【大阪・泉南】スポーツで体を動かす魅力と健康を！「泉南スポーツフェスティバル vol.5」2026年3月14日（土）開催決定！

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、泉南市と2026年3月14日（土）SENNAN LONG PARK（大阪府泉南市）にて、「泉南スポーツフェスティバル vol.5」を開催いたします。

公式サイト｜https://www.tryhardjapanevent.com/sennan-sports-festival

今回で5回目の開催となる泉南スポーツフェスティバルでは前回に引き続き、トリックを競い合う一般参加型スケートボードの大会やバスケットボールの大会をはじめ、ビーチサッカー教室やモルック、ビーチフラッグ体験会、ヨガ教室を開催します。

泉南市民の健康とスポーツ文化の促進を目的とし、様々なスポーツに触れ合う機会を提供することで体を動かす楽しさを知らしめ、スポーツへの興味関心を高めることを目指したイベントとなっています。

様々なスポーツを気軽に体験できる機会として、家族やご友人とお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

SKATEBOARD

泉州地域を拠点に活動を行うスケートボード団体「THE MARK MARKETS」とコラボし、自慢のトリックを競い合うスケートボードコンテストを開催します！その他、ハイレベルなトリックが間近で見られるデモンストレーションや、体験会も実施いたします！

※コンテスト/ワークショップともに当日会場受付となります。

BASKET BALL MATCH

大阪でバスケコートレンタルや大会を行っている「HOOP7」がSENNAN LONG PARKの常設の屋外コートで4on4のバスケットボール大会を開催します！優勝チームには賞品の用意もございますのでぜひ奮ってご参加ください。

エントリーURL：https://hoop7.jp/events/9911/

BEACH SOCCER

泉南市をホームタウンとし、SENNAN LONG PARKで活動する「アヴァンチ大阪」がビーチサッカー教室を開催。老若男女どなたでもご参加頂けますので、ビーチサッカーに少しでもご興味がある方は体験してみてはいかがでしょうか？

50m走×BEACHFLAG

50m離れた場所から全力疾走！椅子取りゲーム方式で少なくなっていくビーチフラッグを、最後の1本まで取り続けた方には賞品が贈呈されます！広いビーチを駆け抜けて1位を目指しましょう！

エントリーURL：https://forms.gle/CaLa72ySDohKn3m49

MOLKKY

フィンランドの伝統的なスポーツであるモルックは基本的な投げ方さえ習得すれば、ルールも単純で分かりやすく、体力も必要ない為、どなたでもお気軽にお楽しみいただけるスポーツです。この機会にぜひ、ご家族やご友人とモルックを体験してみてはいかがでしょうか？

※受付にお越しいただいた方から順番にお楽しみいただけます。

BEACH YOGA

大阪湾を望む最高のロケーションでヨガを体験頂けます。屋内で行うヨガよりも五感が豊かに刺激され、心を落ち着かせます。

心にも美容にも良いビーチヨガを気軽に体験しましょう！

エントリーURL：https://tarp-pro.jp/user/top/?club=25&category=3(https://tarp-pro.jp/user/top/?club=25&category=3)

フードトラック出店(5店舗)

体を思いっきり動かした後はフードトラックでグルメを楽しもう！

魅力的なフードトラックが立ち並びます。

出店店舗は近日、公式サイトにて公開予定です。

「泉南スポーツフェスティバル vol.5」開催概要

日程｜2026年3月14日（土）

時間｜12:00～17:00

会場｜SENNAN LONG PARK

住所｜〒590-0535大阪府泉南市りんくう南浜２－２０１

料金｜入場無料

主催・企画｜泉南市

制作・運営｜株式会社TryHard Japan

協力｜THE MARK MARKETS / HOOP7 / アヴァンチ大阪 / 株式会社BEACH TOWN / 一般社団法人日本催事販売協会

公式サイト｜https://www.tryhardjapanevent.com/sennan-sports-festival

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

公式HP：https://tryhard.me/

公式LINE：https://lin.ee/Tkp4wUL