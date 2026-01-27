【緊急再販】「Ultra Catcher 4（ウルトラキャッチャー）」が限定在庫解放！4台同時接続＆30日駆動の最強オートキャッチ。ポケモンGO(R)自動捕獲の常識を変える最終兵器、限定500個一挙放出！

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、台湾発の革新的なゲーム周辺機器メーカー「Gamerz Nation Tech（楽電玩テック）」との正規代理店契約に基づき、2026年1月、国内随一の限定在庫を確保。満を持して「Ultra Catcher 4（ウルトラキャッチャーフォー）」の国内再販を決定いたしました。

弊社はこの契約締結により、長らく在庫切れが続き入手困難となっていた伝説のデバイス「Ultra Catcher 4」を、製造元との粘り強い交渉の末、貴重な限定在庫を総力を挙げて確保することに成功。

この度、再販を熱望する数多くの声に応え、2026年1月27日(火)20:00より、Amazonや楽天等の弊社各ショップにて国内再販特別セールを開催いたします。今回のセールでは、全ユーザーが特別価格で購入可能な【国内限定在庫500個】をご用意いたしましたが、今回の入荷は最初で最後のビッグチャンスとなります。この熱狂に乗り遅れ、再び入手困難となる前に、お早めにご決断いただくことを強くおすすめいたします。

進化し続ける冒険の中で、デバイス選びに迷いを感じてはいませんか？

4台接続・30日駆動・接続安定性を実現！高品質基板のポケモンGO用オートキャッチ「Ultra Catcher 4」が、自動捕獲とオートスピンで効率的な冒険をサポート！

かつては身近だった「安心できるデバイス」を適正な価格で手にすることが、今や非常に難しくなっています。

市場には選択肢が溢れているものの、納得のいく品質や価格で「これだ」と思える一台に出会うのは容易ではありません。

代わりに市場で見受けられるのは、本来の価値を大きく上回るような価格設定がなされた、一部の流通品ばかり。

「もう、あの頃の当たり前は取り戻せないのか・・・」

ネットの画面を見つめるあなたの悔しさと憤りは、痛いほど分かります。

長年共に歩んできた愛用デバイスが、度重なるアップデートや使用による負荷で、買い替えのサインを出し始めている今。納得のいく新しい選択肢に出会えないまま、使い続けることへの不安や焦燥感は、もう限界に近いかもしれません。

現在、賢明なユーザーは、もはや手に入らなくなった過去への回帰を諦め、「より自由度の高い、信頼できる代替品」への移行をすすめつつあります。

そして今、そんな混沌とした現状からあなたを救い出し、再び冒険の主役に押し上げてくれるのが、「Ultra Catcher 4」の限定在庫販売です。

「Ultra Catcher 4」を手にした瞬間、あなたは本来の適正価格とはかけ離れた市場価格へのジレンマや、お手元のデバイスがいつ動かなくなるか分からない不安から、ついに解放されます。

最高峰の信頼性と快適さをその手に取り戻したとき、あなたは再び、ただ純粋に、心の底からワクワクできる「最高のポケ活」へと走り出すことができるのです。

〇Ultra Catcher 4のセールスポイント

4台同時接続・最長30日間駆動・高接続性基板を採用した最終兵器オートキャッチデバイス１.「4台同時接続」で大切な人と喜びを分かち合える

Ultra Catcher 4は、最大4台のスマホと同時接続が可能です。これまで複数のスマホを必死に操作し、画面監視に明け暮れていた「孤独な苦行」はもう必要ありません。本機1台あれば、4つのスマホで同時に自動捕獲・自動スピンを開始します。これからあなたは大切な人と喜びを分かち合うことができます。

２.「最長30日間駆動」で残量を気にする煩わしさからの解放

Ultra Catcher 4は、単4電池2本で最長30日間の連続使用が可能です。今までユーザーを苦しめていた「すぐに切れる」という不満、毎晩の寝る前の充電、残量不足からの行動の制限などの日々とは無縁になります。あなたは圧倒的な機動力を手に入れることができます。

３.「高い接続安定性」で途切れる不安からの解消

Ultra Catcher 4は、高品質基板の採用で、接続不良を極限まで抑え込むことに成功したモデルです。安定性の低い一般的なオートキャッチデバイスにありがちな「繋がっていると信じていたのに、いつの間にか切れていた・・・」という接続トラブルがありません。あなたの貴重な時間を確実な成果へと繋げてくれます。

〇Ultra Catcher 4のバリューポイント

4台接続可能なマルチペアリング機能による圧倒的な効率化！大切な家族や友達と一緒にポケ活を楽しめる。乾電池式で最長30日間のバッテリーパフォーマンスを最大化！高品質な基盤を採用した接続の安定性で途切れることのない最高の冒険を手に入れてください！１.「シンプル＆コンパクト」で日常に溶け込み、どこでもポケ活

Ultra Catcher 4は、不要な突起や無駄な装飾を徹底的に排除したシンプルデザインです。またカバンやポケットの片隅にすっぽりと収まる究極のコンパクト設計が採用されています。

持ち歩いていることさえ忘れてしまうほどの軽やかさです。世代を超えて愛されるスマートなデザインで、オフィスやカフェ、街中どこにあっても違和感なく溶け込みます。

２.「超簡単接続」で、たった2ステップで冒険の世界へGO

Ultra Catcher 4は、アプリを開いて本体ボタンを押すだけで接続が可能です。難解な設定が一切ありません。スマホの操作に不慣れな方でも、迷うことなく数秒で接続が完了します。

「今、ここで繋ぎたい」と思ったその瞬間、即座にペアリングが完了します。

３.「自動ゲット」で、画面監視の縛りがなくなる

Ultra Catcher 4は、手が離せない時でも、ポケモンやアイテムを自動で捕獲・回収してくれるデバイスです。機会損失への焦燥感はもうありません。あなたが現実世界のタスクに集中している間も、着実に戦果が積み上がります。

-------製品概要-----------------------------------------------------------

【商品名】 Ultra Catcher 4（ウルトラキャッチャー4）

【商品仕様】

・サイズ：12cm × ８cm × 2.5cm

・重量：71g

・接続可能デバイス数：4

・技適認証：取得済み

【商品内容】

・Ultra Catcher 4本体 × 1

・ストラップ × 1

・マニュアル× 1

※ご使用には単三電池が別途必要です。（製品には含まれておりません）

---------------------------------------------------------------------------

------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：Ultra Catcher 4（ウルトラキャッチャー4）

UltrA CatcheR日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

---------------------------------------------------------------------------