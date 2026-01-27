イトーヨーカドー・アリオの17店舗にて「第51回衆議院議員総選挙」期日前投票所を設置

株式会社 イトーヨーカ堂

株式会社イトーヨーカ堂（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 哲也）および、株式会社クリエイトリンク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上了徳）は2026年1月28日（水）より順次、イトーヨーカドーおよびアリオの17店舗にて、「第51回衆議院議員総選挙」の期日前投票所を開設いたします。

本取り組みは、「地域に密着したお店づくり」と「社会・地域貢献活動」の一環として、店舗施設内のスペースを期日前投票所として提供するものです。日常的にご利用いただいている商業施設内に投票所を設けることで、お買い物の合間などに立ち寄りやすい環境を整え、地域の皆様の利便性向上と投票率の向上への貢献を図ってまいります。

また、投票所設置店舗では、投票場所に関するチラシの配布や店内ポスターの掲示、店内放送などを通じて積極的に啓発活動を行い、より多くの有権者の方々に足を運んでいただけるよう取り組んでまいります。

今後もイトーヨーカ堂およびクリエイトリンクは、社会やお客様のニーズの変化に対応し続けることで、あらゆるステークホルダーの皆様に信頼される誠実な企業を目指してまいります。

＜期日前投票所イメージ＞

＜期日前投票所設置店舗一覧（17店舗）＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/18950/table/86_1_5b12955e17b5cb91390244f8fd89f5ae.jpg?v=202601270121 ]