アウトレット初！『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』が3月21日（土）にグランドオープン　木更津から、新しい『LOVOT』との出会いをご提案

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年3月21日（土）から8月31日（月）までの期間限定で、アウトレット初の長期POP UPとなる『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』をオープンいたします。本ストアは、ロボット・ウェルビーイングストアとして、今までにはない新しい『LOVOT』との出会いをご提案する店舗になります。詳細は続報をお待ちください。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/mitsui_outlet_park_kisarazu

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』から、パートナーロボットとの新たな出会いをご提案

三井アウトレットパーク 木更津は、首都圏からのアクセスも良く、海沿いの開放的なロケーションで一日中ショッピングや食事を楽しめる、国内最大級のアウトレットモールです。ファッションからライフスタイル雑貨まで幅広いショップが集まり、ファミリーやカップル、友人同士など、さまざまな世代が思い思いの時間を過ごせる場所として親しまれています。

今回オープンする『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』は、「愛がめぐる場所」をテーマにした、アウトレット初のロボット・ウェルビーイングストアであり、木更津から、愛が循環するパートナーロボットストアという新しいスタンダードをつくります。これからの家族型ロボットは「買うもの」ではなく、「育て、受け継いでいくパートナー」として、“愛の循環”を生み出します。

『LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店』概要

・店名：LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店

・オープン期間：2026年3月21日（土）～8月31日（月）

・住所：〒292-0009 千葉県木更津市金田東３丁目１－１

※掲載した内容は予告なく変更となる場合がございます

≪スタッフ募集≫LOVOT ストア lab. 三井アウトレットパーク 木更津店

『LOVOT ストア』で一緒に『LOVOT』の魅力をお伝えいただく仲間を募集しています。

詳細をご確認いただき、ぜひご応募ください。

・採用サイト：

LOVOT ストアの運営責任者候補（店長候補）

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/ 2196647(https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/%202196647)

LOVOT ストアで販売を行うLOVOT販売スタッフ

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196649

アルバイト・パートスタッフ

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196650

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL ： https://groove-x.com/