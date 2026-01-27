¡Ú´ØÅìºÇÂçµé¥¤¥ë¥ß¡§¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡Û¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤È±ÇÁü¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¿·ÂÎ¸³¥·¥çー¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡×2/6(¶â)¤è¤ê½Õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿ー¥È
¶¨ÎÏ¡§¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡¼óÅÔ·÷¤«¤é¼Ö¤ÇÌó50Ê¬¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ê¥¾ー¥È¡Ö¤µ¤¬¤ß¸ÐMORI MORI¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢´ØÅìºÇÂçµé600Ëüµå¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤È±ÇÁü¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¿·ÂÎ¸³¥·¥çー¡Ø¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡Ù¤Î½Õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡¦½Õ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸÷¤ÎÀä·Ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë´ØÅì»°Âç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢º£Ç¯17²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤ÎÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÌó9Ê¬´Ö¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥çー¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤Î¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡×¤¬¡¢2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½Õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢¿´Ìö¤ë±é½Ð¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡¦½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÀ¶¿åÈþ°Í¼Ó¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò²»³Ú¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹SEKAI NO OWARI¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëback number¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÁÖ²÷¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎMrs. GREEN APPLE¡¢¤½¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥è¥ë¥·¥«¤Î²»³Ú¡¦±ÇÁü¤È¸÷¤¬Í»¹ç¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÌë¶õ¤òÉñ¤¤¡¢²ñ¾ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥¤¥¨¥íー¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤Ë¤è¤ëÁõ¾þ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡¦½Õ¡×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥óWEB¥µ¥¤¥È
https://www.sagamiko-resort.jp/illumillion/index.html
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡¦½Õ¡×
¡¡¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¸÷¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È5ÁÈ¤Î²»³Ú¤È±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡×¤Î½Õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥È¥¤¥ë¥ß¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡¢ÈÕ»Á²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¡õ¥Á¥§¥¢¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆÃÂç¥ì¥¿ー·¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²Ö¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢½Õ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È³Ú¶Ê¡Û
À¶¿åÈþ°Í¼Ó
Niji
SEKAI NO OWARI
¿Þ´Õ
back number
²øÅð
Mrs. GREEN APPLE
¥Àー¥ê¥ó
¥è¥ë¥·¥«
½ÕÅ¥ËÀ
¡Ú¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¡Û
¥í¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¡õ¥Á¥§¥¢
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥ì¥¿ー·¿¥ª¥Ö¥¸¥§
¸÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡Ö»°ÂçÂÎ¸³·¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×
¡¡2025Ç¯²Æ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Á´Ä¹100£í¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¦¥§ー¥Ö¡×¤È¡¢É¸¹â370£í¤Î¶õÃæ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁæ¤®½Ð¤¹¡ÖÀÄ¶õ¥Ú¥À¥ë¡×¤¬¡¢Ìë¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¸¥«¥ë¥¦¥§ー¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¸÷¤ë100£í¤Î¥³ー¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¥¹¥ê¥ë¤ÈÁÖ²÷´¶¤ò¡¢ÀÄ¶õ¥Ú¥À¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¤ÇÈ¯¸«¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í～¤·¤ç¤ó¡ª¡×¥¨¥ê¥¢ÅÐ¾ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×»ÅÍÍ¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤Û¤·¤¾¤é¤Ú¤À¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤éÅ·¶õ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡¢Æú¿§¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¶õÃæ»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆú¤Î¥ê¥Õ¥È¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö»°ÂçÂÎ¸³·¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤«¤ó¤é¤ó¤·¤ã¡×¤ä¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¸÷¤Î¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Á´11¼ï¤Î¥Ê¥¤¥È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥«¥ë¥¦¥§ー¥Ö
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤Û¤·¤¾¤é¤Ú¤À¤ë
Æú¤Î¥ê¥Õ¥È
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤È¥³¥é¥Ü¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¤ÇÈ¯¸«¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í～¤·¤ç¤ó¡ª¡×
¡¡ËÜÇ¯¤Î¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬Å¸³«¤·À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¤ÇÈ¯¸«¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í～¤·¤ç¤ó¡ª¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Æú¿§¤Ëµ±¤¯¥ê¥Õ¥È¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Þ¤á¤Ã¤Á¤È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤È°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤å～¤´～¡ª¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í～¤·¤ç¤ó¡×¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿ UFO ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤º SNS ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Êª¸ìÀË¤«¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤á¤Ã¤Á¤È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤Î¤¿¤Þ¤È¤â¥ê¥Õ¥È
¤ß¤ó¤Ê¤·¤å～¤´～¡ª¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í～¤·¤ç¤ó
¤¢¤Î¡ª¤´¤Ã¤ÁUFO¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¤ÇÈ¯¸«¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í～¤·¤ç¤ó¡ª¡×ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È
https://www.sagamiko-resort.jp/tamagotchi_illumi/
¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤È¤Ï
¢¡2018 Ç¯～ ¡Ö´ØÅì»°Âç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×Ç§Äê
2025Ç¯ÅÙ¡ÖInternational Illumination Award¡×¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉôÌç
Í¥½¨¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ2°Ì
¡¡¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤È¼ÐÌÌ¤Î¹âÄãº¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢Âç¼«Á³¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸÷¤ÎÀä·Ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë´ØÅìºÇÂçµé 600 Ëüµå¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2009Ç¯¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç17²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤è¤ê¡Ö´ØÅì»°Âç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¡ÖInternational Illumination Award¡×¼øÍ¿¼°¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉôÌç Í¥½¨¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¬¤ß¸ÐMORI MORI¡¡±Ä¶È³µ¶·
±Ä¶È»þ´Ö
Ê¿Æü10¡§00～20¡§30
µÙÆü9¡§30～21¡§00
¢¨Í¼Êý¤«¤é¡¢¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÁ¶â
Æþ±àÎÁ¡¡
Âç¿Í2,000±ß～¡¢¾®¿Í/¥·¥Ë¥¢1,300±ß～¡¢¥Ú¥Ã¥È(¸¤)1,000±ß(2Æ¬ÌÜ°Ê¹ß500±ß)
¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡¡
Âç¿Í 4,700±ß～¡¢¾®¿Í/¥·¥Ë¥¢3,700 ±ß～¡¢¥Ú¥Ã¥È(¸¤)2,000±ß
¥Ê¥¤¥È¥Õ¥êー¥Ñ¥¹
Âç¿Í3,000±ß～¡¢¾®¿Í/¥·¥Ë¥¢2,400±ß～¡¢¥Ú¥Ã¥È(¸¤)1,500±ß
¢¨¾®¿Í¤Ï3ºÐ～¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ï65ºÐ°Ê¾å
¢¨ÎÁ¶â¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨16»þ¤«¤é¥ê¥Õ¥È¾è¼ÖÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ê¥¤¥È¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¤Ï14»þ¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ
¤ª¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»ÁêÌÏ¸ÐÅì½Ð¸ý¤«¤éÌó 7 Ê¬
¡¦·÷±ûÆ»ÁêÌÏ¸¶IC¤«¤éÌó15Ê¬Ž¤·÷±ûÆ»¹âÈø»³IC¤«¤éÌó 20Ê¬
ÅÅ¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦JRÃæ±ûËÜÀþÁêÌÏ¸Ð±Ø¤«¤é»°¥öÌÚ¹Ô¤¥Ð¥¹¤ÇÌó8Ê¬
¡¦JR ²£ÉÍÀþ¶¶ËÜ±Ø¡Ê»°¥öÌÚ¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¾è´¹¤¨¡ËÁêÌÏ¸Ð±Ø¹Ô¤Ìó 50 Ê¬
¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤µ¤¬¤ß¸ÐMORIMORIÁ°¡×²¼¼Ö
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤µ¤¬¤ß¸ÐMORI MORI
TEL¡¡0570-037-353
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾
ÁêÌÏ¸Ð¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô
ÎëÌÚ¡¡¹¯¹°
ÀßÎ©
2006Ç¯12·î22Æü
½êºßÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¼ãÌø1634ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ
¥ì¥¸¥ãー¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È
¸ø¼°HP
https://www.sagamiko-resort.jp/