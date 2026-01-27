デジタルハリウッド大学大学院2025年度成果発表会「VERBALS. DHGS the DAY」開催

デジタルハリウッド株式会社2025年度成果発表会「VERBALS. DHGS the DAY」 ～未来を切り開く学生たちの挑戦を体感できるイベント～

日本初の株式会社による専門職大学院で、SEAD（Science／Engineering／Art／Design）4要素の融合をコンセプトとして、デジタルコミュニケーションを駆使し、社会に新しい産業や文化を生み出すリーダーを輩出するデジタルハリウッド大学大学院（所在地:東京・御茶ノ水、学長:杉山知之、以下本大学院）では、大学院生の研究成果を発表する『デジタルハリウッド大学大学院2025年度成果発表会VERBALS. DHGS the DAY』を、2026年2月28日（土）にオンライン開催いたします。

2025年度の成果発表会は、21期生の愛称"VERBALS（言葉にするものたち）"を冠し、21期生を中心とした学生たちの集大成となる「修了課題プレゼンテーション」を実施します。デジタルテクノロジーとクリエイティビティを活用し、社会実装やビジネス展開を目指す学生たち。選考委員会が選抜した優秀な修了課題の発表を、今年度学内に新設される設備を使用し、YouTube Liveで生配信いたします。

発表会では、特に優れた成果を発表した学生をMVPに選出。MVP受賞者には、社会実装に向けた最大100万円の支援金が授与されます。

言葉にできなかったことを言葉にしてみる挑戦をした

言葉で約束することで世界を幸せにする

デジタルハリウッド大学大学院の特別な一日にご期待ください。

昨年度の成果発表会の様子（学生によるプレゼンテーション１.）昨年度の成果発表会の様子（学生によるプレゼンテーション２.）

イベント申し込みページ :https://verbals-dhgs-the-day.peatix.com

過去の成果発表会で発表されたプロダクトやコンテンツ、サービスには、すでに社会実装され、注目を集めているものもあります。その一部をご紹介いたします。

・澤田 真吾氏

音が見えるメガネ「ONTELOPE Glass（オンテロープ グラス）」

https://ontelope.com/

・堀井 麻友美氏

成分から探す化粧品ポータルサイト「Kireii（キレイイ）」

https://kireii.net/

・真田 静波氏

Shorts Miami International Film Festival Best of the Festival Award受賞作品 映画「ストレンジ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002374.000000496.html

・園田 正樹氏

子育て支援を変えていく病児保育支援システム「あずかるこちゃん」

https://azkl.jp/

投資案件をお探しの企業様、起業仲間をお探しの方、ご興味のある一般の方、入学をご検討の方まで、幅広い皆様のご視聴をお待ちしております。

昨年度の成果発表会の様子（学生によるプレゼンテーション３.）昨年度の成果発表会の様子（MVP授賞式）

【デジタルハリウッド大学大学院2025年度成果発表会VERBALS. DHGS the DAY 開催概要】

■日時：2026年2月28日（土） 14:00～16:00

■開催：YouTube Liveによるオンライン中継（ご予約者へ当日までに参加URLをお知らせします）

■参加：無料／要予約

■主催：デジタルハリウッド大学大学院

■申込：https://verbals-dhgs-the-day.peatix.com

＊今年度はオンライン配信のみとなり、ご来場での参加はできません。お間違えのないようご注意ください

【デジタルハリウッド大学大学院について】

https://gs.dhw.ac.jp/

日本初の株式会社立の専門職大学院として 2004 年に開学。

超高度情報化社会においてデジタルコミュニケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダーを輩出すべく、創発的学究領域 SEAD（Science／Engineering／Art／Design）の4要素をバランス良く身につけ融合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。新規事業プランニングとプロトタイピングなど、院生のアイデアの実装およびスタートアップ支援により、「令和6年度大学発ベンチャー調査」（経済産業省）では全国大学中15位、私立大学中6位となっており、多数の起業家を輩出している。

本大学院では、本学在籍の院生・修了生の起業・事業支援に注力しております。デジタルコミュニケーション領域での産学協同研究にご興味をお持ちの方、本学への入学を検討されている方、また企業の皆様は下記よりお気軽にお問合せください。

【デジタルハリウッド大学大学院事務局】

TEL：0120-019-236 メール：daigakuin@dhw.ac.jp