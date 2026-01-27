ダスキン ライフケア『100年人生サポート認証（生活支援サービス分野）』を取得

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行)が展開するライフケア事業（ご高齢者の暮らしのお手伝い、以下、「ダスキン ライフケア」）は、一般社団法人 介護関連サービス事業協会（CSBA）が運営する認証制度 『100年人生サポート認証』において、第一期認証事業者として「生活支援サービス分野」の認証を取得しました。

『100年人生サポート認証』は、一般社団法人 介護関連サービス事業協会が策定したガイドラインに基づき、急速に拡大する介護保険外サービス市場において、ご高齢者やそのご家族が安心してサービスを選択できる環境の整備を目的とした認証制度です。書面審査および第三者の有識者による厳正な審査・評価を通じ、一定の基準を満たした事業者のみが認証され、介護保険外サービスにおける「質の高い事業者」を見極める指標としての活用が期待されています。

第一期では、生活支援サービス12社、配食サービス3社の計15社が認証事業者として選定され、ダスキン ライフケアはそのうち「生活支援サービス分野」の認証事業者として認められました。

ダスキンでは2000年より、公的介護保険やご家族による介護だけでは対応しきれないお困りごとに応えるため、高齢者の暮らしを支える介護保険外サービス事業を展開してまいりました。現在、ダスキン ライフケアとして全国95拠点※のネットワークを活かし、日常生活の支援から見守りまで、一人ひとりの暮らしに寄り添ったサービスを提供しています。

今回の認証取得は、こうした長年の取り組みや、サービス品質の維持・向上に向けた体制、ご利用者様の視点に立った運営姿勢が、第三者の立場から評価された結果であると受け止めております。本認証の取得を励みに、今後も介護保険外サービスの担い手としてサービス品質のさらなる向上と信頼性の確保に努め、「100年人生」を支えるサービス提供事業者として、ご利用者の皆さまとそのご家族に寄り添い、安心と笑顔が広がる社会の実現に貢献してまいります。

※2025年3月末現在

【ダスキン ライフケア サービス概要】

ご高齢者にその人らしく輝かしい人生を歩んでいただくために、ご家族のように接しながら趣味や叶えたいことをお手伝いし、一緒に行う活動支援や小さなお困りごとから家事や介護など、独自の研修を受けたスタッフが、住み慣れたご自宅でご高齢者とご家族の生活リズムに合わせて暮らし続けられるよう、一人ひとりのご要望やお困りごとに合わせたオーダーメイドのサービスでお応えします。

《サービスの特徴》

◆ご利用にあたり、入会金や手数料は一切発生しないため、お気軽にご利用いただけます。

◆ご都合に合わせてサービス内容や時間の変更を承ります。

◆サービス提供時間内であれば、同居のご家族の家事のお手伝いにもご利用いただけます。

◆家事も介護も同一料金でご利用いただけます。

（サービス内容の一例※1）

◆活動支援 ：趣味のお相手やお話し相手、見守りなど

◆介護・介助 ：車いすや歩行・食事・トイレの介助、外出・通院の付き添いなど

◆家事 ：慣れ親しんだ生活に即した料理、掃除、買い物、洗濯など

◆認知症ケア※2 ：デイサービスへの送り出し、夜間見守り、郵便物の整理、手紙の代筆など

◆介護サポート ：介護される方の家事の代行

※1 医療・看護行為、注射、薬の処方、薬物治療、抱きかかえによる入浴、マッサージ、運転代行など、一部お受けできないサービスがございます。

※2 ダスキン ライフケアの「認知症ケア」とは、認知症の方やそのご家族に寄り添い、心を込めてお世話することを指しています。

《サービス料金》

24時間365日対応、1回2時間以上からご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5720/table/1087_1_366fb8bd76d1234b4009765ea1c4d2b0.jpg?v=202601270121 ]

※上記料金表は東京都、神奈川県での料金です。サービス実施地域により、料金が異なります。

※土日祝日・別途定める休業日の夜間・早朝は50％加算となります。

※別途定める休業日（年末年始・お盆）、表示料金は店舗によって異なる場合があります。詳しくは店舗まで

お問い合わせください。

<申込・お問合せ先>

●Web サイト ： https://www.duskin.jp/lifecare/

●ダスキン コンタクトセンター ： 0120-100100（8 時～20 時／年中無休）