助ネコ(R)受注管理、フルフィルメント事業を展開する「株式会社エクシーク」との出荷連携機能をリリース

株式会社アクアリーフ（本社：神奈川県平塚市、代表取締役 長谷川 智史）が提供するネットショップ向け業務管理システム「助ネコ(R)EC管理システム（以下、助ネコ）」は、2026年1月27日に、フルフィルメント（EC物流）事業を展開する株式会社エクシーク（本社：東京都港区）との出荷連携機能を新たにリリースしました。

今回のリリースにより、助ネコユーザーは助ネコの管理画面からワンクリックでエクシークへ出荷依頼が可能となり、エクシークでの出荷が完了次第、助ネコ側に伝票番号が自動で返されます。これにより、従来必要だったエクシーク側の管理画面を挟むことなく、助ネコの管理画面からワンストップで出荷処理が完了します。

さらに、助ネコ(R)受注管理の「オートロボ」機能※を活用することで、自動で出荷依頼を行うことが可能となり、受注から出荷依頼、発送完了までの一連の流れを完全に自動化できます。この自動化機能により、EC事業者は出荷作業に関する業務負担を大幅に軽減し、効率化を図ることができます。

※オートロボ機能とは

助ネコ(R)受注管理（ベーシック版以上）に搭載されているメール送信やステータス移動、出荷連携などの受注処理を自動化できる機能です。受注データの自動処理に加え、 確認が必要な特定の注文のみ、一時的に自動処理を停止することもできます。そのため、「確認が不要な注文のみを自動化」し、これまで「全て目視で確認し、手動で処理していた時間」を短縮することができます。

受注から出荷依頼、発送完了までの一連の流れを完全に自動化

今後も助ネコは、EC事業者の業務効率化を進めるとともに、物流関連の機能改善や新たな連携先の拡充を目指してまいります。

■「エクシーク」出荷連携機能対応プラン

・助ネコ(R)受注管理（ベーシック版）

・助ネコ(R)受注管理Plus

・助ネコ(R)Premium

■株式会社エクシークとは

株式会社エクシークは、フルフィルメント（EC物流・発送代行）や3PL、物流コンサルティングを提供する物流サービス企業です。4,200社以上のEC事業者への提供実績を持ち、今回の「助ネコ(R)EC管理システム」との出荷連携のほか、スタートアップから大手まで、物流に関する各種相談にも対応しています。

株式会社エクシーク：https://eqseek.co.jp/

「助ネコ(R)EC管理システム」とは

複数のネットショップと実店舗をまとめて管理、自動処理できるクラウド型EC一元管理システムです。受注管理・商品登録・在庫管理・発注管理等、EC及び通販業務に必要な機能が全て揃っており、それぞれのシステムを単体契約でき、画面の誘導にそって処理を進められる直感的なUIが特長です。

助ネコは、情報セキュリティの国際標準規格である「ISO27001」「ISO27017」の認証を取得しており、情報セキュリティ格付符号AAAis（トリプルA）を取得しているデータセンターで、サーバーを運用しています。

また、毎年の外部監査（Web脆弱性診断）も積極的に行い、安心安全で高品質なサービスを提供しています。



助ネコ(R)EC管理システム：https://www.sukeneko.com/

会社紹介

・株式会社アクアリーフ

・設立：2004年11月（創業2001年6月）

・代表者：代表取締役 長谷川智史（はせがわ ともふみ）

・業務内容：業務系 ASP（クラウド型）システムの提供

・アクアリーフHP：https://www.aqualeaf.co.jp/

・助ネコ(R)EC管理システムHP：https://www.sukeneko.com/



※「助ネコ(R) EC管理システム」は株式会社アクアリーフが提供しています。

※「助ネコ(R)」は登録商標です。（第5128675号 第35,41,42類)

※「アクアリーフ(R)」は登録商標です（第5145105号(第35,41,42類)

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、下記までお寄せ下さい。



株式会社アクアリーフ・助ネコ事業部

〒254-0034 神奈川県平塚市宝町3番1号 平塚MNビル11階

フリーダイヤル：0800-800-6344

FAX：0463-63-1401／E-mail：info@sukeneko.com