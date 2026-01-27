freee、「Braze Torchie Awards 2025」において「Collaboration Team of the Year」を受賞

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、Braze株式会社（日本オフィス：東京都港区、代表取締役社長：水谷篤尚、以下、「Braze」）主催の「Braze Torchie Awards 2026」において、「Collaboration Team of the Year」を受賞しました。

■freeeは「Collaboration Team of the Year」を受賞

「Braze Torchie Awards 2025」は、カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Braze」の導入・活用で優れた成果を上げ、顧客体験（CX）向上やマーケティング変革に大きく貢献した企業や個人を表彰するアワードです。

今回受賞した「Collaboration Team of the Year」は「Braze」を活用し、分野を超えた協力により対象者向けに最高水準のキャンペーンを共同で創出したチームの中から選ばれます。

freeeでは「Braze」をメール配信ツールから全社的な顧客体験プラットフォームへと進化させ、「Braze」との連携のもと顧客体験（CX）向上やマーケティング変革に取り組んでまいりました。具体的には、Marketing Ops（基盤チーム）をハブとして、事業部・インサイドセールス・カスタマーサクセスといった部門を有機的に結合することで、組織全体で最適な顧客体験の創出と事業成長の推進を実現しています。

今回は「組織連携の深さ」と「活用の広さ」が評価され、「組織連携」においては、マーケティング、営業、CS、事業企画、Opsの5部門がデータを共通言語として一気通貫で連携し、会計・人事労務・金融など主要プロダクトへ展開していることや、「活用の広さ」においては、多角的なチャネルを網羅することで複雑なBtoBジャーニーに対して組織全体で最適な顧客体験を創出していることが受賞のポイントとなりました。

freeeでは今後もBrazeをはじめとしたパートナー企業との連携を強化し、スモールビジネスのデジタルトランスフォーメーションを推進してまいります。

■ フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。