名古屋・ミッドランドスクエア41階からの絶景とともに　ランチの余韻を、もう少し　「お昼の二次会プラン」提供開始

株式会社エスクリ▲ パティシエ特製ミニャルディーズ4種とKUSMI TEAのセット

挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：渋谷守浩／東証スタンダード：証券コード2196、以下エスクリ）が運営する、名古屋ミッドランドスクエア41階の絶景ダイニング「GRADATIONS（グラデーションズ）」では、ランチ後のひとときをより豊かにお過ごしいただける新プランとして、「お昼の二次会プラン」の提供を開始いたしました。

会話が続く午後のための、新しい選択肢

女子会やママ友ランチ、久しぶりの再会など、「もう少し話したい」「ゆったりと過ごしたい」--

そんな声に応えるかたちで誕生したのが、本プランです。

ランチの延長として、カフェ利用とも異なる、午後の時間帯にゆったりと会話を楽しむための“二次会”という新しい過ごし方を提案します。

地上約200メートルから望む名古屋の景色とともに

GRADATIONSは、名古屋を象徴するランドマーク「ミッドランドスクエア」41階に位置するダイニング。地上約200メートルの高さから、空と街並みが織りなす眺望を一望できます。

午後のやわらかな光に包まれた空間で、時間に追われることなく過ごす昼下がりは、日常から少し距離を置いた、心ほどけるひとときを演出します。

パティシエ特製ミニャルディーズ4種とKUSMI TEAのセット

▲ GRADATIONS デイタイム内観

本プランでは、GRADATIONSで人気のミニャルディーズ（小さなスイーツ）を4種ご提供。

食後でも軽やかに楽しめるよう、内容はパティシエがその日のインスピレーションでご用意いたします。

ドリンクには、フランス発のオーガニックティーメゾン「KUSMI TEA（クスミティー）」をセレクト。全原材料オーガニックにこだわった紅茶は、繊細でバランスの取れた味わいが特徴で、ミニャルディーズとの相性も良く、午後の時間を穏やかに彩ります。

ランチ後やショッピングの合間にも立ち寄れる“お昼の二次会”

▲ パティシエ特製ミニャルディーズ4種▲ KUSMI TEA（クスミティー）

近隣レストランでのランチ後や、館内でのショッピングの合間にも利用しやすい午後限定のプラン。

41階からの眺望とともに、ランチの余韻をそのままに、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

【お昼の二次会プラン】販売概要

店舗名：GRADATIONS（グラデーションズ）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7－1 ミッドランドスクエア41F

アクセス：名古屋駅直結

提供時間：13:30以降（L.O.14:30）

価格：お一人様 2,800円 ※消費税・サービス料込

メニュー：ミニャルディーズ４種＋KUSMI TEA

予約・お問い合わせ：電話 050-1743-3796、もしくは予約サイト

GRADATIONS 公式ホームページ :https://wedding.escrit.jp/place/gradations/restaurant/GRADATIONS ご予約サイト :https://yoyaku.toreta.in/gradations/#/

※ 掲載写真はイメージです。

※ 内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。

会社概要

社名：株式会社エスクリ

設立：2003年6月

資本金：5,000万円（2025年3月31日現在）

所在地：東京都中央区日本橋小網町6-1 山万ビル

上場市場：東証スタンダード（証券コード 2196）

従業員数：755名（2025年3月31日現在、グループ全体）

年商：連結261億円（2025年3月期）

代表者：代表取締役社長CEO 渋谷 守浩

事業内容：挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業

株式会社エスクリ 公式ホームページ :https://www.escrit.jp/

【グループ会社】

株式会社渋谷（本社：奈良県桜井市）

SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社（本社：奈良県橿原市）

【直営店】

■関東

L2126、ロザンジュイア広尾迎賓館、ラグナヴェールTOKYO、ザ マグナスTOKYO、

シャルマンシーナTOKYO、アンジェリオン オ プラザTOKYO、アルマリアンTOKYO、

ルミヴェールTOKYO、南青山サンタキアラ教会、パラッツォドゥカーレ麻布、

ラグナスイート新横浜 ホテル＆ウエディング、ラグナヴェールSkyTerrace、

ampersand By LAGUNAVEIL ATELIER、ラ ポルト、ザ ライヴラリー

■東海

ラグナヴェールNAGOYA、GRADATIONS、ラソール ガーデン・名古屋

■関西

ア・ラ・モード パレ&ザ・リゾート、ラグナヴェールPREMIER、ラグナヴェールOSAKA、

ラヴィマーナ神戸、KIYOMIZU京都東山

■中国

ラグナヴェール広島

■九州

アルマリアンFUKUOKA

■東北

ラグナヴェールSENDAI

■北陸

ラグナヴェールKANAZAWA

■沖縄

セントレジェンダOKINAWA

【運営サービス】

ルクリアモーレ、フォトウエディングOne Second A Day、パーティハンター、WINELIST

アニクリオンラインストア、アニクリトラベル、アジトトラベル



【運営受託・コンサルティング】

Fish Bank TOKYO、CITY CLUB OF TOKYO