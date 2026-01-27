イラストレーター・モデラー 横山宏氏、クリエイター タケヤマ・ノリヤ氏が手掛ける「ケローネン」のカプセルトイ第4弾！「ケローネン ザ・カプセルトイ4」が、全国のカプセルトイ自販機にて1月中旬発売

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、カプセルトイの新商品「ケローネン ザ・カプセルトイ4」(全5種／1回500円・税込)を2026年1月中旬より、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中です。

■「ケローネン ザ・カプセルトイ4」(全5種)について

代表作『マシーネンクリーガー』などで知られるイラストレーター・モデラーの横山宏氏と、『コイジャラス』などのソフビで知られるクリエイター、タケヤマ・ノリヤ氏のコラボ作品「ケローネン」のカプセルトイに、新たにボディがスケルトン素材になった第4弾「ケローネン ザ・カプセルトイ4」が登場。

今回も両氏の全面監修の元、腕や腰の可動、着脱可能なパイロットの“O.T.M（オタマ）“、といったこだわりのパーツはそのままに、第4弾は半身パーツの着脱が可能で、内部が見えるスケルトン仕様です。切り離した下半身には、取り外し可能なメタルカラーの内蔵パーツを乗せ、上半身とつなげると中心に乗せた内蔵パーツが透けて見えます。

新要素が加わったミニチュアアクションフィギュア「ケローネン ザ・カプセルトイ4」をぜひお手元にてお楽しみください。

■商品詳細ケローネン ミクロKケローネン ミクロK 内蔵パーツケローネン ハートKケローネン ハートK 内蔵パーツケローネン パッドKケローネン パッドK 内蔵パーツケローネン バッドKケローネン バッドK 内蔵パーツケローネン チャージKケローネン チャージK 内蔵パーツ上半身と下半身で切り離せる仕様

商品名 ：ケローネン ザ・カプセルトイ4(全5種)

発売日 ：2026年1月中旬より順次

価格 ：1回500円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：W45×H60×D35mm

素材 ：PVC

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■ケローネン製作者について

横山宏

SF小説の表紙やCM・ゲーム・トイのメカデザインや立体造形を数多く手掛ける、日本のイラストレーター、モデラー。

代表作「マシーネンクリーガー」ことS.F.3.D. は、1982年に発表されてから現在もなお、国内外で根強い人気を得ている。 曲線を生かしたメカニック造形、イラストレーションで独自の世界を築き、国内だけでなく海外映画のメカニックデザインなど幅広く活躍する。

タケヤマ・ノリヤ

企画・デザイン・プロデュースグッズ製作販売会社「メルヘンズ」主催。女児玩具の企画担当としてヒット商品を出し独立し、映画キャラクターとのコラボ作品を海外で展開。カエル、金魚、鯉、亀などの身近な池の生物など、幼少期に出会ったシーンが作品に垣間見える作風で、コイジャラス、ケロンガ、poolys、ドクッキノなど多数のキャラクターを生み出し、イラストレーター・モデラーの横山宏氏とのコラボ作品として、新キャラクター「ケローネン」を発表。アミューズメントメディア総合学院キャラクターデザイン学科にて2005年より講師を担当。たくさんのプロを育て業界に貢献し、活躍の場を広げている。

(C)KOW YOKOYAMA / NORIYA TAKEYAMA / 千値練

