博報堂、ベトナムの独立系総合デジタル・エージェンシー「BCM Venture Integrated」の株式を過半数取得

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司）は、ベトナムの独立系総合デジタル・エージェンシー「BCM Venture Integrated Co. Ltd.」（本社：ベトナム・ホーチミン、President Director/CEO：DINH LE、以下 BCM）の株式を過半数取得し、連結子会社化しましたのでお知らせいたします。

2018年に設立されたBCMは、ECマネジメント、データアナリティクス、クリエイティブ・コンテンツ制作、デジタルメディアプラニングおよびバイイング、Webサイト・アプリ開発、UI/UXデザインなど幅広いデジタルサービスを提供する総合デジタル・エージェンシーです。特にECマネジメントやWebサイト・アプリ開発に強みを持ち、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）に深い知見をもつ営業、開発担当、UX/UIデザイナーといった専門性の高い人材を多数擁しています。同社はこれまで、日系企業やローカル企業に多岐にわたるデジタルソリューションを提供し、高い評価を得てきました。

多くの日系・ローカル企業がECやWebサイト・アプリ開発を含むDXに注力する中、博報堂はBCMをグループの一員に迎えることで、ベトナムにおけるデジタル領域のケイパビリティを強化。高度化する企業の課題・ニーズに応えるため、博報堂ベトナムグループでフルファネルマーケティングの提供体制を構築し、顧客の「認知」「興味」から「購入」「リピート」にいたる購入プロセス全体の最適化を、ブランディングとデジタルの知見を掛け合わせて一気通貫で支援してまいります。同時に、グループ内の連携も強化し、BCMを加えた「New One Vietnam」体制でベトナムにおける事業のさらなる拡大を目指します。

●BCM Venture Integrated President Director/CEO DINH LE（ディン・リー）氏のコメント

博報堂グループの一員になることを光栄に思います。このパートナーシップは、マーケティング、EC、デジタルメディア、そしてクリエイティブを融合させ、包括的かつ効果的なソリューションを完成させていくBCMの歩みにおいて大きな一歩となります。博報堂の強力な支援のもと、BCMは既存のクライアントへのサービスを向上させるだけでなく、博報堂グループの新たなメンバーとして、ベトナムおよび東南アジアにおける博報堂のクライアントに対しECやテクノロジーサービスを提供できることをうれしく思います。博報堂グループの皆さんと手を取り合い、生活者の真のパートナーとなれるよう尽力してまいります。

●博報堂 取締役常務執行役員 兼 Hakuhodo International Unit長 今井明彦のコメント

急速な発展を遂げるベトナムのデジタル市場において、BCMのEC・Web/App開発における高度な専門性と人材は、博報堂グループのデジタルケイパビリティを飛躍的に強化するものです。このパートナーシップは、クライアントのDXニーズに応え、事業成長に貢献するという当社のコミットメントをさらに強固にします。「New One Vietnam」体制の下、私たちはベトナムにおける広告市場の卓越性を追求し、地域全体の経済発展に貢献してまいります。

●博報堂ベトナムグループ Group President 河北直之のコメント

BCMを博報堂ベトナムグループに迎えることができ、大変うれしく思います。BCMの専門知識と既存のクライアント基盤は、私たちの「ブランド×デジタル×DX」戦略を強力に推進し、特に日系・非日系クライアント双方への新たな価値提供を可能にします。この統合により、ベトナムにおける私たちの競争優位性を確立し、持続的な成長を実現していく所存です。

■BCM Venture Integratedの概要

【社名】 BCM Venture Integrated Co. Ltd.（企業ブランド名：BCM）

【本社所在地】 ベトナム・ホーチミン

【設立】 2018年

【President Director/CEO】 DINH LE

【従業員数】 100名（2026年1月時点）

【事業内容】 総合デジタル・エージェンシー（ECマネジメント、データアナリティクス、クリエイティブ・コンテンツ制作、デジタルメディアプラニング・バイイング、プラットフォーム開発、UI/UXデザイン、Webサイト・アプリ開発・運用、DX提案支援など）