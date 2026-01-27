「ふふ」では初めての海を望めるリゾート　「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」 2026年2月27日(金)開業　三島半島の恵みを味わう日本料理

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）は、「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」が、神奈川県三浦半島の南端、城ヶ島の地で2026年2月27日(金)に開業することをお知らせします。 「ふふ」では初めての海を望むリゾートで、獲れたての海の恵みを余すことなく引き出した、新たな食体験をご提案いたします。

■海の幸を味わい尽くす、三浦半島の恵み

海鮮を味わう宿として自信を持ってお届けするのは、三浦半島の豊かな恵みと日本全国の旬の食材を織りなした日本料理。レストランの入り口には生簀（いけす）を備え、この土地の魚介や全国から届く旬の素材が揃います。繊細な味わいの小鉢料理や、出汁の香りが立つお椀物、新鮮なお造りなど海鮮を中心としたコース料理です。メイン料理として魚や海老の素材そのものを味わう炭火焼き料理をご用意。炭火でじっくりと焼くことで食材には香ばしい風味と深みが与えられ、格別な旨味を愉しめます。香りや音も特別な演出となり、「ふふ 城ヶ島」でしか味わえない、五感で愉しむ日本料理をご堪能いただけます。1階のレストランは、プライバシーを保ちながらも海を見渡す開放的なしつらえとなっています。刻々と移ろう海と空の穏やかな情景を眺めながら、ゆったりとしたお時間をお過ごしください。

レストラン名：日本料理「汐結 SHIOYU」

席数：34卓90席

朝食 8：00～10：30（最終案内 9：30）

夕食 18：00～22：00（最終案内 20：30）

■ ふふブランド10施設目「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」

ミシュランキー2025にて、国内ブランド最多である7施設が受賞した「ふふ」。その10施設目の開業として、「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」が誕生いたします。神奈川県三浦半島の最南端、広大な海原の静穏な地に佇む、「ふふ」では初めての海を望むリゾート。客室からは、海と空がゆるやかに溶け合う水平線が目の前に広がり、日常を離れた特別なひとときを演出いたします。全ての客室には天然温泉を完備しており、壮大な海を眺めながら、身体の芯から解きほぐす湯浴みをお愉しみいただけます。

▼施設概要

施設名称：ふふ 城ヶ島 海風のしらべ (ふふ じょうがしま うみかぜのしらべ)

所 在 地：神奈川県三浦市三崎町城ヶ島693

客室情報：34室(7タイプ) 58平方メートル ~140平方メートル

宿泊価格：99,000円~/2食付き ※2名1室1泊の料金(税サ込、入湯税別)

公式HP：https://fufujogashima.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fufu_jogashima/

箱根・翠松園 4月15日からの予約受付を開始

箱根小涌園の自然豊かな場所に佇む、登録有形文化財の料亭を有するリゾート「箱根・翠松園」。開業19年の節目を迎えるにあたり、より魅力的なリゾートとして新たな装いでお客さまをお迎えいたします。現在、2026年4月15日(水)以降のご予約を受付中です。

公式HP：https://www.hakonesuishoen.jp/