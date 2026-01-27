【九州初出店】”香り立ちのぼる”紅茶スイーツ「TEA MARIA（ティーマリア）」が大丸福岡天神店に期間限定で初登場！

新ブランド【ティーマリア】大丸福岡天神店に初登場！

若尾製菓株式会社

「香りで織りなす至福のティータイム」紅茶の豊かな香りを最大限に活かしたスイーツで、日常のひとときに至福の時間を提供します。香りのストーリーにこだわり、お菓子一つ一つに紅茶の魔法をかけました。

店舗名称 ティーマリア

出店場所 大丸福岡天神店【本館8階 催場】

大丸のバレンタイン「九州チョコ深発見」

出店期間 2026年1月28日（水）～2026年2月14日（土）

営業時間 午前10時～午後7時 ※最終日は午後5時閉場

世界各国の選りすぐりの紅茶を使用した香り高い紅茶スイーツ

紅茶の英国文化を楽しむストーリー仕立ての紅茶菓子ブランド

アールグレイ茶葉を使用したマカロンウバ茶葉を使用したミルクティーラングドシャダージリン茶葉を使用したハードバウムクーヘンティーマリア公式Instagram :https://www.instagram.com/teamaria.jp/紅茶好きのティーマリアの日常をInstagramで公開紅茶とティーマリアの物語

紅茶をこよなく愛した公爵夫人「ティーマリア」

慌ただしい日々の中で、ふと立ち止まる

焼菓子は香りで綴られた小さな詩のように、

口にするたびにそれぞれの物語を感じさせてくれます。

紅茶の芳香に心をほどき、会話を楽しみ、時を忘れるそのひとときこそ、

それは彼女にとっての”至福のティータイム”

それが「ティーマリア」の物語です。

商品一覧

■マカロン(アールグレイ茶葉使用) ひとくちで香りに包まれる贅沢な瞬間

ふんわり香るアールグレイ茶葉を使用した、ティーマリアこだわりのマカロン。 ひと口頬ばると、紅茶の芳醇な香りとやさしい甘みが広がり、心までほどけるような余韻を残します。 濃厚でなめらかなガナッシュクリームは、 ホワイトチョコレートと生クリームを合わせる際に、特殊な製法で極限まで水分を保ちながら丁寧に乳化させることで、口どけの良さとなめらかさを引き出しました。

（※レモン、ピスタチオにアールグレイ茶葉は使用しておりません）

アールグレイ

1,059円(税込)

いちご＆アールグレイ

1,296円(税込)

チョコ＆アールグレイ

1,188円(税込)

マカロンアソート5個入

1,836円(税込)

■ミルクティーラングドシャ(ウバ茶葉使用)

香りが立ち上る、大人のミルクティーラングドシャ。ウバ茶ならではの力強く華やかな香りを、サクッと軽やかなラングドシャに閉じ込めました。焼き上げることで引き出された紅茶の香ばしさに、ミルクのやさしいコクが重なり、口に運ぶ前から豊かな香りをお楽しみ頂けます。

3枚入 594円(税込)8枚入 1,275円(税込)18枚 2,808円(税込)■ハードバウムクーヘン(ダージリン茶葉使用)

噛むほどに、香りほどけるハードバウムクーヘン

「紅茶のシャンパン」と称されるダージリン茶葉を使用し、しっかりと焼き上げたハードタイプのバウムクーヘンです。幾層にも重ねた生地に、ダージリン特有の華やかで繊細な香りと、ほのかな渋みを閉じ込めました。マスカットを思わせる芳醇な香りが、噛むほどに口の中でゆっくりほどけていきます。

ハードバウムクーヘン 1,080円(税込)

「ティーマリア」とは

【ティーマリアの優雅な時間】

アフタヌーンティーを広めたと言われているイギリスの貴婦人「アンナ・マリア」の人物像から着想を得た、紅茶スイーツを題材にしたスイーツブランド。

19世紀のイギリスの伝統的な柄「ビクトリアン調」のデザインをパッケージに取り入れ、ティーマリアおすすめの香り高い紅茶スイーツをお届けします。

ティーマリアが厳選する世界各国の茶葉

紅茶好きのティーマリアおすすめの茶葉をお菓子に合わせ香りを引き立たせました。

【アールグレイ】

ベルガモットの表皮から抽出した香油を中国系茶葉に吹き付けたフレーバーティーです。

【ウバ】

スリランカ・ウバ州で製造される、清涼感あふれる紅茶。サロメチール香という独特な爽やかさが特徴です。ミルクを加えると果実のようなフレッシュな香りに変化し、力強く華やかな味わいが楽しめます。

【ダージリン】

「紅茶のシャンパン」と称される、インド・ダージリン地方の宝石。フルーティーな香りと深みのあるコクが特徴で、マスカットを思わせる芳醇な香りが広がります。

企業情報

社 名：若尾製菓株式会社

代表者：代表取締役 若尾 達也

所在地：〒505-0029 岐阜県美濃加茂市あじさいヶ丘1丁目7番地

T E L ：0570-080-073（問い合わせ担当）、0574-25-3239（代表）

概 要：1935年創業以来、「和優創造」の理念のもと、岐阜県美濃加茂市の地で菓子作り一筋に歩んできました。 素材選びから製法、品質管理に至るまで一貫したものづくりを大切にし、全国のお客様に”癒しとやさしさ”を感じていただけるお菓子をお届けしています。 2020年10月にはオンラインストアを開設し、販路の多様化と新たな価値創造に取り組んでいます。

コーポレートサイト :https://wakaoseika.co.jp/オンラインストア :https://store.wakaoseika.co.jp/Instagram :https://www.instagram.com/wakaoseika_official/X（旧：Twitter） :https://twitter.com/wakao_official