アイディルートコンサルティング、Zero Networksを活用したマイクロセグメンテーション対策支援サービスの提供を開始

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石川 耕、以下：当社）は、サイバーセキュリティ分野において革新的なソリューションを提供するZero Networks Ltd.（Co-Founder & CEO：Benny Lakunishok 以下、Zero Networks社）の国内販売代理店である丸紅情報システムズ株式会社（以下：丸紅I-DIGIO社） と代理店契約を締結し、Zero Networks製品の取り扱いおよび導入支援サービスの提供を開始したことをお知らせします。

今回の締結により、IDRはZero Networks社のマイクロセグメンテーション技術を活用したセキュリティ強化を、より多くのお客様へ迅速かつ効果的に提供でき体制を整備しました。

■マイクロセグメンテーションの最新動向

近年、サイバー攻撃の高度化と多層化に伴い、ネットワークの細分化とゼロトラストセキュリティの実現が重要視されています。マイクロセグメンテーションは、ネットワークを細かく分割し、セグメント毎に異なるアクセス制御を行うことで、攻撃の拡大を防ぎ、被害を最小限に抑えるための有効な手法です。

現在、クラウド環境やマルチクラウド戦略の普及に伴い、動的かつ柔軟なセグメンテーションのニーズが高まっています。新しい標準や規格も登場し、AIや自動化技術との連携によって、よりリアルタイムかつ効果的なセキュリティ運用が求められています。これにより、IT管理者の負担軽減とセキュリティレベルの向上が期待されています。

■コメント

【Zero Networks社 - Adam Hofeler氏, Vice President, Sales and GTM,】

As ransomware attacks surge, companies must focus on breach containment since complete prevention is no longer feasible. Zero Networks' automated, identity-aligned Micro-segmentation is the fastest and most effective way to block lateral movement and defeat ransomware attacks in real time.

Through our partnership with IdealRoute Consulting, we are confident we can rapidly deliver Zero Networks' micro-segmentation solution to the Japanese market, minimizing the risk of cyberattacks for businesses.

- Adam Hofeler, Vice President, Sales and GTM, Zero Networks

＜日本語訳＞

ランサムウェア攻撃が急増する中、完全な予防はもはや不可能であるため、企業は侵害の封じ込めに注力する必要があります。Zero Networksの自動化されたアイデンティティ連動型マイクロセグメンテーションは、横方向の移動を阻止し、ランサムウェア攻撃をリアルタイムで撃退する最も迅速かつ効果的な方法です。

アイディルートコンサルティングとのパートナーシップを通じ、当社はZero Networksのマイクロセグメンテーションソリューションを日本市場に迅速に提供し、企業のサイバー攻撃リスクを最小限に抑えられると確信しています。

【丸紅I-DIGIO社 デジタルプラットフォーム事業本部長：小澤 政弘氏】

丸紅I-DIGIOグループは、アイディルートコンサルティング様のZero Networks社製品の取り扱い開始を心より歓迎いたします。アイディルートコンサルティング様のセキュリティに関する豊富な知見と技術力により、Zero Networks社製品の日本市場における販売が更に拡大していくことを期待しております。丸紅I-DIGIOグループはアイディルートコンサルティング様との本連携を通じて、国内企業におけるラテラルムーブメントによる被害の拡大防止に貢献してまいります。

【アイディルートコンサルティング株式会社 代表：石川 耕】

当社はZero Networks社との提携および同社製品の取り扱いにより、マイクロセグメンテーションを軸とした高度なセキュリティソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。当社は、マイクロセグメンテーションを実運用に落とし込むための支援サービスに注力し、設計・導入にとどまらず、既存環境に即した段階的な適用から運用定着までを一貫して支援することで、Zero Networks社製品の効果を最大限に引き出してまいります。こうした動的なネットワーク分離技術を通じて、お客様のリスクマネジメントを次のレベルへと引き上げてまいります。

■今後の展望

今後は、クラウドやIoT、エッジコンピューティングの拡大に対応したマイクロセグメンテーションのソリューションを共同開発し、展開を加速させていきます。最新情報やサービス内容については、引き続き発信してまいります。