定年無く、社会とつながり続ける。「無定年」という選択肢を提案『“引退しない人生”をデザインする　無定年の設計図』1/23発売

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年1月23日(金)に『“引退しない人生”をデザインする 無定年の設計図』（三嶋（原）浩子 著）を全国の書店・オンラインストアで発売いたしました。

「会社は定年になるけれど、社会とはつながり続けたい」「できれば定年無く働きたい」という人が増えてきました。

本書が教えてくれるのは「無定年」という新しい選択肢。会社が定めた「定年」という枠を超え、自らの意思で働いたり、学びや挑戦を続けながら自分らしい働き方を作り出し、社会とつながり続ける生き方です。

「何とかなるだろう」と考えている50代、「もっと早く準備しておくべきだった」と思っている60代の方に前向きな灯りをともす一冊です。

博報堂シニアビジネスフォースが提案する50～60代向け57のアクション

博報堂生活総研などによる信頼性の高いデータをもとに、定年後の暮らしや働き方の実態をわかりやすく紹介。

定年後にいきなり何かを始めるのではなく、飲み会やSNSを駆使した「人脈貯金」や、後輩から一目置かれる「ソフト老害」など、50代のうちから小さく準備することや、家庭や地域、職場、たくさんの人に愛される「人気者シニア」、趣味をお金に変える「一人社長」など、60代での社会とのつながり方まで、「無理せず、自分のペースで社会とつながり続ける」ための57のアクションをご提案いたします。

【目次】

■第1章:50代の「前向きマインドセット」 ■第4章:「この失敗」を防いで、無定年ライフを盤石に

■第2章:50代の「ネクストキャリア準備」とは? ■第5章:60代は、会社を辞めても、社会人は辞めない

■第3章:50代が狙いたい「ネクストキャリア」とは? ■おわりに/参考文献一覧

三嶋（原）浩子 （著）

博報堂 関西支社CMプラナー/シニアディレクター/コピーライター/動画ディレクター。博報堂シニアビジネスフォース ディレクター。テレビCM・新聞広告・WEB動画制作で活躍する一方、高齢化社会において「シニアの人生をクリエイティブする」ため、キャリアコンサルタント(国家資格)を取得。

著書：『未定年図鑑～定年までの生き方コレクション～』(中央経済社)、『就活・受験に効く! 自分キャッチコピー』(中央経済社)

寄稿：定年後「途方に暮れない人」が50代でしていること～日本の未定年はこれからどう準備すればいいか～(東洋経済オンライン)、シニアビジネスの新市場およびその可能性とは(運輸と経済)、「未定年」世代となった団塊ジュニアの新・消費行動とは?(JAAA日本広告業協会REPORTS)、これからの「未定年＆シニア層」-幸せ作り6つのツボ‐ (日本アドバタイザーズ協会)

メディア：ABCラジオPodcast『未定年図鑑』、ABCラジオPodcast『就活・受験バラエティ 自分キャッチコピー』。その他講演多数。

書名：“引退しない人生”をデザインする 無定年の設計図

著者：三嶋（原）浩子 （みしま（はら）ひろこ）

定価：1540円（税込）／256頁／四六判／ISBN：978-4-471-03500-6

