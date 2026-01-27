「ロンジン アーカイブ展～時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡～」を記念し、コンラッド東京とのコラボレーションアフタヌーンティーを2026年3月1日（日）より開催

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド『ロンジン』は、貴重なヘリテージピースを一般公開する「ロンジン アーカイブ展～時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡～」を銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザにて、2026年3月1日（日）から5月10日（日）まで開催いたします。それを記念し、国内外で数々の受賞歴を誇るヒルトンのラグジュアリーブランドホテル「コンラッド東京」とコラボレーションし、「桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン」（期間：2026年3月1日（日）から4月30日（木） 場所：28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」）を開催いたします。

「桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン」について

「Elegance is an attitude（エレガンスを身に纏う）」をブランド哲学にかかげ、タイムレスでエレガントなタイムピースを展開するロンジン。「桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン」では、月のパワーを宿すお守りジュエリー・タイムピース「ロンジン プリマルナ」コレクションから着想を得た時計の文字盤や指針をモチーフに、いちごや桜など季節の食材を使用したスイーツ5種とセイボリー3種をお楽しみいただけます。ご来場のお客様には、コラボレーションを記念した特別ギフトをプレゼント。また、乾杯のシャンパーニュといちごプレートが付いた「デラックスアフタヌーンティー」のほか、18時30分からはスパークリングワインを含むフリーフロードリンクとともに堪能できる「桜ストロベリーナイトティー with ロンジン」も展開。『ロンジン』のタイムレスなエレガンスと、コンラッド東京が手がける春スイーツのクリエーションが織りなすアフタヌーンティーで、優美なひとときをお過ごしください。

＜桜ストロベリーアフタヌーンティー with ロンジン＞

会期：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

時間：毎日 11:00～16:30 ※2時間制

場所：コンラッド東京28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」

料金：平日 1名様 7,900円 ・土日祝日 1名様 8,500円

＊桜コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー 1名様 9,400円（平日・土日祝日共に）

＊乾杯のシャンパーニュ付き デラックスアフタヌーンティー 1名様 12,500円（平日・土日祝日共に）

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

＜桜ストロベリーナイトティー with ロンジン＞

時間：毎日 18:30～21:30（最終入店 19:30） ※2時間制

料金：スパークリングワインフリーフロー付き 1名様 11,000円

シャンパーニュフリーフロー付き 1名様 15,000円

※季節限定の桜柄コンラッド・ベア付き ※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

コラボレーションアフタヌーンティー ご予約・お問い合わせ：コンラッド東京公式サイト

（https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/twentyeight-spring）

または 03-6388-8745 （レストラン予約直通）

「ロンジン アーカイブ展～時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡～」について

「ロンジン アーカイブ展～時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡～」では、スイス・サンティミエの本社に併設されたロンジン ミュージアムより特別に取り寄せた貴重なヘリテージピースを一般公開します。ロンジンを体現する3つのテーマ「エレガンス、パイオニア精神、精度」を軸に、1910年初頭からのエレガンスとクラフツマンシップを体現するジュエリーウォッチ、時計史に名を刻むパイロットウォッチ、スポーツ計時を牽引してきた高精度ウォッチなど希少なアーカイブとパネル展示により、190年を超える歴史と革新の軌跡を紐解きます。

会場内にはロンジンの現行コレクションが購入可能な期間限定のポップアップストアを併設。エキシビションとポップアップを通じて、時代を超えて受け継がれてきたロンジンのウォッチメイキングの精神と美学が息づく世界観を体感していただけます。

ロンジン アーカイブ展 ～時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡～

会期：2026年3月1日（日）～ 5月10日（日）

時間： 11:00 ～ 19:00

会場:：シテ・ドゥ・タン・ギンザ

ニコラス・G・ハイエック センター14階（〒104-8188 東京都中央区銀座7-9-18）

問い合わせ先：03-6254-7350

※入場無料・予約不要 ※休館日：詳細はお問い合わせください

コンラッド東京について

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセプトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48平方メートル を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1,400平方メートル の面積を有する「水月スパ＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『フォーブス・トラベルガイド』、『コンデナスト・トラベラー』、『トラベル・アンド・レジャー』など、国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細はconradtokyo.jp(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、フェイスブック(https://www.facebook.com/conradtokyo)やX(https://x.com/conradtokyo)、インスタグラム(https://www.instagram.com/conrad_tokyo/)、LINE(https://page.line.me/344dzpkn?oat_content=url&openQrModal=true)でも情報を配信しています。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。

■ロンジン（LONGINES）について

ロンジンは1832年以来、スイスのサンティミエを拠点としています。そのウォッチメイキングの専門技術は、エレガンス、パイオニア精神、精度への強い情熱を反映しています。卓越したパフォーマンスを誇り、スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持ち、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。翼のある砂時計をエンブレムとするロンジンは、「Elegance is an attitude（エレガンスを身に纏う）」をかかげ、エレガントなタイムピースで知られています。世界をリードする時計メーカーであるスウォッチ グループの一員で、150カ国以上に店舗を展開しています。詳細は公式サイトwww.longines.jp をご覧ください。また、「ロンジン アーカイブ展 ～時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡～」は、2026年3月1日（日）から 5月10日（日）まで銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザ（〒104-8188 東京都中央区銀座7-9-18 ニコラス・G・ハイエック センター14階）（11:00-19:00） にて開催いたします。お問合せ：03-6254-7350

