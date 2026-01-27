【ソラミチシステム：無料オンラインセミナー】2月17日(火)、19日(木)に開催！「【AI×個別指導の秘策 2026年編】個別指導の鬼″奥田先生″と薬局×AIのプロcorte″升澤社長″の特別対談」

株式会社ソラミチシステム

クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の企画・開発・販売を行う株式会社ソラミチシステムは、無料オンラインセミナー「【AI×個別指導の秘策 2026年編】個別指導の鬼"奥田先生"と薬局×AIのプロcorte"升澤社長"の特別対談」を2月17日(火)、19日(木)に開催します。



オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/89605/apply?np_source=press

本セミナーでは、薬局経営コンサルタントとして数多くの個別指導対策を手掛けてきた"個別指導の鬼"と称される株式会社フィーリス 代表取締役で薬剤師の奥田先生と、導入2,000店舗※1を達成したAI薬歴作成支援サービス「corte」を展開する株式会社corte 代表取締役社長の升澤氏による特別対談を実施します。薬局における個別指導の基礎から、最近の重点項目・指摘傾向、そしてAIを活用した新時代の個別指導対策について、現場視点で掘り下げます。

対談では、奥田先生が “個別指導の鬼”と呼ばれるに至った背景や、直近の薬局運営における改善事例、2026年個別指導 に向けて薬局が備えるべきポイントを解説するとともに、AIツールの活用が個別指導対策や業務効率化にどのような影響をもたらすのかを具体的に紹介します。

「個別指導が不安」「2026年個別指導 に向けて何を準備すべきか分からない」「AIで業務効率化を進めながら指導対策もしたい」というお悩みをお持ちの薬局経営者様、必見のセミナーです！ぜひご視聴ください。

【オンラインセミナー概要】

●開催日時：2月17日(火)、2月19日(木)

9:30～10:00 / 12:30～13:00 / 19:30～20:00

●会場：オンライン（ネクプロにて配信）

●参加対象者：薬剤師・薬局関係者

●参加費用：無料

【講師】

奥田 武詩（おくだ たけし）

株式会社フィーリス 代表取締役／富山県薬剤師会 理事／薬剤師

・薬局の現場に携わること25年以上

・これまでに100件以上の行政指導・経営支援を実施

・行政対応と法令遵守を体系化した「薬局安心パック」を開発

・薬剤師が経営者として地域医療を担う「自立型薬局モデル」を支

援

・国内での次世代型薬局の多店舗展開に加え、海外での薬局開設を

計画

・社名には、すべての方に「Feliz（ハッピー）」と「Feel（感じ

て）」を届けたいという想いを込めて

升澤 裕介（ますざわ ゆうすけ）

株式会社corte 代表取締役社長

東京大学法学部卒業。2024年4月、日本初のAI薬歴作成支援サービス「corte」を開発。2025年8月時点で契約数2, 000店舗超※1を達成し、『CARADA 電子薬歴 Solamichi』にもAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」として搭載されている。毎月100名を超える薬剤師・薬局経営者に向けたセミナー・講演を実施し、「AI×薬局」領域の第一人者として現場DXを牽引している。

※1 AI薬歴作成支援サービス「corte」単体と、『CARADA 電子薬歴 Solamichi』に搭載されたAI音声入力の合算値

【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は、患者の症状や薬剤の処方内容、指導履歴などを記録できるクラウド型の電子薬歴システムです。薬剤師の業務を支援するサービスとして、処方に際して飲み合わせの危険性が高い薬剤のチェック機能や、患者への服薬指導内容のナビゲーション機能などを搭載しています。

2024年調剤報酬改定でも重要視されている対人業務の強化、かかりつけ化の促進に役立つ「服薬フォロー」機能やトレーシングレポートの作成サポート機能、服薬指導の会話を生成AIによりテキスト化し、薬歴システムに自動反映するAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」※などを備え、薬歴作成の時間短縮および、服薬指導の質の向上も支援します。

また、薬歴の作成状況のチェック機能や患者対応業務のto doリストを備えており、クラウド型システムにより場所や時間を選ばずに薬歴の作成ができるため、薬剤師の業務効率化に貢献します。

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

URL： https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02

※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。

※Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。

※ネクプロは、株式会社ネクプロの商標または登録商標です。

※corteは、株式会社corteの商標登録です。

※corteは、株式会社corteより特許出願中です。

【公式LINEアカウントのご案内】

当社ではLINE公式アカウントを通じ、新機能、お知らせ、セミナー情報をご案内しております。ぜひご登録ください。

URL： https://page.line.me/606vsvte?openQrModal=true&utm_source=release&utm_medium=press&utm_campaign=line(https://page.line.me/606vsvte?openQrModal=true&utm_source=release&utm_medium=press&utm_campaign=line)