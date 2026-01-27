ベスパ 946 HORSEを発表

ピアッジオ グループ ジャパン株式会社

ピアッジオグループジャパン株式会社（本社：東京都港区芝二丁目、代表取締役：レルヒ・M 健治）は、2013年の発売以来、現代的なスピリットを取り入れながらもベスパの象徴的モデルを再解釈し、今年の干支である午年を記念した特別限定車 『ベスパ 946 Horse』を、2026年1月27日（火）より、全国のベスパ正規販売店にて受注を開始いたしました。

馬の様な自由な精神、知性、生まれ持った優雅さ、そして探究心を称えます。 シリアル番号付きの限定車として生産され、クラフトマンシップ、パフォーマンス、時代を超越したデザインが融合しています。

- ベスパ946 Horse商品概要

メーカー希望小売価格 ／ 2,200,000円（消費税10％込）

発売日 ／ 2026年1月27日（火）

出荷開始 ／ 2026年3月上旬

ベスパ946Horseは午年の象徴性に敬意を表した限定モデルです。辰や巳に続き、新しいバージョンは威厳と躍動感、そして粘り強さの象徴である馬の価値観とエレガンスを融合させ、クラフトマンシップとデザインへのこだわりをベスパ946に反映しています。

このモデルのボディカラーは、馬の光沢のある濃い栗毛色を彷彿とさせる深みのあるペイントが特徴で、マットとグロス仕上げのコントラスト、そしてシート下にはVespaの「V」を囲む金色の蹄鉄をあしらった象徴的なディテールが施されなど、洗練されたゴールドのディテールを巧みに取り入れ、乗馬用の鞍を思わせる革製のシートに加え、上質なレザーを巻いたハンドルバーグリップとミラーステムなど、イタリアの卓越した職人技が新しい Vespa 946 に優雅さと個性が融合しています。

厳選されたアクセサリー類は、乗馬にインスピレーションを得たスタイルを反映し、この特別なベスパを丁寧かつ繊細に仕立て上げます。シートと同じレザーを使用したイタリア製のリアバッグは、実用的でありながらエレガントさ強調し、ウインドシールドには、アルミニウム製の美しさを高めるサポートが採用されています。

- ベスパ946

ベスパ946 Horseは、スチール製モノコックボディに、豊富なアルミ製パーツ（ホイール、ハンドルバー、サイドパネル、フロントマッドガード、ミラーサポート、シートサポート）を使用し、熟練のスタッフによるハンドメイドで高い質感を実現。LEDヘッドランプやLEDテールランプ/ウィンカー、そしてLCD多機能インストルメントパネルを採用し、ベスパの伝統とテクノロジーによる機能性を融合しています。さらに、前後220 mm 径の ディスク ブレーキ、デュアル チャンネルABS 、電子制御トラクションコントロールシステムASRを装備。 軽量アルミニウム合金製のツーピース12インチホイールが安全性を高めます。

- Vespaについて

1946 年、紛争で荒廃したヨーロッパの路上に、創造性と復興への希望に満ち溢れた時代の中でベスパが誕生しました。今年で80 年目を迎える歴史と1,900 万台以上のスクーターを生産した実績で、ベスパは、スタイル、エレガンス、テクノロジーにおいて世界屈指の地位を確立しています。世界的に有名で愛されているブランドは、直近10 年間で約200 万台が生産され、その歴史の中で最も好調かつダイナミックな時期を迎えています。詳しくは、www.vespa.com をご覧ください。

- 主要諸元[表: https://prtimes.jp/data/corp/41137/table/223_1_6a98eb06bf53fa2967726c8bba48db6a.jpg?v=202601271251 ]