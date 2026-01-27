松山市の大谷歯科矯正歯科で「大人と子どもの歯ならび・矯正相談会」を実施。フェイススキャナーを活用した説明で理解を深める機会に

医療法人丹心会

2026年1月21日（水）、愛媛県松山市の大谷歯科矯正歯科にて、「大人と子どもの歯ならび・矯正相談会」が開催されました。

当日は、小学生から大人まで幅広い年代の方が参加し、歯ならびや咬み合わせについて、個別に相談できる機会となりました。

相談会終了後には、今後の検査や診断の流れについて説明を受け、次のステップについて検討する参加者の姿も見られました。

一人ひとりの症状に応じた説明で、疑問や不安を整理

今回の相談会では、参加者それぞれの歯ならびや咬み合わせをもとに、「今どのような状態にあるのか」「どのような選択肢が考えられるのか」を段階的に整理しながら説明を行いました。

具体的には、

・口腔内スキャナーを用いた、現在の歯ならびや咬み合わせの状態説明

・フェイススキャナーを用いた、歯ならびに起因する口元など軟組織の状態説明

・現状を放置することで発生する将来のリスク

・矯正歯科治療を行う場合の治療の流れや考え方

・ワイヤー矯正やマウスピース矯正のメリット・デメリット

・大谷歯科矯正歯科における診断や治療計画の立て方

などについて、参加者がご自身の咬み合わせを客観的に把握でき、問題点をどのように解決していくか？について分かりやすく解説するよう配慮しました。

参加者からは、

・「長年の疑問が解消できてよかった」

・「治療のゴールがイメージできて良かった」

といった感想が寄せられ、矯正歯科治療における理解を深めるきっかけとなったことが伺えました。

フェイススキャナーを用いたシミュレーションで客観的に顔の印象を確認

今回の相談会では、フェイススキャナーを活用した説明も行いました。フェイススキャナーで撮影することで、患者さんの顔をあらゆる角度から３次元的に見ることができます。これまでご自身で気にされていた写真写りなど、どこに問題があり、他人からどのように見られているか？について客観的に把握できるようになります。

さらに、矯正歯科治療を行った場合、現状の顔の印象がどのように変化するかをシミュレーションできるため、患者さんはより具体的に治療のゴールをイメージすることが可能になります。

このように、歯ならびだけでなく、横顔や口元全体の変化を視覚的に確認しながら説明を受けられることで、

・ 「なぜ自分の口元がこういうふうになっているのか、明確になった」

・「前歯をどれぐらい下げたら、顔のイメージがどのぐらい変わるのか、理解できた」

といった声が寄せられました。

「見た目」と「機能」の両面を考えた矯正歯科治療

大谷歯科矯正歯科では、矯正歯科治療を歯ならびの見た目だけでなく、咬み合わせやお口全体の健康を支える治療と捉えています。

健康なお口を維持するためには、

・歯を支える骨が平坦で、十分な角化歯肉（固い歯ぐきのこと）があること

・歯がきれいに並んでいて、清掃性が高い状態であること

これらが重要であると考えています。

矯正歯科治療によって歯ならびを整え、歯が顎の骨の中で安定した位置に並ぶことで、日常の歯みがきが行いやすい状態を目指すことができます。その結果、長期的には歯周病のリスクを考えるうえでも重要な環境づくりにつながると考えています。

今回の矯正相談会では、こうした考え方をもとに、歯ならびや咬み合わせの状態、治療の選択肢、治療計画の考え方について、視覚的な資料を活用しながら丁寧に説明を行いました。

歯ならびだけに目を向けるのではなく、お口元全体や将来の健康を含めて考えるための情報を整理し、矯正歯科治療について理解を深める機会となりました。



■次回の矯正相談会について

次回の矯正相談会は2月10日（火）に開催します。HPよりお申し込みください。

最新の日程に関しては、当院公式Instagramにてお知らせします。

Instagram：https://www.instagram.com/ohtanidentalandorthodontics/

■医療法人丹心会 大谷歯科矯正歯科について

愛媛県松山市にて、1974年の開設から親子2代、50年以上にわたり地域医療に貢献する歯科医院。

診療の柱は、専門性の高い「矯正歯科治療」と、お口の健康の土台となる「歯周病治療」。日本矯正歯科学会の認定医・指導医が在籍する高度な専門性を求めて、愛媛県内のみならず高知県や徳島県など、県外からも多くの患者が来院する。

22台の来客用駐車場や、スタッフがお子さまを見守るキッズスペースも完備し、あらゆる世代の患者が安心して通える環境を整えている。

また、独自のスタッフ育成システムを通じて「マインド」と「チーム力」を重視した組織づくりを実践。Z世代の社員育成にも定評があり、組織づくりを学ぶ経営者の見学多数。

【医院概要】

法人名： 医療法人丹心会 大谷歯科矯正歯科

理事長： 大谷 淳二

所在地： 〒790-0941 愛媛県松山市和泉南6-2-6（椿小学校正門前）

公式サイト： https://ohtani-dental.jp/





