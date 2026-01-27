プラズマクラスターエアコン＜Rシリーズ＞8機種を発売

シャープ株式会社

シャープは、2027年度を目標とする新省エネ基準を全機種で達成した、プラズマクラスターエアコン＜Rシリーズ＞8機種を発売します。

プラズマクラスターエアコン＜AY-U40RL2＞

本シリーズは、カビの増殖を抑制（※1）する「防カビカラッとファン」を新たに搭載しました。開発にあたり、真菌類研究の権威である県立広島大学の森永力名誉教授監修のもと、エアコン内部で特にカビが多く発生するのは「ファン」であることを解明。カビ対策として、業界で初めて（※2）ファンに「超親水ナノコーティング」を採用。カビの除菌性能を有することに加え、ファンの表面に残った水分を薄く広げることで速乾性を高め、カビ増殖の根本原因となる水分やホコリの付着を抑制します。また、当社独自の空気浄化技術「プラズマクラスター」をエアコン内部に充満させる、「プラズマクラスター内部清浄」や「カビパトロール」機能が進化しました。運転停止後や停止中にも、エアコン内部をイオンで満たし、送風路のカビを除菌（※1）します。これらの機能でエアコン内部を清潔に保つことで、エアコンから吹き出す風に含まれるカビを99.0%以上減少させます（※1）。赤ちゃんにとっても清潔で安心な空気をお届けするという想いを込め、「First Air～はじめての空気を、もっとやさしく～」をキーメッセージとして展開してまいります。

さらに、本シリーズはエアコンで初めて（※3）生成AIサービスに対応しました。スマートフォンなどで、「COCORO HOME」アプリ内の「COCORO HOME AI」から使用できます。エアコンの使い方やお手入れ方法をテキストで質問すると、自然な言葉で回答（※4）します。

寝室など、小部屋の広さに適した＜AY-U25RS/U22RS＞では、室内機本体の奥行と高さを抑え、設置時の圧迫感を軽減。新省エネ基準を満たしながら、2.5kW～2.2kWクラスにおいて、業界最小の高さ249mmを実現（※5）しました。窓上部などの狭いスペースへも設置がしやすいコンパクト設計です。

■ 主な特長

1．「防カビカラッとファン」とプラズマクラスター技術により、エアコン内部のカビを除菌

2．エアコンで初めて、生成AIサービスに対応

3．新省エネ基準を満たしながら、設置性に優れたコンパクト設計＜AY-U25RS/U22RS＞

※1 4畳～8畳相当の試験環境における1日～14日後の効果であり、実使用環境の実証結果ではありません。詳細は2ページ以降をご確認ください。

※2 国内家庭用エアコンにおいて。超親水ナノコーティング技術によりファンのカビを除菌、速乾する技術（当社調べ）。＜AY-U25RS/U22RS＞2026年2月26日発売予定。＜AY-U71RL2/U63RL2/U56RL2/U40RL2/U36RL/U28RL＞2026年3月12日発売予定。

※3 国内家庭用エアコンと連携した生成AIによる応答サービスにおいて（当社調べ）。2026年2月26日サービス開始。

※4 ご利用には「COCORO HOME」のバージョンを最新にアップデートしたうえで対象機器の登録をおこなう必要があります。また、ご利用状況により、機能を制限させていただく場合がございます。ご利用にあたり個人情報や機密情報は入力しないでください。

※5 国内家庭用エアコン 2027年度目標省エネ基準達成モデルにおいて。2.5kW、2.2kWクラス 室内機高さ249mm。2026年1月27日現在（当社調べ）。

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

