2026年、企業アプリの“TikTok化”が加速--縦型ショート動画×スワイプUIを自社アプリ／Webに低コスト導入する構築支援を開始

アンドブースター株式会社（本社：東京都、代表取締役：柳瀬 敦、以下アンドブースター）は、シンガポールを拠点にインタラクティブ動画・縦型ショート動画領域の技術提供を行うNasdaq上場企業グループBeLiveと提携し、日本市場における縦型ショート動画プラットフォーム（自社アプリ・Webサイト）の構築・開発・運用支援事業を本格的に開始いたします。

本提携により、アンドブースターが日本市場で培ってきた縦型ショート動画／SNS活用の企画設計・コンテンツ開発・運用ノウハウと、BeLiveがグローバルで提供してきた縦型ショート動画配信の開発力、配信基盤／スワイプ型UI／動画SDKを組み合わせることで、SNS以外の企業が主導・提供するショート動画体験を短期間・低コストで実現する体制を整えます。

■ 背景：2026年、縦型ショート動画は“配信先”が拡張する--SNSからアプリ・Webへ

ショート動画は、スワイプで連続視聴できる手軽さと、いいね・シェアなどの共有性により、TikTok、Instagram Reels、YouTube ShortsなどのSNSを通じて爆発的に普及しました。

そして2026年には、このフォーマットがSNS内にとどまらず、企業のサービス体験の中（アプリ／Web）に組み込まれていく流れが強まると見られています。欧米をはじめ海外では、ショート動画体験を自社側で設計し、滞在・回遊や購買・会員化につなげる動きも進んでおり、今後はグローバルトレンドとして加速することが想定されます。

■ 解決策：BeLive×アンドブースターで「開発～運用」まで一気通貫

BeLiveの縦型ショート動画配信基盤／スワイプUI／動画SDKと、アンドブースターの日本市場向け企画設計・SNS連動・UGC活用・運用支援を統合し、開発から運用まで一気通貫で支援します。これにより、短期間・低コストでの立ち上げを可能にし、導入後も“続けられる”運用まで見据えて推進できます。

また、MVPで開始して段階拡張する進め方に加え、既存アプリへの機能追加やWebサイトへの組み込みにも対応します。

■ SNS動画を自社“資産”に。AIで“量産”体制へ

ショート動画プラットフォームの開発は特別なものではなく、企業がすでに行っているSNS運用や動画投稿の延長線上で実現できます。これまでSNSで制作・発信してきた縦型ショート動画（Reels／Shorts等）を、自社アプリやWebサイトに再活用・資産化することで、既存の投資をより効果的に活かせます。

また、既存アプリにショート動画機能を追加したり、Webサイトにスワイプ型の動画体験を組み込むなど、身近な拡張として導入できるのが特徴です。

さらに、BeLiveのAIコンテンツ生成の知見とアンドブースターの運用設計力を組み合わせ、制作・調達の負担を軽減しながら、継続的に動画を増やしていける仕組みづくりを支援します。

■ 開発事例イメージ：縦型ショート動画PF--ショートドラマ／テーマ特化型など

本事業は、新規事業開発や既存アプリサービスの拡充策として活用が考えられ、SNSで活用が進むフォーマットや、SNSの枠を超えてニーズが広がり得るテーマを中心に支援します。

たとえば話題の**縦型ショートドラマ（マイクロドラマ）**はその一例で、シリーズ構成と相性が良く、**サブスク／課金（PPV等）／広告（動画広告・タイアップ等）**といった収益設計も検討しやすい領域です。美容UGC、レシピ、観光、学び、採用なども、目的別に整理・編成することで、テーマ特化型ショート動画サービスとしての需要が生まれる可能性があります。

■ 今後の展望

- 縦型ショートドラマ（マイクロドラマ）プラットフォーム（シリーズ視聴・回遊設計／サブスク・課金・広告などの収益設計）- テーマ特化型動画プラットフォーム（例：美容UGC／レシピ／観光／学び など）- 化粧品・美容UGC特化（レビュー×EC連動）- レシピ・食（購買・定期購入連動）- 観光地・自治体（送客・地域PR）- 教育・EdTech（マイクロラーニング）- 採用・HR（仕事のリアル／職種理解）- フィットネス・ヘルスケア（習慣化・継続視聴）- 不動産・住まい（物件・暮らし提案の回遊）- 企業の既存コンテンツ再編集PF（広報／IR／社内研修などを縦型に最適化）

アンドブースターは、2026年以降の動画マーケティングにおいて、「作る」だけでなく「どこで、どう体験させるか」まで設計することが重要になると考えています。今後も、縦型ショート動画を中心に、SNSマーケティングからアプリ開発（プラットフォーム構築）・運用・企画制作までを一貫して支援し、企業の新たな挑戦を後押ししてまいります。社名の「アンドブースター（Andboostr）」には、企業のビジネスを“ブースト（加速）”する存在でありたいという想いを込めています。

会社概要

アンドブースター株式会社

設立年月：2023年8月

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：柳瀬 敦（代表取締役）

事業内容：マーケティング支援、海外テクノロジーツールの販売・導入支援など。特にSNS運用や、SNSで人気のコンテンツフォーマット（縦型ショート動画・ウェブストーリー・ライブ配信など）の活用支援に強みを持つ。

BeLive Technology（シンガポール）

インタラクティブ動画、ライブ配信、縦型ショート動画領域におけるグローバルテクノロジープロバイダー。

【本件に関するお問い合わせ先】

アンドブースター株式会社 広報／事業開発担当

導入に関するご相談、PoC／MVP検討のご相談を承ります。なお新規事業として、補助金の対象となる可能性がある場合の進め方についてもご相談いただけます。

※採択を保証するものではありません。