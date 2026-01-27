【業界史上初】SPA DAMAI 代官山が「一休.com スパ」で6年連続 第1位を受賞
株式会社シティコミュニケーションズ（ 本社：横浜市、代表取締役社長：三田 大明 ）が運営する「SPA DAMAI （以下、「スパ ダマイ」）」が、高級ホテル・高級旅館専門予約サイトを運営する株式会社一休が主催するアワード『IKYU SPA AWARD 2025』において、関東 リラクサロン部門の第1位を獲得いたしました。
受賞は今年で 6 年連続となり、リラクサロンスパ史上初の快挙となります。
受賞内容
■『IKYU SPA AWARD 2025』 関東 リラクサロン部門 第1位
また、「スパ ダマイ」は、全世界から優れたスパを選ぶ『ワールド ラグジュアリー スパ アワード2025』においても、東アジア第1位を獲得。2017年より9年連続で様々な国際的な賞を受賞しており、国内外から信頼され愛されるスパの地位を獲得しております。
スパ ダマイ
一休.com スパ
【IKYU SPA AWARD 2025】について
『一休.comスパ 予約サイト※１.』オープン7周年を記念して、人気のホテルスパ・リラクサロンを発表しています。ランクインした施設は、一休.comスパ 限定の特別プランを提供します。
今回「スパ ダマイ」は関東 リラクサロン部門で第1位を獲得いたしました。
※１.一休.comスパ
日本全国から厳選された上質なホテルスパや旅館・リゾートのスパ・リラクサロンをお得に予約できるサイト。
極上のトリートメントとともに贅沢なスパ体験ができる施設を厳選して紹介しています。
こだわりは “ 完璧なオフタイムの提供 ”
著名人の方など、人知れず通いたい顧客様が多い「スパ ダマイ」では、お客様のご来店からご退店までの流動導線にこだわりがございます。今まで以上に顧客様1人ひとりのプライバシーを守れるよう、
2022年にはエントランス、各個室の一斉リニューアルに加え、オペレーションも改善し、ご来店からご退店まで他のお客様と居合わせる事なくお過ごしいただけるようになりました。
駐車場は地下にある専用駐車場を使用していただけますので、都会にいながらも完全なオフタイムをお過ごしいただけます。
2012年8月に開業以来、隠れ家的なスパとして、多くの著名人の方々にもご愛顧いただいております。ブティックスパ（路面スパ）としてのサービスやシステムが高く評価され、一休.comのスパアワードでは6年連続受賞、国際的なスパアワードも9年連続受賞という快挙に繋がりました。尚、国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。
「SPA DAMAI」受賞歴
「スパ ダマイ」のサービスやシステムが高く評価され、スパアワードを多数受賞しています。
国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。
＜SPA DAMAI 各賞受賞歴＞
2017 年
◆LTG AWARD（ラグジュアリートラベルガイドアワード）※にて
・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界一位）
◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、＆ROSY、Sweet の7 誌において
・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞
2018 年
◆LTG AWARD にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞
◆WLSA（ワールドラグジュアリースパアワード）
・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞
・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1 位 受賞
2019 年
◆LTG AWARD にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞
◆WLSA にて
・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞
2020 年
◆WLSA にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞
◆IKYU SPA 2nd Anniversary AWARD 2020
・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞
2021 年
◆WLSA にて
・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞
◆IKYU SPA 3rd Anniversary AWARD 2021
・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞
2022 年
◆WLSA にて
・リトリートスパ アジア第1 位 受賞
◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022
・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞
2023 年
◆WLSA にて
・ 【Luxury Boutique Spa】【Luxury Advanced Treatment Spa】 アジア第1 位 受賞
◆IKYU SPA 5th Anniversary AWARD 2023
・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞
2024 年
◆WLSA にて
【Luxury Advanced treatment spa Continent】アジア大陸 第1位
【Luxury boutique spa, Luxury retreat spa Regional】東アジア 第1位
◆IKYU SPA AWARD 2024
・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞
2025 年
◆WLSA にて
【Luxury Spa Retreat】東アジア 第1位
【Luxury Boutique Spa】日本 第1位
【Best Spa Product Range】東アジア 第1位
◆IKYU SPA AWARD 2025
・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞
SPA DAMAI -スパ ダマイ-
SPA DAMAI概要
リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。喧騒を忘れさせる様
な、趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備。贅沢でパーソナルな時
間をお過ごしいただけます。ペアルームのご用意もございます。日々、技術力やホスピタリティの
向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリースパ」として定評を頂いています。また、国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。
所在地 ：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F
電話 ：03-3462-4148
電車 ：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分/中目黒駅 徒歩10 分
JR 恵比寿駅 徒歩15 分
バス ：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山T サイト」
お車 ：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分/「渋谷駅」より5 分
営業時間：10:00-22:00（最終受付19：00）
オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp
SPA DAMAI公式オンラインストア：https://damaistore.jp/
会社概要
社名: 株式会社シティコミュニケーションズ
代表: 代表取締役社⾧ 三田大明（みた ひろあき）
本社所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3階
URL: https://www.city-s.co.jp/
設立年: 1995 年12 月
事業内容: 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です
