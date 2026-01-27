【オンライン／2026年1月29日（木）19:00】「継続率70％を実現する診療導線５ステップ」無料オンラインセミナーのお知らせ

株式会社Wrusty2026年1月29日無料オンラインセミナー開催

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）は、全国の開業医・開業予定医の皆様を対象に、無料オンラインセミナー「継続率70％を実現する診療導線５ステップ」を2026年1月29日に開催いたします。本セミナーでは、なぜ多くの医療機関が初診だけで終わってしまったり、継続率20～40％で頭打ちになるのか、そして「march」を活用している医療機関が70％という高い継続率を再現できている理由を、ツール論ではなく再現性の高い診療導線の設計という観点から解説します。

成果は、予約・問診・診療・再診をどうつなぐかという「導線設計」で決まる

本セミナーは、全国の診療を主とする医療機関に対して、なぜ多くの医療機関が初診だけで終わってしまったり、継続率20～40％で頭打ちになるのか、そして「march」を活用している医療機関が70％という高い継続率を再現できている理由を、ツール論ではなく再現性の高い診療導線の設計という観点から解説します。

成果は、診療ツールの有無ではなく、予約・問診・診療・再診をどうつなぐかという「導線設計」で決まります。しかし、多くの医療機関では、「予約と診療が分断されている」「再診のタイミングが患者任せになっている」「継続前提の説明が初診で行われていない」といった構造的な問題により、診療完了率・再診率が伸び悩んでいるのが実情です。

本ウェビナーでは、これらの課題を5つの具体的ステップに分解し、再現可能な改善方法として体系的に解説します。

本セミナーは、参加費無料・事前申込制で、Zoomによるオンライン開催となります。クリニックの理事長・院長・事務長・運営御担当者様の皆さまはぜひ奮ってご参加ください。

セミナー概要

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

ウェビナー内容（一部）- 継続率が20～40％で止まるオンライン診療の共通構造- 継続率70％を実現している医療機関の診療導線とは- 診療完了率・再診予約率・来院率を同時に高める設計手法- 現場負荷を増やさずに継続率を改善するポイント- 自院の数字に当てはめて考える改善ステップこんな方におすすめ- オンライン診療を導入したが、成果につながっていない医療機関- 初診で終わらない診療モデルを構築したい方- 自由診療・オンライン診療の継続率を改善したい方- 広告集患を診療成果につなげたい医療機関経営者・責任者の方セミナーお申し込みはこちら :https://march-cos.com/seminar/20260129/- セミナータイトル：「保険診療を活かす！患者満足度を高める自由診療戦略セミナー」- 開催日：2026年1月29日（木）19:00～20:00 (予定)- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様- 申込URL：https://march-cos.com/seminar/20260129/- 主催：株式会社Wrusty医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションSaaS「march」で“つながる医療”の実現へ

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

株式会社Wrusty（ラスティ）について

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co