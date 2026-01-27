コラボメニューやオリジナルグッズを一挙公開！モネ没後100年「クロード・モネ -風景への問いかけ」
アーティゾン美術館（東京都中央区）では、2026年2月7日（土）より開催する、モネ没後100年「クロード・モネ -風景への問いかけ」展にあわせ、展覧会の世界観をさらに楽しめるコラボレーションメニューおよびオリジナルグッズを展開いたします。
モネの作品に着想を得たカフェメニューや、人気作品をモチーフにしたフード、ファッション、コラボレーションアイテムといった各種グッズについて、そのラインナップを一挙にご紹介します。
■コラボメニュー
◯ミュージアムカフェ
アーティゾン美術館１Fのミュージアムカフェでは、モネの作品のイメージや描かれた情景を味覚と視覚で表現した、アートなメニューが登場します。ぜひ、五感でモネの世界をご堪能ください。
【ドリンクメニュー】
ジヴェルニーの庭
水辺に咲く植物の花の芳香をベースにさまざまな植物たちを繊細に重ね、軽やかな高揚感と庭に広がる朗らかなエナジーを表現しました。
クロード・モネ《ジヴェルニーのモネの庭》1900年、油彩・カンヴァス、オルセー美術館蔵 Photo (C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Adrien Didierjean / distributed by AMF
ボタニカルフィズ -光差す庭-
美しく静謐な自然に咲く花々や草木たち。その香りや彩りに癒されるひとときをイメージしました。
クロード・モネ《ジヴェルニーの自邸の前のクロード・モネ》1921年、オートクローム、オルセー美術館蔵 Photo (C) Musee d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt / distributed by AMF
【フードメニュー】
和牛の冷製ポトフ 旬野菜の雪景色（前菜）
低温で火を入れた和牛肉を季節の野菜とマリネし、コンソメのジュレを流し入れた冷製のポトフです。
トリュフのオイルを粉末にし柑橘の泡と合わせて盛り、雪をイメージしました。
クロード・モネ《かささぎ》1868-69年、油彩・カンヴァス、オルセー美術館蔵 Photo (C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Adrien Didierjean / distributed by AMF
海老とフルーツのマリネ アメリケーヌクリーム（前菜）
オマール海老のコンソメジュレにレモンやディルでマリネにしたマンゴーやメロン、海老を合わせ、濃厚なアメリケーヌソースで仕上げました。
クロード・モネ《昼食》1873年頃、油彩・カンヴァス、オルセー美術館蔵 Photo (C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Franck Raux / distributed by AMF
サーモンのレアカツレツ仕立て サフランのバターソース（メイン）
砕いたカダイフとパルメザンチーズをまとわせたサーモンのカツレツに、ノーザンルビーやカリフラワーなどの野菜のピューレ、サフラン香るバターソースを合わせました。
クロード・モネ《ロンドン国会議事堂、霧の中に差す陽光》1904年、油彩・カンヴァス、オルセー美術館蔵 Photo (C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Herve Lewandowski / distributed by AMF
【デザートメニュー】
マスカルポーネムースとクレームエペスアイス
口当たりの軽いマスカルポーネムースの中に、カルダモン香るコーヒージュレ、食感あるクランブル、クレームエペスアイスを添えたデザートです。
ロンドン国会議事堂、霧の中に差す陽光の絵画をホワイトチョコレートの飾りで表現いたしました。
クロード・モネ《ロンドン国会議事堂、霧の中に差す陽光》1904年、油彩・カンヴァス、オルセー美術館蔵 Photo (C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Herve Lewandowski / distributed by AMF
◯京橋千疋屋 京橋本店とのコラボレーション
当館の向かいに位置する京橋千疋屋 京橋本店でも、本展の開催を記念した特別メニューとして、モネの庭園の世界観をイメージしたプレートデザートが提供されます。
京橋千疋屋 京橋本店
〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目１－９
https://www.senbikiya.co.jp/index.html
「Monet ～緑のハーモニー～」 \3,850（税込）
《睡蓮の池、緑のハーモニー》の緑を基調としたモネの庭園の世界観をイメージしました。
抹茶のミルフィーユ、生姜のジュレ、保科のあんぽ柿はモネの愛したジャポニスムを、ココナツのメレンゲは庭園の「太鼓橋」を模しております。
緑を基調とする絵画のイメージに寄り添う果物として、京橋千疋屋の顔ともいえる「マスクメロン 」をあしらったプレートデザート、どうぞお楽しみください。
■オリジナルグッズ
人気作品をモチーフにした文具や雑貨、話題のブランドとのコラボアイテムなど、多彩なオリジナルグッズが登場。あなたのお気に入りのグッズを見つけてください。
＊モネ展会期中は、2F常設ショップと3Fモネ展特設ショップの2か所で、本展のグッズを販売します。商品によって販売場所が異なりますのでご注意ください。
＊3Fモネ展特設ショップのご利用には展覧会のチケットが必要です（当日限り有効）
＊いずれの商品も、完売次第販売終了となります。
【フード】
《京橋千疋屋》焼き菓子セット \1,690（税込） 《京橋千疋屋》究極のいちごジャム \1,350（税込）
（2F常設ショップ）
焼き菓子セット
ジャム
《LUPICIA》紅茶（2種） 各\1,650（税込）（3Fモネ展特設ショップ）
【ファッション】
＜渡邉良重/キギ デザイン＞Tシャツ（レッド・ブルー）S~L 各\3,300（税込）（2F常設ショップ）
傘 \4,950（税込）（3Fモネ展特設ショップ） ＊2月下旬より販売予定
【雑貨】
アクリルスタンド 各\1,540（税込） (3Fモネ展特設ショップ)
その他のグッズは、モネ展スペシャルサイトをご覧ください。
https://www.artizon.museum/exhibition_sp/monet2026/
開催概要
印象派の巨匠クロード・モネ（1840-1926）は、自然光の移ろいに魅せられ、その美しさをカンヴァスにとどめようと生涯をかけて探求しました。没後100年を記念し、モネの最も重要かつ網羅したコレクションを誇るオルセー美術館から、最高峰の作品41点が一挙来日。風景画を革新したモネの真髄に迫ります。
展覧会名： クロード・モネ -風景への問いかけ
会 場： アーティゾン美術館 6・5階展示室
会 期： 2026年2月7日［土］- 5月24日［日］
開館時間： 10:00-18:00（3月20日を除く金曜日、5月2日[土]、9日[土]、16日[土]、23日[土]は 20:00まで）＊入館は閉館の30分前まで
休 館 日 : 2月16日［月］、3月16日［月］、4月13日［月］、5月11日［月］
主 催： 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館、オルセー美術館、日本経済新聞社、NHK
後 援： 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ
協 力： 日本航空
スペシャルサイト: https://www.artizon.museum/exhibition_sp/monet2026/
アクセス: JR 東京駅（八重洲中央口）、東京メトロ銀座線・京橋駅（6 番、7 番出口）、東京メトロ 銀座線/東西線/都営浅草線・日本橋駅（B1 出口）から徒歩 5 分
同時開催 「カタリウム」
会場： アーティゾン美術館 ４階展示室
主催： 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館
タイトルの「カタリウム」とは、「語り」と、空間を表す「リウム (-arium)」でつくったことばで、展覧会は語りの場をテーマとしています。
江戸時代の大名家で制作されたと考えられる屛風や、明治・大正期に神話をテーマにえがいた油彩画と日本画、そして、ベン・シャーンの版画集も。また、因陀羅の《禅機図断簡》や《鳥獣戯画断簡》など、かつて巻物としてひとつの作品だった仲間の断簡も並びます。様々な時代とジャンルによる賑やかな語りの場をお楽しみください。国宝２点、重要文化財７点、重要美術品5点を含む合計56点で構成されます。
入 館 料（日時指定予約制）
ウェブ予約チケット2,100円 窓口販売チケット2,500円 【ウェブでご予約いただくと400円お得】
学生無料（要ウェブ予約）
販売場所：アーティゾン美術館公式サイト(https://visit.artizon.museum/application/ticket/?ec=25110413329405&rc=001)/ARTPASS(https://art-ap.passes.jp/user/e/monet2026/)/ローソン(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=770473)（ローソン、ミニストップ店頭）
＊当館ウェブサイトよりご来館前にウェブ予約チケットのご購入をおすすめいたします。 空きがあれば当日でもご購入いただけます。
＊中学生以下は予約不要
＊こちらの料金で同時開催の「カタリウム」展もご覧いただけます
公式情報
スペシャル企画が充実！詳細はモネ展スペシャルサイトをご覧ください。
https://www.artizon.museum/exhibition_sp/monet2026/
アーティゾン美術館
公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館は、1952年に創設されたブリヂストン美術館を前身とし、名前も新たに2020年に開館しました。旧美術館と同じ東京・京橋の地に、約２倍の展示面積と最新の設備を伴い、さらに古代美術、印象派、日本の近世美術、日本近代洋画、20世紀美術、そして現代美術まで視野を広げ、美術の多彩な楽しみを提供します。
住所：〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2
アクセス：JR東京駅（八重洲中央口）、東京メトロ銀座線・京橋駅（6番、7番出口）、東京メトロ・銀座線/東西線/都営浅草線・日本橋駅（B1出口）から徒歩5分
Tel: 国内 050-5541-8600 海外 047-316-2772（ハローダイヤル）
www.artizon.museum(https://www.artizon.museum/)