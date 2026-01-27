ERPC、New YorkリージョンにてSolana アプリ向けプレミアムベアメタルサーバーを数量限定で再入荷。金融インフラの中枢として成熟した都市条件の上で、ピーク時にも崩れにくい専有実行環境を提供

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、New York（NY）リージョンにおいて、Solana アプリケーション向けプレミアムベアメタルサーバーを数量限定で再入荷しました。

本ラインは、過去に入荷した際も短期間で完売が続いてきたプレミアム構成であり、長らく在庫が成立しない状態が続いていました。

今回再入荷できたのは Ryzen 9 9950X 構成および Ryzen 5 9600X 構成に限定されており、いずれも同一条件での継続的な供給が前提とできる構成ではありません。

なお、2026年1月はオープン価格で契約を開始できる最終月となっており、2026年2月以降は新価格

が適用されます。

New York が Solana において持つ位置づけ

New York は、金融市場の中枢として長年にわたり低遅延通信と高い運用信頼性が要求され続けてきた都市です。

金融用途では、通信遅延や一時的な揺らぎが直接的な損失につながるため、ネットワーク設計、相互接続、障害対応を含めた運用全体が、結果を安定させることを前提に磨かれてきました。

Solana の実運用においても、このような金融用途で鍛えられてきた都市条件そのものが、処理結果の再現性と安定性を左右する要素として機能します。

なぜ New York は「希少なデータセンター都市」なのか

New York は地理的条件および都市構造の制約が強く、データセンター用途を前提とした土地確保や大規模な新設が容易ではありません。

加えて、既存インフラを維持しながら都市として運用されてきた背景から、電力供給、冷却設備、ラック密度といった要素を含めた大規模な設備刷新にも制約が伴います。

このため、重要用途向けに成立するサーバー枠は常に限られ、最新世代の高性能構成については、需要が供給を上回る状態が恒常的に続いています。

金融市場の歴史が作ったネットワーク価値

金融市場では、通信経路の長さや揺らぎが取引結果に直結するため、専有線網の整備、相互接続点の集約、障害時の切り替えを含む運用設計が長年にわたり積み重ねられてきました。

New York では、こうした要求に応える形で、IX との接続密度、経路の冗長性、運用体制への投資が継続的に行われています。

Solana のようにピーク時の外乱や混雑が結果に直結するワークロードでは、この金融インフラ由来のネットワーク品質が、そのまま実行性能の土台として作用します。

東海岸としての地理的意味

New York はアメリカ東海岸の中心に位置し、北米内の主要都市に加え、ヨーロッパ大陸との通信においても重要な接続点となっています。

Solana ではブロックリーダーが短い周期で切り替わり、通信の起点が常に移動するため、単一の地点に近いかどうかではなく、短い経路を維持できる時間帯がどれだけ多いかが結果に影響します。

東海岸の中枢に実行環境を配置することで、北米および欧州双方に対する通信条件が分布として安定し、実運用結果の再現性が高まります。

なぜ New York の Premium Bare Metal が常に人気なのか

VPS は仮想化基盤を共有する構造上、同一ホスト上の他ワークロードや基盤側の状態変化の影響を完全には排除できません。

一方でベアメタルサーバーでは、CPU、メモリ、NIC、ストレージといった物理資源を単一のワークロードに専有させることができます。

特に市場ピーク時やネットワーク混雑時において、処理や通信の条件が他要因で揺らがないことが、遅延分布と成功率の安定として明確な差を生み、評価され続けています。

リージョン内でも最大ステークが集積するデータセンターと同一ネットワーク配置

ERPC が提供する New York のプレミアムベアメタルは、リージョン内でも特に Solana バリデータおよびステークの集積が進む主要データセンターを厳選しています。

アプリケーション実行環境を同一ネットワーク内に配置することで、経路の分岐や外部インターネットの影響を受けにくい状態が維持されます。

同一ネットワーク内で完結する構成は、瞬間的な混雑や外乱が生じた局面においても、遅延のばらつきを抑える効果を持ちます。

この配置条件が、単純な処理速度の平均値ではなく、実運用における結果分布の安定に寄与します。

Solana の実行モデルにおいて有利になる理由

Solana では、ブロックリーダーが短い周期で切り替わり、通信の起点が常に移動します。

この実行モデルにおいて重要なのは、単一の最速地点に近いかどうかではなく、どれだけ多くの時間、どれだけ多くのリーダーに近い位置を取り続けられるかという確率分布です。

Solana バリデータおよびステークが高密度に集積する New York リージョン、その中でも最大規模の集積が存在するデータセンターと同一ネットワークにアプリケーションサーバーを配置することで、この確率分布が構造的に有利に働きます。

平均値だけでなく分布全体が安定するため、遠隔リージョンでは再現できない実行結果につながります。

ハードウェアスペックだけでは結果が確定しない理由

Solana の実運用において、ワークロードの結果は CPU やメモリといったハードウェアスペックだけで決まるものではありません。

実際には、サーバーラックの品質と管理状態、ネットワークルーターやスイッチの性能と設定、アップリンクの品質や輻輳耐性といった要素がすべて連鎖的に影響します。

ERPC は、計算資源単体ではなく、これらの物理・ネットワーク条件を含めた実行環境全体を調査・検証した上で、Solana 用途において結果が安定して出続ける構成のみを選定しています。

この選定プロセスそのものが、同一ネットワーク配置と組み合わさることで、実運用において最速を狙える条件を成立させています。

Ryzen 5 9600X / Ryzen 9 9950X 構成が希少である理由

Ryzen 5 9600X 構成は、高い最大クロックを持ちながら、ベアメタル構成としては導入しやすいコスト効率を備えたシリーズです。

その特性から Solana アプリケーション用途で評価されてきましたが、現在は同条件での新規調達が難しい局面が続いており、成立した在庫のみが提供対象となっています。

Ryzen 9 9950X 構成は、現行ラインナップの中で最大の処理余力を持ち、ピーク時でも処理が先行し続ける条件を成立させる最上位構成です。

在庫状況とお問い合わせ

今回再入荷した New York のプレミアムベアメタルサーバーは、数量限定での提供となります。

2026年1月はオープン価格で契約を開始できる最終月であり、2026年2月以降は新価格が適用され、同一条件での導入コストは変わります。

導入要件、在庫状況、オープン価格での契約開始については Validators DAO 公式 Discord にて承ります。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja