お守りみたいな春の花・ラナンキュラスを贈ろう！花言葉は「合格」「とても魅力的」。バレンタインギフトにもぴったり

第一園芸株式会社

花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山村勝治、三井不動産グループ）は、2月のおすすめの花「ラナンキュラス」のフェアを2月2日（月）から第一園芸・ビアンカバーネット・エルベシャトランの全店舗で展開します。

■がんばる人を応援！ キュートでロマンティックな春の花・ラナンキュラス

春の訪れを告げるラナンキュラスは、「合格」「とても魅力的」「名誉」など、前向きな花言葉を持つ応援の花。12月頃から出回り始め、4月頃までしか手に入らない、春限定の花として親しまれています。

可憐でロマンティックな佇まいは、受験生へのエールにはもちろん、新しい一歩を踏み出す人への贈り物にもぴったり。

幾重にも重なるフリルのような薄い花びらからは繊細な印象を受けますが、イメージに反して丈夫で日持ちが良いことも魅力です。

春を待つ日常の彩りとして、暮らしに取り入れてみませんか？

■店頭おすすめアイテム

『春色ラナンキュラスブーケS』

ショップおすすめのラナンキュラスをシンプルなブーケに仕上げました。コンパクトなサイズでちょっとしたギフトやご自宅用にもおすすめです。

販売価格：2,200円（税込）

展開期間：2月2日（月）～2月28日（土）

『春色ラナンキュラスブーケM』

ショップおすすめのラナンキュラスを程よいボリュームのブーケに仕上げました。季節の贈り物におすすめです。

販売価格：4,400円（税込）

展開期間：2月2日（月）～2月28日（土）

『春色ラナンキュラス

アレンジメント』

ショップおすすめのラナンキュラスをナチュラルなアレンジメントに仕上げました。器付きでそのまま飾って楽しめます。

販売価格：5,500円（税込）

展開期間：2月2日（月）～2月28日（土）

※画像はイメージです。使用する花や資材は店舗や入荷状況によって異なります。

■気持ちをそっと後押しする、甘くロマンティックなラナンキュラスのアイテムをご用意しました

第一園芸フラワービジネス事業本部デザイナー 志村紀子

寒さの厳しい2月ですが、花屋の店頭にはひと足早い春の息吹があふれ、鮮やかな季節の花々に出会えます。

なかでもラナンキュラスは、毎年多くのお客様から支持を集める人気の花。

その魅力に惹かれるのはお客様だけではなく、私たち花のプロにもファンが多い「推しの花」でもあります。

幾重にも重なる花びらの可憐な花姿はもちろん、意外にも丈夫で長く楽しめる点も人気の理由。繊細さと扱いやすさを兼ね備えた、ギフトにも日常使いにも寄り添う春の花です。

大切な方への贈り物や、ご自宅で過ごす時間の彩りとして、ラナンキュラスの魅力をお楽しみください。

アートコンペディションFlower Art Award 2024 in TOKYO MIDTOWN「花贈りの鉄人アワード」内『大好きな人への贈り花』でグランプリを受賞した志村がデザインするブランド「Noriko Shimura」もオンライン限定商品を販売中です。

こちらもぜひご覧ください。

https://www.daiichi-engei.co.jp/category/NORIKOSHIMURA/

■飾り方いろいろ！あしらい方のヒント

■ラナンキュラスはバレンタインデーのギフトにもぴったり！

空き瓶に1~2輪とグリーンをプラス。花の高さを揃えないほうがナチュラルで素敵に仕上がります。本を広げて立て、花をいけた小瓶を挟みました。自立できる厚さの本でお楽しみください。置くだけ”で映えるラナンキュラスを飾ってパーティを盛り上げましょう。終わったら茎の下をカットして水にいけて楽しんでくださいね。丸い花瓶に花首だけを浮かべました。ラナンキュラスは花の重さで茎が折れてしまう場合があります。そんなときにもおすすめの飾り方です。

『ラナンキュラスのブーケ』11,000円（税込）

白いラナンキュラスだけを15本、すっきりとまとめた清楚な春の花束。

シンプルな美しさが、あなたの気持ちを素直に伝えます。

店頭の他、オンラインショップでも販売中です。

https://www.daiichi-engei.co.jp/category/3LOVESTORIES/25NBA_267.html

■長く楽しむためのポイント

１. 切り口を新しくして水を吸いやすく

長持ちさせるポイントは、切り口を新しくして水を吸いやすくすることです。水替えの際にぜひ切り戻しを行ってみてください。また、長さは基本的に短い方が持ちも良くなります。くたびれてきたら思い切って茎の長さを短くしてみましょう。

２. なるべく涼しい場所に置く

エアコンの風が直接当たらない、なるべく涼しい場所がおすすめです。人が快適に過ごせる気温は植物にも快適ですが、冬場は温かく快適な部屋より涼しい場所の方がより日もちがします。

■ラナンキュラスの基本情報

□出回り時期：11月～4月

□香り：なし（一部香る品種有り）

□学名：Ranunculus asiaticus

□分類：キンポウゲ科キンポウゲ（ラナンキュラス）属

□和名：花金鳳花（はなきんぽうげ）

□英名：Ranunculus

□原産地：中近東からヨーロッパ南東部

□花言葉：とても魅力的、華やかな魅力 など

■2月のレコメンドフラワー「ラナンキュラス」はこちらから！

店頭ではこちらのフライヤーを配布しています

https://www.daiichi-engei.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/aa603fd10a2a02af4fe18bdee7b75211.pdf

お取り扱い店舗

◇第一園芸

・東京：日本橋店、三越日本橋店、三越銀座店、伊勢丹新宿店、田園調布店、ゲートシティ大崎店、東京倶楽部ビル店

・神奈川：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルフラワースタジオ、横浜ベイホテル東急フラワースタジオ

・北陸地方：ホテル日航金沢フラワースタジオ

・東北地方：仙台トラストシティフラワースタジオ

◇BIANCA BARNET（ビアンカバーネット）

BIANCA BARNET BY OASEEDS東京ミッドタウン日比谷店

◇Herve Chatelain（エルベシャトラン）

Herve Chatelain GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA Shop

■春と言えば…桜もいかがですか？

『桜「旭山（あさひやま）」鉢植え』 5,500円（税込）

店頭で毎年人気の桜がオンラインショップ初登場。桜のオリジナル絵葉書を添えてお届けいたします！

https://www.daiichi-engei.co.jp/category/3LOVESTORIES/26NBA_401.html

