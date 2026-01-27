エプソン、防塵・防水対応で現場作業をサポート。10.1型WindowsタブレットPCを新発売

エプソンダイレクト株式会社

エプソングループのエプソンダイレクト株式会社（本社：長野県塩尻市、社長：一杉卓志）は、現場業務から事務処理まで幅広く対応するWindows 11 ProまたはWindows 11 Homeを選択できるモデル『Endeavor TN52E』と、産業用途における長期利用ニーズに応えるWindows 11 IoT Enterprise LTSC搭載モデル『Endeavor JT52』を同時発売しました。店舗や倉庫などの現場から事務処理まで、さまざまなシーンでご利用いただける機能や仕様を搭載した本製品は、オンラインショッピングサイトとコールセンター［ご購入相談およびご注文窓口／電話0120-938-008(通話料無料)］を通じ、2026年1月27日（火）よりご注文が可能です。

用途に応じて選択可能。２つのモデルをラインアップ

Endeavor TN52E／Endeavor JT52■Windows 11 ProまたはWindows 11 Home を選択できる『Endeavor TN52E』

一般的な事務処理や現場の軽作業において、使い慣れた Windows 環境とアプリケーション資産をそのまま活用できることがメリットです。Office などの業務アプリの運用に適し、周辺機器や業務システムとの親和性にも優れています。バックヤードでの売上集計や発注管理、物流現場での在庫確認など、現場作業と事務処理を兼用するシーンにおすすめです。

■Windows 11 IoT Enterprise LTSC 搭載モデル『Endeavor JT52』

製造業の生産ラインでの進捗管理、物流センターでの検品端末、医療機関での受付端末など、長期安定稼働が求められる業務においてアプリケーションの機能を固定して使用したい、機能アップデートでシステムを止めたくないといったご要望に応えるタブレットPCです。お客様の用途に応じて、必要なOS を搭載したモデルをご選択ください。

防塵・防水規格(IP43)に準拠したマルチジャケットの他、現場で役立つオプションをラインアップ

豊富なオプションにより、現場での使い勝手がさらに高まります。専用のマルチジャケットを装着することで防塵・防水対応※となり、工場や倉庫など埃や水滴が発生しやすい環境でも利用できます。またハンドホルダーやショルダーベルト、VESA対応の自立スタンドや壁掛け金具など、各種オプションの取り付けも可能になり、活用のスタイルが広がります。ドッキングユニットや充電クレードル、2in1キーボードなどの周辺機器を組み合わせて、検品作業や事務処理など多様な業務にも柔軟な対応が可能です。

※防水機能はマルチジャケット装着時かつ横向きでの使用時のみ対応

エプソンPCなら、購入前に試せる。長く使える。

ご購入を検討中で、動作検証をご希望の法人のお客様を対象に、無料貸し出しプログラムを実施中です。導入予定の環境で動作するかをご確認いただいた後にご購入いただけます。また、エプソンPCは最長7年間の長期保証が選べます。保守料金を予算化できるため、予期せぬ修理コストが発生しません。

期間限定の特別クーポンを配布中。クーポンのご利用で通常価格より16,500円(税込)OFF！

当社サイトよりアンケートにご回答いただくと、『Endeavor TN52E』および『Endeavor JT52』が16,500円（税込）OFFになる特別クーポンキャンペーンを実施中です。

クーポン配布期間：2026/1/27(火)11:00 ～ 2026/4/6(月)17:00まで

クーポン有効期間：2026/1/27(火)11:00 ～ 2026/7/6(月)17:00まで

販売構成例

『Endeavor TN52E』『Endeavor JT52』の詳細は、ホームページでご確認ください。

https://shop.epson.jp/pc/tablet/tn52e/

以上