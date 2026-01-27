令和の浮世絵は「家電」や「ミーアキャット」!? 画家・鈴木ひょっとこ×倭物やカヤ 初コラボ商品を2026年2月発売

株式会社アミナコレクション

和雑貨ブランド「倭物やカヤ」（運営：株式会社アミナコレクション）は、国内外で活躍する画家・鈴木ひょっとこ氏との初となるコラボレーションアイテムを、2026年2月中旬より(※全国の直営店、公式オンラインショップならびに全国の取扱店）発売いたします。本コレクションは、浮世絵の風刺精神を現代の「家電」や日常風景に投影する鈴木氏の独特な世界観を、アロハシャツやリバーシブルジャケット、和雑貨など全12アイテムに落とし込んだものです。「アートは飾るだけでなく、身に纏うことで完成する」をコンセプトに、暮らしにユーモアと彩りを添える“新感覚の和スタイル”を提案します 。

浮世絵の風刺を、現代の日常へ

一見すると伝統的な浮世絵。しかし、よく見るとそこに描かれているのは家電や現代的なモチーフ。鈴木ひょっとこ氏の作品は、浮世絵が本来持っていた風刺や遊び心を、現代の暮らしに軽やかに投影します。忙しない日常の中で、思わずクスッと笑ってしまう。そんな余白を届けたいという想いと、倭物やカヤが掲げる「日本のDNAを再創造する」という理念が重なり、本コラボレーションが実現しました。

■画家・鈴木ひょっとこ プロフィール

武蔵野美術大学卒業後、アニメーション制作会社を経て独立。浮世絵の風刺精神に、家電や現代の生活風景を掛け合わせた「家電図」シリーズを中心に、国内外で注目を集める画家。書籍の装丁（ブックデザイン）やCDジャケットなど、幅広い分野で活躍しています。

商品ラインナップ紹介

特に本コレクションのために描き下ろされた「大漁」と「龍虎」は注目の作品です。鈴木氏の独創的な世界観が、職人の技術やこだわりのテキスタイルによって、飾るアートから、身に纏うアートとして新たな広がりを見せています。

◎描き下ろし作品「大漁」

作者コメント

福来旗とも呼ばれる、新たな門出を祝う大漁旗をモチーフにした作品です。小さな縁起物や道具たちが力を合わせ、大きな福を生み出す様子を、鯛の姿に見立てて描きました。環境が変わる季節、少し心細い気持ちのそばで、明るく背中を押してくれる存在になれたらという思いを込めています。

◎描き下ろし作品「龍虎」

アクリルうちわ（全5種 / 各 税込1,650円）風呂敷（全5種 /各 税込3,630円）は、タペストリーとして壁に飾れば、アートインテリアに。撥水加工を施した風呂敷は、結んだり持ち手を付けたりすることで、バッグとしても使えます。ステッカー（全3種 / 各 税込880円）

作者コメント

龍と虎は、対立しながらも調和を象徴する存在です。服飾や雑貨が「切る」と「縫う」という相反する行為から生まれることに着想し、虎を和鋏（わばさみ）、龍を糸と針として表現しました。身に纏うことで内なる感情を解き放ち、一歩踏み出す勇気を後押しする守り神としての龍虎を描いています。

◎作品「ひょっとコンロ」

リバーシブルジャケット（2サイズ / 税込24,200円）表は「龍虎」の刺繍、裏は「大漁」総柄のリバーシブル仕様。トートバッグ（全5種 / 各 税込3,520円）、キーホルダー（全3種 / 各 税込1,320円）御朱印帳（全4種 / 各 税込3,740円）

作者のコメント

竈（かまど）の神様であるという説もあり、自身のアーティストネームとしても思い入れの強いモチーフの「ひょっとこ」が現代の竈としてのガスコンロに宿っている様子を描いた作品です。

◎作品「風雷ゲリラライブ」

小型家電図「 ひょっとコンロ 」マルチがま（全3種 / 各 税込2,640円）手拭（全1種 / 税込2,640円）

作者コメント

人間のルールに縛られない妖怪たちが、音楽フェスで自由に盛り上がる姿を描いた作品です。夏の天気のように気ままで予測不能なエネルギーと、現代社会の混沌とした空気感の中でも楽しむ心を重ね、風神雷神になぞらえて表現しました。

◎作品「平清盛ミーアキャットを見ず」

リバーシブル羽織（全3種 / 各 税込17,600円）

作者コメント

物事は、見る人の心次第でまったく違った姿に映るものです。本作では、ミーアキャットたちが集まることで髑髏（がいこつ）にも見えるだまし絵の手法を用い、歌川広重「平清盛怪異を見る図」へのオマージュとして、心にやましさを抱えた時の不安や恐れを表現しました。

◎作品名「実の人」

アロハシャツ （全5種 / 各 税込9,020円）

作者のコメント

食べると無くなってしまう和菓子を、キャラクターとして擬人化した姿でいつまでも心に残るようにと描きました。

■コラボレーションに込めた想い（倭物やカヤ 商品企画担当）

携帯ショルダー（全3種 / 各 税込6,160円）

すべてのアイテムはユニセックス仕様で、和装・洋装を問わず、現代のライフスタイルに自然に溶け込むデザインに仕上げています。

日本の文化や美意識をベースにしながら、今の暮らしの中で楽しめることを大切にしました。浮世絵が本来持っていた“風刺と遊び心”を、現代の日常にもう一度取り戻したいと考えました。

アートを身にまとうことで、日々の暮らしに少し余白と笑顔が生まれたら嬉しいです。

■ 倭物やカヤ 概要

『+NIPPON DNA』をコンセプトに、日本人が培ってきた逞しい息づかいを進化継承しながら発信していく和雑貨ブランド。

全国の倭物やカヤ 直営店

横浜中華街本店（神奈川県）、 横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）、鎌倉小町店(神奈川県)、神楽坂店（東京都）、川越店【椿の蔵】（埼玉県）、イオンモール成田店(千葉県)、成田空港第1ターミナル店(千葉県)、成田空港第2ターミナル店(千葉県)、NEOPASA清水店(静岡県)、イオンモール大高店（愛知県）、中部国際空港店(愛知県)、イオンモール仙台名取（宮城県）、京都寺町店（京都府）、神戸ハーバーランド店(兵庫県)、倉敷店(岡山県)、湯布院店(大分県) 、アミュプラザ熊本店（熊本県）、倭物やカヤ 蓮田SA（埼玉県）※2026年春オープン

倭物やカヤ 店舗一覧 :https://bit.ly/3ZeswSN