NIKE SWIM×日テレ「ドリームコーチングスイミングTV」コラボ水泳イベント！元競泳日本代表・立石諒コーチによる水泳教室開催決定！

今年で創業80周年の水泳用品メーカーの「フットマーク株式会社」(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：磯部徳史)は、ドリームコーチングby日テレ が運営するYouTube番組「 ドリームコーチング スイミング TV」とのコラボレーション水泳イベントを、都内にて2026年3月22日（日）に開催いたします。

当日はロンドン五輪200m平泳ぎ銅メダリスト・立石諒氏をコーチに招き、平泳ぎのコツや泳ぎに関する指導を受けることができるブログラムになっております。

【水泳教室の概要】

期間中、スポーツジュエン ベネックス店でNIKE製の水着を購入された方を対象に、先着50名様を立石諒コーチによる水泳イベントにご招待いたします。

また2026年1月16日に公開された「ドリームコーチングスイミングTV」では、先行して立石諒コーチより平泳ぎの3つのコツが紹介されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RQBk5BHzQi4 ]

■開催日：2026年3月22日（日）

■時間：午後

■場所：都内

詳細につきましては、当選された方に個別にご連絡させていただきます。

【応募方法】

下記期間中に対象店舗で購入されたレシートを撮影していただき、下記フォームより必要事項をご記入のうえお申込みください。

※1レシート/１領収書で1名様分の応募ができます。

※同一レシート/領収書を複数回応募の場合は無効とさせていただきます。

■参加申込フォーム https://forms.gle/FKo1hYagupaaKr936

https://ws.formzu.net/dist/S39880202/ （Googleアカウントをお持ちでない方はこちらから）

■お申込み期間：2026年2月1日（日）10:30～2月28日（土）（定員に達し次第、受付終了）

■購入対象店舗：スポーツジュエン ベネックス店

https://z-b.co.jp/

■定員：先着50名

【ドリームコーチングとは】

日本テレビが運営するアスリートによるコーチングサービスです！40種類以上の競技に対応する、400人越えのトップアスリートが最高品質のレッスンを提供します！

https://www.dream-coaching.com/

【フットマークについて】

フットマーク株式会社は、1946年に東京都墨田区にて創業し、今年創業80周年を迎える水泳用品メーカーです。特に水泳帽子は高いシェア率を誇っており、実は日本人の２人に１人がフットマークの水泳帽子をかぶっています。

2011年よりライセンス契約を結び締結し、NIKEブランド水泳用品の日本国内における企画製造販売を行っています。

https://www.footmark.co.jp/

【会社概要】

会社名 ： フットマーク株式会社

所在地 ： 東京都墨田区緑2-7-12

設立 ： 1950年4月28日(創業1946年)

代表者 ： 代表取締役社長 磯部 徳史

資本金 ： 8,500万円

事業内容： 水泳用品・介護用品・健康スポーツインナーの企画、製造、販売

URL ：https://www.footmark.co.jp/