花王、ハイプレミアムヘアケアブランド「MEMEME（ミーミーミー）」シリーズを拡充　毛先まで軽やかな、さらツヤ髪へ導く “スムースブーストシリーズ”発売

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、ヘアケア事業変革においてハイプレミアムブランド第三弾として誕生した「MEMEME（ミーミーミー）」より、毛先まで軽やかに弾むさらツヤ髪へ導く新シリーズ“スムースブーストシリーズ”を、2026年3月28日に発売（2月9日より一部のオンラインショップで先行発売）します。本シリーズは、「MEMEME」ならではのワクワクする使用感と簡単に仕上げられる手軽さはそのままに、さらツヤ髪に導く新しいシリーズです。仕上がりの選択肢を広げることで、若年層を中心としたお客さまがより自分らしい髪を楽しめるようになり、髪も気分も弾む“ブーストケア体験”をさらに広げてまいります。

花王は2024年より「髪の生きる力を、人の生きる力へ」を事業ビジョンとして掲げ、ヘアケア事業において、感情ニーズに基づいたブランドポートフォリオの再編を通じて事業変革を進めてきました。今回は、その中でポジショニングした「MEMEME」の価値をさらに高めるシリーズ拡充を通じて、ヘアケア市場*1における、花王ヘアケアの存在感を一層高めてまいります。

*1 「ハイプレミアム（1,400円以上）」「マス（プレミアムマス／リーズナブルマス）（1,400円未満）」に分類（※ポンプ型シャンプー／コンディショナーの販売価格をベース）

発売のねらい

「MEMEME」は、「PLAY! ME<毎日過去最高のわたしを楽しもう>」というブランドコンセプトを掲げ、2025年夏に発売しました。自分の「好き」を大切にし、理想の自分をめざす人たちに向け、髪も気分も弾む“ブーストケア体験”を提案。ワクワクする使用感と簡単にうるツヤ髪に仕上げられる手軽さにご好評の声をいただいています。

「MEMEME」の主なお客さま像は、「躍動的でエネルギーあふれる生活をしたい」というニーズを持つ若年層です。ヘアケアにおいて、時短で簡単に使えると同時に、積極的に髪のおしゃれを楽しみ、ダメージを気にせずなりたい髪型に仕上げられることを求めています。さらに、近年では「サラサラでツヤのある仕上がり」がトレンドとなり、さらっと扱いやすい髪の質感を手軽につくりたいという声も強まっています。

そこで「MEMEME」は、毛先まで軽やかに弾むさらツヤ髪へと導く“スムースブーストシリーズ”を新たに提案します。「MEMEME」のワクワクする使用感や簡単に仕上がる手軽さ、自己表現を後押しするラインアップはそのままに、今回さらに仕上がりの幅を広げました。なりたい髪をかなえる選択肢が増えることで、お客さまの満足度を高め、ブランドとしての存在感も一層強めていきます。

商品特長

「MEMEME」“スムースブーストシリーズ”は、「シャンプー」「トリートメント」に加え、アウトバス・スタイリングアイテムの3品をそろえ、無敵モードのさらツヤ髪へ導きます。

『ミーミーミー スムースブーストシャンプー』と『ミーミーミー スムースブーストトリートメント』は、くせ・うねりも伸ばしやすく、毛先まで軽やかに弾むさらツヤ髪へと導きます。

「スムースブーストシャンプー」は、「モイストブーストシャンプー」と同様に、アミノ酸系洗浄成分*2配合で、洗浄力を保ちながらも、すぐにモコモコ泡立ち、サッとすすげる設計。うるおい感は残しながらも、すっきりと洗いあげます。

「スムースブーストトリートメント」は、「MEMEME」の代表技術である花王独自の“爆なじみ処方”を採用。いつもと同じ使い方でも瞬時に髪全体にケア効果の高い濃厚なトリートメントをなじませることができます。また、髪内部のタンパク質層に浸透し、ダメージを受けて空洞化した髪を補修する働きに加え、うねった髪も伸ばしやくする処方を実現。さらに、根元から毛先まで均一にケアする技術も組み合わせることで、さらさらと扱いやすい髪に仕上げます。

『ミーミーミー シャワーヴェールトリートメント』は、髪の1本1本を均一にコートすることでさらさらの指通りが持続し、翌朝も扱いやすい髪へと導きます。さらに、ロングプッシュスプレーを採用し、ワンプッシュでお風呂上りの髪全体にムラなく一気に塗布できます。

『ミーミーミー スムースブーストオイル』は、夜のケアや朝のスタイリングの仕上げ、手肌にも使えるマルチオイルです。液状のオイルを髪に塗布すると、揮発成分が蒸発した後に残るゲル状の膜がベタつかず、さらっとまとまるツヤ髪に導きます。



『ミーミーミー さらツヤエフェクターミスト』は、つけた瞬間に自発的に広がる処方で毛流れが整い、手ぐしだけでさらさらに。また、オイルミストが髪の1本1本を薄く均一にコートするので、ベタつきのない、まるでエフェクトをかけたような動きのあるさらツヤ髪へ導きます。持ち運びにも便利なノンガスタイプで、朝のスタイリングはもちろん外出先など、日中いつでも髪にサッとツヤを与えます。

香りは、ロゼスパークリングをベースに、弾けるエネルギッシュな香りで、髪も気分も弾む“ブーストケア体験”をイメージした設計となっています。インバスアイテムの香りは、「UP! ME BLEND ロゼスパークリング×アンバーの香り」です。ロゼスパークリングやターメリックリーフなどの軽やかで弾ける香りから、可憐なフローラルフルーティへ変化。次第に力強くクールなアンバーが香ります。アウトバスアイテムの香りは、「MORE UP! ME BLEND ロゼスパークリング×ネモフィラの香り」です。インバスアイテムのシャンプー・トリートメントの香りと共通要素を持たせながらも、ネモフィラの香りをアクセントに加えました。

今後とも「MEMEME」は、「PLAY! ME<毎日過去最高のわたしを楽しもう>」をブランドコンセプトに、髪も気分も弾む“ブーストケア体験”を通じて、自分らしい“わたし”を追求する楽しさを提供してまいります。

*2 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/616_1_94557926f3dbb0979cb24e4146ac76e4.jpg?v=202601271251 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/616_2_3177e7cd8e9484171efc17e6a141f87f.jpg?v=202601271251 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/616_3_6ac537c826ae42bb78761aa7ec44453c.jpg?v=202601271251 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/616_4_eca95457f184634d90c24bba7c8d6251.jpg?v=202601271251 ]

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/616_5_fb8f6e1dbdfff8a98ca1b854def0541f.jpg?v=202601271251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

発売日／地域

2026年3月28日／全国

※2月9日以降、花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）にて先行発売

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます

「MEMEME」ブランドサイト・公式SNS

ブランドサイト :https://mememe-official.jp/Instagram :https://www.instagram.com/mememe_boost_jp/X :https://x.com/mememe_boost_jpTikTok :https://www.tiktok.com/@mememe_boost_jp

関連情報

～花王、ヘアケアブランドのフォーメーションを完成、事業変革を加速～新ブランド第三弾 「MEMEME」発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2025/20250729-001/)

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。