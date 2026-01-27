『名探偵コナン』コラボレーションのほぼ日手帳や文具が登場! 全11アイテムを2月1日(日)より販売します。

株式会社ほぼ日

週刊少年サンデーで連載中の国民的推理漫画『名探偵コナン』とコラボレーションした手帳と文具が、4月 はじまり版の「ほぼ日手帳2026 spring」で登場します。原作イラストをたっぷり300点以上使用した特別版weeks(週間手帳)をはじめ、コナンたちと毎日をいっしょに過ごせる手帳カバーや文具ができました。2026年2月1日(日)に発売します。

(C)青山剛昌/小学館

詳細を見る :https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/conan/

ほぼ日手帳2026 spring

発売日：2026年2月1日(日)午前11時

販売場所：ほぼ日オンラインストア、TOBICHI(東京・京都)、全国のロフト、楽天市場、Amazonほか。

※発売時刻や取扱商品は店舗によって異なります。

■ 一冊丸ごと原作イラストを使用した『名探偵コナン』特別版「週間手帳 weeks」メインの週間ページには、『名探偵コナン』の原作イラストが全ページに。

ほぼ日手帳weeksの使いやすいデザインはそのままに、『名探偵コナン』の原作イラストを全ページに配置しました。ほぼ日手帳の「日々の言葉」がごくたまに、キャラクターのセリフや青山先生セレクトの言葉に替わる演出も！

キャラクターが毎月変わる月間カレンダー。

2026年3月～2027年4月を収録した月間カレンダーでは、毎月、異なるキャラクターにスポットライトを当てました。コミックス107巻分から、キャラクターの様々な表情のコマを選んでレイアウトしました。

『名探偵コナン』仕様の特別なおまけページ

巻末には『名探偵コナン』のイラストとエピソードをもとにした1年中たのしめるようなおまけページをたっぷり収録。

「いつかは役立つ探偵豆知識」「欲望の標的〈ターゲット〉」「手帳に使える暗号表」など、この手帳にしかない7つの企画を盛り込みました。

■シーンや好みで選べる、2種類の表紙デザイン！『名探偵コナン』特別版weeks / メモリアルコナン 3,850円(税込)

「メモリアルコナン」は、コナンを中心に『名探偵コナン』に登場するキャラクターが集まった豪華なカラーイラストを表紙にしたweeksです。コミックスの100巻発売を記念して描かれた集合イラストをキャンバスのような質感の素材にプリントしました。

『名探偵コナン』特別版weeks / コナンモチーフ 3,850円(税込)

ネクタイ生地を使った「コナンモチーフ」は、コナンが着ているジャケットをイメージしたブルーのweeksです。『名探偵コナン』の世界観を象徴するアイテムをネクタイ生地の織りで表現しました。実際にネクタイに使われる生地を使っているため、織目の手触りが心地よく、シルキーな光沢があります。

『名探偵コナン』シリーズのweeksには、「腕時計型麻酔銃」モチーフの下敷きも付属します。腕時計のフタをイメージした透明の窓から向こう側が見える、コラボ限定のデザインです。

■英国の名探偵の装いからイメージした、クラシカルなデザインのカバー手帳カバー Case Closed! オリジナル(A6)サイズ用 7,700円(税込) / カズン(A5)サイズ用 8,800円(税込)

コナンも憧れる英国の名探偵の装いからイメージしたクラシカルなデザインのカバーです。内側には『名探偵コナン』から抜き出した、いくつもの名シーンが並んでいます。さらに、コミックスの裏表紙でおなじみの鍵穴をモチーフにしたポケットをご用意しました。お気に入りのカードや写真を差し込むと、鍵穴から顔を見せてくれます。

■コナンたちと毎日をいっしょに過ごせる文具も登場！喜怒哀楽シールセット 660円(税込)／クリアスタンプ 1,980円(税込)／神出鬼没!? 怪盗キッドのマジカルポケット 660円(税込)／「代弁」ふせん 660円(税込)／事件の予感？ メモパッド 770円(税込)／トリプルフェイスメモセット（安室透・降谷零・バーボン） 990円(税込)／stappo コナンモチーフ 4,400円(税込)

手帳といっしょに使いたい、文具もたくさんつくりました。手帳をデコレーションするのにぴったりな、クリアスタンプやシール、文具をたっぷり収納できるstappoなど、全7アイテムです。

ほぼ日手帳とは好みにあわせてタイプを選べる、手帳本体たっぷり書ける、定番の1日1ページ

ウェブサイト「ほぼ日」から生まれた「ほぼ日手帳」は、 2026年版で25年目を迎えるロングセラー商品です。持つ人の好みやライフスタイルにあわせて自由にのびのび使える「LIFEのBOOK」として、言語や文化を飛びこえて世界中で人気が広がり、2025年版は世界の100を超える国や地域で96万部を売り上げました。国内では、全国のロフトにおける手帳売上ランキングで21年連続1位を記録しています。

1日1ページ・A6サイズの「オリジナル」からはじまり、A5サイズの「カズン」、週間手帳「weeks」、「ほぼ日5年手帳」、カバーなしで使える「HON」など、今ではさまざまな種類があります。細部まで工夫が凝らされていることや、毎年たくさんの新作デザインを展開していることも、人気の特徴です。

ほぼ日手帳公式サイト :https://www.1101.com/store/techo/株式会社ほぼ日

ほぼ日は、人々が集う「場」をつくり、「いい時間」を提供するコンテンツを企画、編集、制作、販売する会社です。1998年6月に創刊したウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞（現、ほぼ日）」でさまざまな読みものをお届けしながら、そこに集まるお客さまに向けて、「ほぼ日手帳」や「ほぼ日のアースボール」をはじめとしたさまざまな商品をを企画・販売してきました。そのほか、お買いものを中心としたイベント「生活のたのしみ展」、動画サービス「ほぼ日の學校」、犬猫のSNSアプリ「ドコノコ」など、さまざまな「場」とコンテンツを展開しています。



