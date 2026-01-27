アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）は、2026年1月26日開催の取締役会において、当社及び当社子会社4社（スペラファーマ株式会社、イワキ株式会社、岩城製薬株式会社及びメルテックス株式会社）の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。）（以下「対象取締役」といいます。）を対象として導入しております信託型株 式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を継続することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、今回の株式追加取得については、設定済みの役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」といいます。）内の残余財産を用いるため、当社からの追加信託は行いません。

- 本制度の継続について（1）当社は、当社グループの業績及び株主価値と報酬の連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を一層高めるため、本制度を継続することを決定いたしました。（2）本制度では、BIP信託と称される仕組みを採用しています。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を業績達成度等に応じて、交付及び給付するものです。- 本制度の概要本制度の概要につきましては、2025年1月27日付「取締役向け株式報酬制度の継続に関するお知らせ」をご参照ください。- 本制度継続後の信託契約の内容１.信託の種類：特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）２.信託の目的：対象取締役に対するインセンティブ３.委託者：当社４.受託者：三菱UFJ信託銀行株式会社（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）５.受益者：対象取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者６.信託管理人：当社と利害関係のない第三者（公認会計士）７.信託契約日：2017年4月26日（2026年1月29日付で変更予定）８.信託の期間：2017年4月26日～2027年4月30日９.議決権行使：行使しないものとします１０.取得株式の種類：当社普通株式１１.取得株式の総額：11百万円（予定）１２.株式の取得時期：2026年2月3日～2026年2月17日（予定）１３.株式の取得方法：株式市場から取得１４.帰属権利者：当社１５.残余財産：帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。

アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名：アステナホールディングス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智

創 業：1914年（大正3年）7月10日

設 立：1941年（昭和16年）9月20日

U R L ：https://www.astena-hd.com/

事業内容：グループ会社の経営管理等

■お問い合わせ先

アステナホールディングス株式会社 お問い合わせフォーム

URL：https://www.astena-hd.com/contact/