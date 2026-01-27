【韓国語ならK Village】韓国ワーホリ・就職の第一関門をサポート！ビジネス作法まで網羅した韓国語履歴書添削講座を開催

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、留学・ワーキングホリデー・韓国就職を目指す方を対象としたオンライン講座『留学やワーホリで使える！韓国語履歴書添削講座』を、2026年2月20日（金）に開催します。

本講座は、「韓国語として不自然ではないか」「ビジネスシーンで失礼がないか」「採用側に正しく伝わる表現になっているか」といった実践的な視点を重視し、韓国語履歴書を『通用する1枚』に仕上げることを目的としたオンライン講座です。

開催の背景

近年、留学やワーキングホリデー、韓国現地での就職を目指す方が増える一方で、

「文法や読解はできるが、韓国語で履歴書を書いたことがない」

「自己流で書いているが、本当に通用するのか不安」

といった声が多く寄せられています。

K Village 韓国語では、こうした学習者の不安に応えるべく、語学知識を実践につなげるアウトプット型の学びとして、本講座を企画しました。

履歴書という『最初に見られる自己表現』を、実務視点で添削・解説を行います。

講座の特徴

本講座は、事前提出＋解説を組み合わせた実践型オンライン講座です。

参加者から事前に提出された韓国語履歴書をもとに、講師が添削・解説を行い、以下のようなポイントを丁寧に解説します。

- よくあるNG表現・不自然な言い回し- ネイティブに響く表現- 韓国語履歴書ならではの書き方・考え方

「書き方がわからない」状態から、「自信を持って提出できる」履歴書を目指します。

※添削対象者は、事前提出者の中から3～5名程度を予定しています。

※履歴書の提出を行わず、視聴参加のみも可能です。

講座の概要

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72998/table/176_1_dae6353032388e5bd4818e204ac7e477.jpg?v=202601271251 ]詳細・ご決済はこちら :https://kasioda.com/korean/202602_moduly_event/

K Villageは、韓国語学習と韓国文化体験を融合したイベントを今後も継続して拡大していきます。

アプリ「K Village MODULY」と連動したオンライン・オフライン企画、韓国美容・K-POP・韓国歴史・韓国料理など多領域のコンテンツを通じ、「日本で最も韓国文化に近い学びのプラットフォーム」として独自ポジションをさらに強化します。

また、K Village MODULYはアップデートを進め、語学学習と韓国カルチャーをつなぐ新しいデジタル体験を今後も提供してまいります。

K Village 韓国語について

ダウンロードはこちら :https://moduly.kvillage.jp/

K Village 韓国語は、日本全国に27校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

