【新店舗】『あさぎり牛乳』JR新宿駅南口エリア初の常設店！富士山のふもとから、毎日のしあわせを新宿へ
朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド
『あさぎり牛乳』は、2026年1月29日（木）、５店舗目となる常設店をJR新宿駅南口にオープンいたします。
あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
JR新宿駅南口エリアへの常設店オープン
新宿駅は、日本で最も多くの人が行き交うターミナル駅。
通勤・通学、お買い物や旅行など、日常と非日常が交差するこの場所から、富士山麓・朝霧高原のやさしいミルクの美味しさを、毎日お届けしてまいります。
老若男女問わず、「ほっと一息つける時間」「毎日のご褒美」としてお楽しみいただける商品を取り揃え、新宿の街に“やさしいミルクの時間”をお届けします。
“一杯の牛乳に、朝霧乳業の「こだわり」を。”
朝霧高原の自然、酪農家の想い、そして職人たちの手しごとを、もっと身近に「味わう体験」として届ける新たな挑戦が、ここ新宿から始まります。
店舗情報
店舗場所：新宿駅南口
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 JR新宿駅南口改札内
オープン日：2026年1月29日（木）
営業時間：10:00-21:00
関東エリア初販売！あさぎりミルクシュー
これまで阪神梅田本店限定商品として販売していた「あさぎりミルクシュー」を、新宿駅南口店にて関東エリア初で販売いたします。
関西でご好評いただいてきた人気商品が、ついに関東エリアに初登場します。
あさぎりミルクシュー
■価格：1個入 420円 （税込）
■賞味期限：2日
香ばしいクッキーシューの中に、とろける特製ミルククリーム入り。あさぎり牛乳を使ったカスタードに、練乳や生クリームを合わせた、ミルクのコクが重なる贅沢な味わい。ひと口で、牛乳屋さんのやさしさが広がります。
展開商品一覧
１.
２.
１.あさぎり牛乳
■価格：260円（税込）
■賞味期限：7日【要冷蔵】
富士山麓朝霧高原の生乳を100%使用し、85℃15秒間の殺菌と脂肪分の均質化（ホモゲナイズ）のみをした成分無調整牛乳です。
２.あさぎりミルクコーヒー
■価格：280円（税込）
■賞味期限：7日【要冷蔵】
あさぎり牛乳をたっぷり60％使用したミルクコーヒー。コーヒーの香りとほのかな苦みが同居する、少し懐かしい味わいです。
３.
４.
５.
６.
リッチミルクサンド（３.ミルク、４.静岡抹茶クリーム、５.キャラメル、６.生チョコレート）
■価格：〈ミルク〉1個 400円（税込）／〈静岡抹茶クリーム〉1個 410円（税込）
〈キャラメル〉1個 410円（税込）／〈生チョコレート〉1個 410円（税込）
■消費期限：5日【要冷蔵】
マスカルポーネチーズと生クリームで仕上げた特製ミルククリームを、さっくり軽い食感のバターサブレでサンドした、濃厚ミルクのサブレサンド。定番フレーバーに加え、1月からの新フレーバー〈生チョコレート〉も展開いたします。
７.
８.
９.
１０.
ふんわりパンケーキサンド（７.あさぎりミルククリーム、８.あんバター、９.静岡抹茶クリーム、１０.生チョコクリーム）
■価格：〈ミルク〉1個 260円（税込）／ 〈あんバター〉1個290円（税込）
〈静岡抹茶クリーム〉1個 300円（税込）／〈生チョコクリーム〉1個 300円（税込）
■賞味期限：15日
ふんわりふわふわなパンケーキに、あさぎり牛乳をたっぷり使った濃厚ミルククリームをサンドした、ミルク感たっぷりのパンケーキサンド。定番のフレーバーに加え、艶やかで粒感のある餡子と朝霧高原ならではのすっきりとしたホイップバターをサンドした〈あんバター〉、色味鮮やかな「静岡抹茶」を合わせた＜静岡抹茶クリーム＞、チョコチップの食感が楽しい、とろける生チョコクリームをサンドした期間限定商品の＜生チョコクリーム＞の4種類を展開いたします。
１１.
１２.
１１.ザ・ミルクロール
■価格：2,160円（税込）
■消費期限：2日【要冷蔵】
あさぎり牛乳の美味しさがぎゅっと詰まったミルククリームを、あさぎり牛乳入りのふんわりなめらかなスポンジで包んだミルクロールケーキ。
素材本来のすっきりとしたミルク感を存分に味わえるロールケーキです。
１２.あさぎりミルククリームパン
■価格：380円（税込）
■消費期限：2日【常温販売】
朝霧高原の生乳を使ったあさぎり牛乳を生地に練り込み、バターをたっぷり加えてふんわりと焼き上げました。パンのやわらかな食感に合わせて、なめらかで口どけの良いホイップクリームをたっぷりとサンド。牛乳屋さんが届ける、やさしさあふれるクリームパンです。
１３.
１４.
１５.
１３.あさぎり高原プリン
■価格：450円（税込）
■賞味期限：14日【要冷蔵】
卵のほか、ミルク、生クリーム、練乳を使い、ミルク感を強めた【ミルクプリン】。朝霧高原産ミルクのおいしさを存分に味わえる一品。お日持ちも長く「もらってうれしい」プリンです。
１４.あさぎりバタークッキー
■価格：3 個入 460円／10 個入 1,490円（税込）
■賞味期限：60日
たっぷりの「あさぎりバター」と国産の小麦粉、卵を使用したこだわりのバタークッキーです。口にした瞬間、サクッ！とした食感とともに崩れ、口いっぱいに広がる甘さとバターの風味。朝霧高原の自然が育んだミルクの味わいをお楽しみください。
１５.あさぎりミルクパウンドラスク
■価格：6個入 990円 （税込）
■賞味期限：120日
ミルク風味溢れるパウンドケーキを焼き上げ、一枚ずつカット。更にラスクに仕上げる為、もう一度オーブンへ。サクっと軽い食感と、表面のバター＆ミルクパウダーがコク深いミルク風味を演出。ミルク好きにぜひ食べていただきたいミルクパウンドケーキのラスクです。
OUR PROJECT
社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客さま・地域それぞれに持続可能な”Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。
【あさぎり牛乳】について
公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。
朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。
https://prtimes.jp/a/?f=d161984-33-5b78b56766a6510139ef7dac9db1ab5c.pdf
朝霧乳業株式会社
名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/
ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/
創 業：昭和46 年5 月
代表者：代表取締役 前堀誠
所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内
事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開