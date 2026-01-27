Shirofune、海外掲示板サイト『Reddit』の広告運用自動化機能を実装

株式会社Shirofune

株式会社Shirofune（本社：東京都中央区、代表：菊池満長）は、アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリアなど英語圏で幅広く利用されている海外掲示板サイト『Reddit』の広告運用自動化機能をリリースしました。これによりReddit広告（Reddit Ads）の予算管理・入札最適化と成果分析、レポート作成をShirofuneで自動化できるようになりました。

出稿されたReddit広告の成果を自動で分析し、予め指定した予算内で収まる形で入札金額を最適化。さらに広告成果を向上させます。Googleアナリティクスなど1st/3rdパーティー計測ツール、また Shopify等と連携させることで、その数値を元にした成果分析も可能となります。

また日々の運用状況を表やグラフに取りまとめた数値レポートも好きなタイミングで瞬時にExcel出力できるほか、数値の変化要因の分析と考察をまとめたレポート等も出力できます。

Reddit広告の運用だけでなく、他の広告配信プラットフォームとも横断した成果分析と、媒体ごとに配分を設定した予算の管理と入札最適化、レポート作成も可能なため、複数媒体の広告出稿でも、運用をまとめて効率化し、成果を改善する事ができます。

機能詳細

※新規広告セットアップ機能は未対応につき、媒体の管理ツールで設定する必要があります。

【予算調整機能】

設定した予算内で成果を最大化できるように自動で管理・調整。複数媒体の運用時には、媒体毎の予算を設定できる他、予算グループの設定により、任意のキャンペーン群に対して自由に予算組を行うことが可能です。また月額予算だけでなく、任意の期間での予算設定も可能です。

【入札最適化機能】

クリック・コンバージョン・収益（コンバージョン値）の中から選んだ成果指標に併せて、入札内容を自動最適化。優先コンバージョン設定でより細かくコンバージョン設定をカスタマイズできます。

【広告成果の可視化とレポート作成機能】

コックピット画面では前日までの成果をグラフに可視化。Reddit広告単体はもちろん、複数媒体の成果も自動でグラフに反映。また詳細な情報を含むExcelレポートもワンクリックで出力可能です。

広告運用自動化ツール「Shirofune」

https://shirofune.com/



Shirofuneは「1日10分でプロ品質の広告運用」を実現する、広告運用自動化ツールです。広告運用が未経験の方でも、簡単操作で広告の出稿から最適化まで、ワンストップで実現。運用領域に加え、AIを活用したクリエイティブ(動画/静止画)の分析から改善も可能に。また、CRM／ECプラットフォームなどのデータを統合しLTVをベースにした広告運用を可能にするなど、運用に精通した人がさらに高度な広告運用を行うための機能も提供しています。

運用に関わる各種業務を自動化することで、広告業務に関わる生産性の大幅な改善を実現します。現在13,000を超えるアカウントがShirofuneを通じて運用が自動化されており、上場企業から成長企業の広告主様の自社運用の支援をはじめ、大手広告代理店様の社内運用業務の基幹システムとしての採用など、幅広くご活用いただいております。



2023年2月からは海外展開も開始。北米をはじめオーストラリアなどでもShirofuneを導入企業が増加。2025年4月には全米広告主協会主催の『2025 ANA Marketing Technology Innovator of the Year Awards』でShirofune代表の菊池が年間最優秀賞となる「GOLD」を受賞しました。



【会社概要】

代表： 菊池満長

事業内容： 広告運用自動化ツール「Shirofune」の開発・提供

設立： 2014年10月

所在地： 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル4F東

URL： https://shirofune.com

関連会社： 株式会社ShirofuneX、株式会社ShirofunePlus、Shirofune Inc,（米国法人）