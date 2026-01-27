【WWDJAPAN最新号】CEO特集 ファッション＆ビューティ経営者55人が語る“2026年のビジョン”
「WWDJAPAN」1月26日号は新年の恒例企画「CEO特集2026」を、124ページの大ボリュームでお届けします。
今ほど企業の舵取りが難しい時代はありません。景気以前に、国際政治やAI（人工知能）など私たちの暮らしを取り巻く環境が目まぐるしく変化しています。経済環境も消費者心理も読みにくく、数年先の見通しも立ちません。経営トップは予想困難な時代に、どのようなリーダーシップを取ろうとしているのでしょうか。登場する54社の経営トップのコメントは、きっと経営戦略を立てる上で役に立つはずです。
ファッション＆ビューティ トップインタビューから見えた4つのキーワード
それぞれの経営トップが語ったコメントを見てみると、「海外市場」「デジタル・AI」「新事業」「店づくり」「人材育成」といったキーワードが並びます。成長のフロンティアを「海外市場」に求める動きが例年以上に加速しています。「AI」は業務効率化だけでなく、商品企画やサービスの中枢へと活用が広がっています。既存の事業とは異なる「新事業」でブレイクスルーを狙う企業も相次いでいます。EC（ネット通販）が浸透した今、新しい「店づくり」を模索する動きも活発です。また、そうした拡大路線の一方で、その基盤を支える「人材育成」に注力する企業も目立ちました。
日本を代表するような大手グローバル企業から勢いのあるスタートアップ企業まで、世代もキャラクターも異なるリーダーたちの考えは示唆に富んでいます。まとめて読めば、きっと多くのビジネスヒントを得られることでしょう。
また、今回は新たな試みも実施。“CEOをインスパイアする特別インタビュー”として、LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン・ジャパンのノルベール・ルレ社長、スターバックス コーヒー ジャパンの森井久恵CEO、Netflix コンテンツ部門の高橋信一ディレクター、文芸評論家の三宅香帆さんに登場してもらったので、併せて要注目です。
CONTENTS
FEATURE
・CEO特集2026 ファッション＆ビューティ経営トップ55人が抱くビジョン
FOCUS
・ファッション＆ビューティ トップインタビューから見えた4つのキーワード
・特別企画 ファッション＆ビューティ業界人必見の経営の“ヒント”
FASHION CONTENTS
・オンワードホールディングス 保元道宣社長
・ワールド 鈴木信輝社長
・TSIホールディングス 下地毅社長CEO
・ワコール 川西啓介社長
・ジョイックスコーポレーション 福垣学社長
・ユナイテッドアローズ 松崎善則社長執行役員CEO
・ベイクルーズ 古峯正佳社長
・ビームス 設楽洋社長
・デイトナ・インターナショナル 高橋正博社長CEO
・エストネーション 大田直輝社長
・アダストリア 北村嘉輝社長
・マッシュホールディングス 近藤広幸社長
・バロックジャパンリミテッド 村井博之社長
・ZOZO 澤田宏太郎社長兼CEO
・セイコーウオッチ 服部真二代表取締役会長兼CEO兼CCO
・和光 庭崎紀代子社長
・ジンズホールディングス 田中仁代表取締役会長CEO
・船場 小田切潤社長
・フリッツ・ハンセン 鈴木利昌代表
・コロネット 七宮信幸社長
・トリート 山城葉子代表取締役クリエイティブディレクター
・エスモードアート 祢宜裕貴CEO
・AI model 谷口大季CEO
・ワールド・モード・ホールディングス 加福真介社長
・三菱地所・サイモン 山岸正紀社長
BEAUTY CONTENTS
・資生堂 藤原憲太郎社長CEO
・日本ロレアル ジャン-ピエール・シャリトン社長
・エスティ ローダー カンパニーズ ジャパン ジェームズ・アクィリナ職務執行者社長
・花王・カネボウ化粧品 内山智子花王 上席執行役員 化粧品事業部門長
カネボウ化粧品社長
・コーセー ホールディングス 小林一俊社長 澁澤宏一常務
・アルビオン 小林章一社長
・エスケーツー 西田文彦P&Gプレステージ 「SK-II」事業代表
・ポーラ 小林琢磨社長
・ロート製薬 瀬木英俊社長
・エムティージー 松下剛社長
・マッシュビューティラボ 豊山YAMU陽子社長
・エキップ 赤堀真之社長
・シロ 福永敬弘社長
・ミルボン 坂下秀憲社長
・タカラベルモント 吉川秀隆会長兼社長
・ビーエックス 福井敏浩グループCEO
・シック・ジャパン 後藤秀夫社長兼北アジア地域社長
・アイエヌイー 大西洋平社長
・アイスタイル 遠藤宗社長COO
・プラザスタイル 鈴木努カンパニーエグゼクティブプレジデント
・プレミアアンチエイジング 松浦清社長
・エムスタイルホールディングス 稲冨幹也社長
・エムエスエイチ 藤田智美代表取締役
・スピック 芝田崇行社長
・ジェイドジャパン 田村純一社長
・エイペックスコマース 茂住昌子CEO
・エスヴィータ 篠崎祥子代表取締役
・クオリティファースト 藤井みづ穂社長
・リノビューティー 田中誠太朗社長
（COVER CREDIT）
ILLUSTRATION : TAIKI KISHIMOTO
