4月はじまり版「ほぼ日手帳2026 spring」を2月1日(日)に発売！『名探偵コナン』とのコラボや、好評の「芸艸堂」に新作が登場します。

株式会社ほぼ日（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小泉 絢子）は、4月はじまり版の「ほぼ日手帳2026 spring」を2026年2月1日（日）午前11時に発売します。

注目の新作として、マンガ『名探偵コナン』の原作イラストを300点以上使用した週間手帳「weeks」や手帳カバー、文具が登場。また、2025年版で好評を博した「芸艸堂（うんそうどう）」からは、春らしい図案を用いた手帳と文具が新たに加わります。さらに、「自分にとって特別な1日」を記録するための新作シールもご用意しました。

詳細を見る :https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/2026/y26_spring/

ほぼ日手帳2026 spring

発売日：2026年2月1日(日)午前11時

販売場所：ほぼ日オンラインストア、TOBICHI(東京・京都)、全国のロフト、楽天市場、Amazonほか。

※発売時刻や取扱商品は店舗によって異なります。

■『名探偵コナン』の原作イラストをたっぷり使った手帳と文具が新登場！

週刊少年サンデーで連載中の国民的推理マンガ『名探偵コナン』と、ほぼ日手帳がコラボレーション！

原作イラストを300点以上も使用した特別版「weeks（4月はじまり）」をはじめ、英国の名探偵をイメージしたクラシカルな手帳カバー、毎日が楽しくなる文具が登場します。目玉となる「weeks」は、すべての週間ページに原作イラストを配置。月間カレンダーでは、月替わりで異なるキャラクターにスポットライトを当てるほか、巻末には作品のエピソードを振り返るおまけページもたっぷり収録しました。

(C)青山剛昌/小学館

詳細を見る :https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/conan/

■100年以上前のデザインが今なお新鮮な魅力を発する「芸艸堂（うんそうどう）」

今から100年以上前に作られた日本の工芸図案集『美術海』と『新美術海』。その本に収録されたデザインをもとに手帳カバー、weeks、文具を作りました。ミニお手紙セットやぽち袋など、もらった人も、渡す人もうれしくなるような文具も新登場。手摺り木版画という日本の伝統技術と豊かな色彩表現とが響きあった、洗練されたデザインをお楽しみいただけます。

■ほかの日とは一線を画したい、「特別な日」をいろどるためのシール

詳細を見る :https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/unsodo2026/

「自分にとって特別な1日」を記録するためのシールが登場！書いたものをユニークな額縁で飾れるフレームシール、自由に組み合わせて使えるラインシール、キラキラのホログラムでその日の思い出を閉じ込める透明シールのほか、「特別な日」をいろどるイラストシールが入った、全26枚のセットです。画家の堀米春寧さんとコラボレーションした『not a dream』、イラストレーターのヌトグランさんとコラボレーションした『Heavenly Sweets』の2種類のデザインをご用意しました。

詳細を見る :https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/tokubetsuseal/e6o4l0km7.htmlほぼ日手帳とは好みにあわせてタイプを選べる、手帳本体たっぷり書ける、定番の1日1ページ

ウェブサイト「ほぼ日」から生まれた「ほぼ日手帳」は、 2026年版で25年目を迎えるロングセラー商品です。持つ人の好みやライフスタイルにあわせて自由にのびのび使える「LIFEのBOOK」として、言語や文化を飛びこえて世界中で人気が広がり、2025年版は世界の100を超える国や地域で96万部を売り上げました。国内では、全国のロフトにおける手帳売上ランキングで21年連続1位を記録しています。

1日1ページ・A6サイズの「オリジナル」からはじまり、A5サイズの「カズン」、週間手帳「weeks」、「ほぼ日5年手帳」、カバーなしで使える「HON」など、今ではさまざまな種類があります。細部まで工夫が凝らされていることや、毎年たくさんの新作デザインを展開していることも、人気の特徴です。

ほぼ日手帳公式サイト :https://www.1101.com/store/techo/

ほぼ日は、人々が集う「場」をつくり、「いい時間」を提供するコンテンツを企画、編集、制作、販売する会社です。1998年6月に創刊したウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞（現、ほぼ日）」でさまざまな読みものをお届けしながら、そこに集まるお客さまに向けて、「ほぼ日手帳」や「ほぼ日のアースボール」をはじめとしたさまざまな商品をを企画・販売してきました。そのほか、お買いものを中心としたイベント「生活のたのしみ展」、動画サービス「ほぼ日の學校」、犬猫のSNSアプリ「ドコノコ」など、さまざまな「場」とコンテンツを展開しています。



