～乳液処方のシートマスク登場！毎日使い派待望の「大容量ＢＯＸタイプ」～「貼る、乳液。」で、やわもち白玉肌へ「肌美精　マイクロミルクマスクシリーズ」新発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、基礎化粧品ブランド「肌美精」から、ごわついた乾燥肌をやわらげ、ふっくらやわらかい肌に整える“乳液処方”のシートマスク「マイクロミルクマスクシリーズ」を２０２６年３月２３日（月）に新発売いたします。

【発売の背景】

当社の調査（２０２５年）によると、毎日のスキンケアにシートマスクを取り入れる方の割合は年々伸長しており、中でも３０～３９歳の毎日使用率は２年間で３倍に増えています。また、シートマスク市場では大容量タイプが人気で、マスクを購入する方の約６割が初回から大容量タイプを購入しています。一方で、市場にある大容量タイプのマスクは化粧水ベースのものが一般的で、大容量マスクユーザーは、乾燥による“肌のごわつき”や“化粧乗りの悪さ”など「保湿力」への物足りなさといった悩みがあることが分かりました。近年、乳液だから叶う「もっちり感」や「やわらかさ」などの効果が注目され、乾燥対策の手段として、あらためて乳液美容がトレンドとなっています。そこで「肌美精」から大容量マスクユーザーの乾燥悩みに、乳液処方ならではの効果で応える「マイクロミルクマスクシリーズ」を新発売いたします。

「浸透型マイクロミルク処方」を採用し、毛穴よりも小さなマイクロ乳化粒子が肌の角質層まで浸透。水分だけではなく、油分も同時に届けて密封（パック）する効果で、ごわついた乾燥肌をやわらげ、最深層までうるおってやわらかく整える乳液マスクです。さらに機能成分「グルタチオンＶＣ誘導体」配合でハリを与え、うるおい膜をまとったツヤ肌へと導きます。朝と夜それぞれのアイテム別成分として「朝のスムースミルクマスク」には、肌をなめらかに整える「ＣＩＣＡスムースＥＸ」を配合し、朝１分のお手入れでつるん肌へ。「夜のリッチミルクマスク」には、夜の肌に跳ね返すようなハリを与える「レチノコラーゲン」を配合し、夜の３分でふっくら肌を叶えます。

ラインアップは、忙しい時でも使いやすい蓋つきＢＯＸの大容量サイズ(３０枚)と、トライアルしやすい中容量サイズ（７枚）の全４品です。大容量ＢＯＸタイプで乳液処方のマスクは安定性や含浸性などを担保するのが難しいですが、クラシエならではの技術で実現いたしました。

「肌美精 マイクロミルクマスクシリーズ」が誰でも気軽に使える“貼る、乳液。”で、シートマスク毎日使い派の乾燥悩みに対応いたします。





【マイクロミルクマスクシリーズ共通商品特長】

「貼る、乳液。」肌の最深層までうるおってやわらかく整える乳液マスク

水分だけでなく油分も届けて、うるおいを逃さずやわもち白玉肌へ

●浸透型マイクロミルク処方

浸透促進成分「ＣＨＤ＊１」×「マイクロミルク処方」のＷ浸透デリバリーシステム

毛穴サイズより小さいマイクロミルクが水分・油分を同時に届け、パック効果で密封し、とけこむように浸透させます。

●保湿成分「グルタチオンＶＣ誘導体＊２」配合

美容成分として人気の高いグルタチオンに加え、厳選した４種のビタミンＣ誘導体配合で、ハリ・うるおい透明感を与えます。

●保湿成分「乳酸菌発酵液ＥＸ＊３」配合

うるおいバリアを守り、湧き上がるようなしなやか保湿肌へ導きます。

●１００％植物由来のぴったり密着シート

密着感に優れた３層シートに液がたっぷり！じゅわーっと浸透

マスクを折りたたみ軽くふき取ると、古い角質や汚れもオフできます。

●アルコールフリー、香料フリー、着色剤フリー

●アレルギーテスト済み

（すべての方にアレルギーが起こらないということではありません）

【商品特長】

■肌美精 朝のスムースミルクマスク ＜朝用マイクロミルクマスク／肌・毛穴ケア＞

朝１分のケアで、メイクのりUP！毛穴の目立たない白玉つるん肌へ

30枚7枚

●整肌成分「ＣＩＣＡスムースEX＊４」配合

ツボクサやドクダミをはじめとする厳選した８種の植物エキスをブレンド

朝の肌を鎮静し、メイクのりの良い肌へ導きます。

■肌美精 夜のリッチミルクマスク ＜夜用マイクロミルクマスク／高保湿・ハリ＞

夜３分のケアで、翌朝までハリ・うるおい透明感満ちる白玉もっちり肌へ

30枚7枚

●保湿成分「レチノコラーゲン＊５」配合

レチノールとコラーゲンを組み合わせた成分です。

夜の肌にハリを与えて跳ね返すような肌に導きます。

＊１：シクロヘキサン-１，４-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール

＊２：グルタチオン、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、ジパルミチン酸アスコルビル、アスコルビン酸硫酸２Ｎａ

＊３：乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、ヒアルロン酸Ｎａ、グルコオリゴ糖（α-グルカンオリゴサッカリド）

＊４：ツボクサ、ドクダミ、イタドリ、カンゾウ、チャ、ローズマリー、カモミール（カミツレ花エキス）、オウゴン、ＢＧ

＊５：レチノール、コラーゲン、ＢＧ

※浸透・深層：角質層まで

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/663_1_178208842e0ddbf14301a5490f9db1ba.jpg?v=202601271251 ]

【発売予定日】２０２６年３月２３日（月）

【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】https://www.kracie.co.jp/hadabisei/

