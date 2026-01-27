北米サプライチェーン強化と製造能力拡大に向けた米国Riverside Spline & Gear社の事業買収について

住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部 敏朗、以下「当社」）の米国子会社であるSumitomo Machinery Corporation of America（本社：米国バージニア州チェサピーク、President and CEO：James D. Solomon、以下「SMA」）は、ミシガン州に拠点を置く歯車メーカーRiverside Spline & Gear Inc.（以下「Riverside社」）の事業を買収しました。

【買収の背景】

SMAでは、パワートランスミッション製品の長期的な成長戦略の一環としてサプライチェーンの強化と米国での製造能力拡大を推進しています。

Riverside社は米国中西部に拠点を構え、その戦略的な立地に加え、納期・品質・価格は高い評価を得ており、当社グループの顧客重視の成長戦略に合致した企業です。今回Riverside社からの事業買収により、歯車製造における高い技術力がSMAに加わることで、SMAにおける北米全域のサプライチェーンの強化と顧客への迅速かつ安定した供給体制が一層強化されます。

当社はRiversideブランドの人材・技術・設備への継続的な投資を通じて、米国での製造能力の拡大を進め、北米市場における競争力をさらに高めていきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100192/table/118_1_627dc7ca1ec3338b77b604d70dca2fba.jpg?v=202601271251 ]