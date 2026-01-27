【大丸東京・梅田】愛知県岡崎市の大人気パティスリー『La Maison du R』がバレンタイン限定出店！「ショコラバスクチーズケーキ」やガナッシュサンドが登場

株式会社R-LAB.

株式会社R-LAB.（本社：愛知県岡崎市、代表：東海オンエア りょう）が運営するパティスリー「La Maison du R（ラ・メゾン・デュ・アール）」は、2026年1月28日（水）より大丸東京店、2月4日（水）より大丸梅田店にて、バレンタイン期間限定ポップアップストアをオープンいたします。

本催事では、ブランドの代表作をアレンジした「ショコラバスクチーズケーキ」など、ギフトに最適なラインナップを展開。「想いを贈る」バレンタインを演出します。

催事出展の背景

オーナーの想いとして、La Maison du Rのスイーツをできるだけ多くの方に直接届けたいという気持ちがあります。

普段は店舗やオンラインストアを中心に展開するなかで、バレンタインという特別なイベントに、実際にお会いしながら味わいや世界観をお届けできる場として、今回の催事出展に至りました。

展開商品について

価格：4,000円(税込)ショコラバスクチーズケーキ

香ばしい焼き目と、とろけるような口溶けが特徴のLa Maison du R代表作「バスクチーズケーキ」に、上品なカカオの風味を重ねたバレンタイン限定フレーバーです。 チーズのコクとチョコレートのやさしい甘みが重なり合い、濃厚でありながら後味は軽やかに仕上げました。

ガナッシュサンドアソート

5つのバレンタイン限定フレーバーのガナッシュサンドアソートです。 それぞれ異なる香りと甘さがハーモニーのように広がります。ひとつずつ異なる表情を楽しめるため、複数人へのギフトやシェアにも適しています。

価格：2,400円(税込)価格：2,500円(税込)クッキーアソート缶

焼きっぱなしの素朴さを大切にした、4種のクッキー（バニラ／ブロンド／モカ／ショコラ）をオリジナル缶に詰め合わせました。 素材の風味と食感の違いを楽しめる、甘さ控えめの大人向けクッキー缶です。

コーヒートリュフ缶 Light Roast / Dark Roast 【冷蔵】 各1,500円（税込）コロンビア ドリップバッグ 単品600円（税込）/ 3個セット 1,500円（税込）アマンドショコラ WHITE / BLACK 各1,700円（税込）バスクチーズケーキ【冷凍】 3,500円（税込）

バスクチーズケーキをはじめとする一部商品はオンラインストアでもお求めいただくことが可能です。

毎週日曜日の12時より販売しておりますので、よろしければご覧ください。

開催概要・入場整理券について

オンラインストアはこちら :https://storerbrand.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes&utm_id=press

混雑緩和のため、デジタル入場整理券を導入いたします。

【東京会場】大丸東京店

期間：2026年1月28日（水）～2月3日（火）

時間：10:00～20:00

場所：1階 MVPイベントスペース（中央入口前）

デジタル入場整理券・詳細： https://shopblog.dmdepart.jp/tokyo/detail/?cd=025967&scd=000368(https://shopblog.dmdepart.jp/tokyo/detail/?cd=025967&scd=000368)

【大阪会場】大丸梅田店

期間：2026年2月4日（水）～2月14日（土）

時間：10:00～20:00

場所：地1階 東 イベントスペース

デジタル入場整理券・詳細： https://www.daimaru.co.jp/umedamise/topics/260106lamaisondur.html

La Maison du Rオーナー りょうより

La Maison du Rのスイーツは、最後まで心地よく楽しめる、やさしい甘さに仕上げています。どれも、私自身が心から美味しいと感じたものばかりです。誰かに送りたくなる、誰かと一緒に食べたくなるスイーツだと思います。ぜひ、大切な人と楽しんでもらいたいです。

株式会社R-LAB. について

株式会社R-LAB.は、「+α」を届けることを大切にしながら事業を展開する会社です。

コーヒーブランド「R COFFEE STAND」やスイーツブランド「La Maison du R」をはじめ、飲食・オンラインストア・イベントなど多角的に事業を展開。

オーナー・りょうの「好きなものをたくさんの人に届けたい」という想いのもと、日常に寄り添いながら、少し心が動く体験を届け続けています。



今後も、人と人、街と街をゆるやかにつなぎながら、日常に小さな豊かさを届け続けてまいります。

名称：株式会社R-LAB.

設立：2021年6月

代表者：代表取締役 福尾 亮

所在地：愛知県岡崎市日名南町5番地5

事業内容：R COFFEE STAND・La Maison du R・オンラインストア運営