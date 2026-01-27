宗教法人 長谷寺

鎌倉長谷寺（神奈川県鎌倉市長谷）では、2月に庭園の梅が見頃を迎えます。境内には8種類の梅が植栽されており、早咲きから遅咲きへと長い期間、麗しい梅の彩りと香りを間近にお楽しみいただけます。

2025年2月撮影

拝観時間：午前8時～午後4時30分（最終受付）午後5時閉山

拝観料 ：大人400円 小学生200円

青空に映える梅の花も大変美しいですが、2023年より実施している【梅のライトアップ】を今年も期間限定で実施いたします。

2024年2月撮影

【鎌倉長谷寺 梅ライトアップ】概要

期間：2026年2月6日（金）～15日（日） 10日間

時間：午後5時（再開門）～午後7時（閉山）

範囲：下境内庭園のみ ※本尊のお参りはできません

拝観料：無料

その他：雨天決行（荒天時は中止の可能性あり）

期間中の土日祝日は、温かいお飲み物の販売を実施します。梅を愛でながら甘酒やコーヒーで心も体も温めてください。下境内全域を開放しますので、弁天堂、大黒堂へお参りすることもできます。また、今回のライトアップでは弁天窟(洞窟)内を特別仕様にライトアップします。

開花状況は当山ウェブサイト(https://www.hasedera.jp/)にてご確認ください。

皆様のご来寺をお待ちしております。