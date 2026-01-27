シニア世代の暮らしを充実させる商品が集結！／展示イベント「人生100年時代のシニアケアサポートグッズPart2」

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は2月4日（水）から6日（金）、「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」（会場：東京ビッグサイト）において、展示イベント「人生100年時代のシニアケアサポートグッズPart2」を実施します。

付加価値の高い商品が約50点出品

前回（2025年秋）好評でした、ギフト・ショー会場内でのシニア向け商品展示イベントの第2弾。暮らしの中でケアされる人、ケアする人の双方をサポートする商品に加え、シニア世代の暮らしを充実させる商品をギフト・ショー（同時開催展を含む）の出展社から募りました。気になった商品はギフト・ショー各出展社のブースにて商談が可能です。

前回（2025年秋）の様子

今回はカテゴリーを刷新。ギフト・ショーならではの、デザインや機能性、アイデアに優れた付加価値の高い商品が約50点出品されます。

カテゴリー構成：フィットネス&セラピー、ビューティー&ファッション、ホビー&アクティビティ、スマートホーム&ライフ、ヘルシニア&オイシニア（健康・食品）

注目出展社・商品紹介

・anhsangplus

出展商品：VISIOLE／ブース番号：西1-AC-06

水牛角グラスホルダー。ビジュアルと機能性を兼ね備えたペンダント兼メガネ掛け。天然素材とおしゃれを楽しめます。

・株式会社佐藤商事

出展商品：スープカップ／出展ブース番号：西3-T40-15

漆塗りのおわんは持ちづらいというイメージを払拭する商品。すべて木製で軽く丈夫。様々な料理に使用できます。

・ティーエスアルフレッサ株式会社

出展商品：栄養応援アイス／出展ブース番号：西1-T08-07

高齢者に不足しがちな栄養素を補ったアイス。溶けにくく、飲み込みやすさにも配慮しています。

・株式会社クレッセント

出展商品：100年シューズ（SL9107）／出展ブース番号：東6-T20-08

人生100年、おしゃれ心を忘れずに、生き生きと過ごしてもらうためのシューズです。

・日本出版販売株式会社（Komamono Lab）

出展商品：遠近調光シニアグラス／出展ブース番号：東6-T23-10

近くも遠くもこれ1本！かけ外しの手間がありません！太陽光に当たると濃色に変化して、まぶしさをカット！

・ZEROADらくらくシリーズ

出展商品：靴下らくらく／出展ブース番号：東5-T13-18

腰痛、関節痛など、腰が曲がりにくい方でも靴下が履きやすい自助具。コンパクトになるので旅行かばんにも入ります。

関連セミナー

【タイトル】大ヒット「えがお老眼鏡」を生んだシニアのインサイトとは～心を掴む美とお洒落の市場

【日時】2月4日（水）13:30～14:30／【会場】東京ビッグサイト会議棟

【講師】

太田明良氏（株式会社サンクリエーション代表取締役）

【概要】

かつて“仕方なく使うもの”だった老眼鏡を、“ファッションとして楽しむアイテム”へと変えた「えがお老眼鏡」。その成功の裏には、「年齢ではなく自分らしさで生きたい」という新しいシニアインサイトの発見がありました。EGAOブランドがどのように“機能価値”から“感性価値”へと舵を切り、美とお洒落を通してシニア市場の新しい需要を創り出したのかをお伝えし、成熟市場の中でヒットを生むブランド戦略のヒントをお届けします。

【聴講料】無料

・お申込みはこちら ※定員：100名（先着順）／締切り日：1月27日（火）

https://www.giftnet.jp/web-user/seminar-in-giftshow/input/101tigs#S-3

第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 開催概要

主催：株式会社ビジネスガイド社

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

会場：東京ビッグサイト東展示棟4～8ホール、西展示棟1～4ホール、アトリウム、南展示棟1～2ホール

時間：10時～18時（最終日は17時まで）

入場料：無料（事前登録制）

公式サイト：https://www.giftshow.co.jp/tigs/101igs/

同時開催展：第19回LIFE×DESIGN、LIVING&DESIGN2026、第39回グルメショー春2026

お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

インターナショナル・ギフト・ショー事務局

TEL：03-3843-9851