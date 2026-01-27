【ホテルインディゴ東京渋谷】渋谷を一望できる開放感抜群のテラスでお花見気分を満喫する、“Hanami Garden” を2026年3月1日（日）より開催

道玄坂ホテルマネジメント株式会社

クリエイティビティを刺激し、渋谷カルチャーを体現するライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ東京渋谷」（東京都渋谷区道玄坂、総支配人：プリン・パタナタム）は、11階のオールデイダイニング「Gallery 11（ギャラリーイレブン）」のテラスにて、桜メニューを堪能できるスペシャルプラン “Hanami Garden” を、2026年3月1日（日）から提供開始することをお知らせいたします。

ご予約は、1月27日（火）より受付開始いたします。

渋谷の絶景を目の前に、心地いい春風を感じながら愉しむ桜ピザ＆桜デザート＆桜ドリンク

ナポリ出身エグゼクティブシェフが作るピザには桜の花びらを使用し、春に旬を迎えるアスパラガスとチーズを合わせた季節感たっぷりの逸品に仕上げます。

インターナショナル・パティスリー・グランプリにて第1位を受賞した経歴を持つペストリーシェフがお届けするデザート「ストロベリーと桜のタルト」では、甘酸っぱいいちごと桜の上品なハーモニーを存分にお愉しみいただけます。

料理とデザートに合わせる桜ドリンク「桜カクテル」が2品と見事に融合し、思わず写真に収めたくなるような春のダイニング体験をお届けします。

桜からインスパイアされた、ピンクイルミネーションに浸ってお花見気分を満喫

テラス一面に広がるのは、桜をモチーフに彩られたピンクのイルミネーション。

渋谷の絶景と桜色のイルミネーションに包まれた空間で、渋谷らしさを感じるお花見気分をお愉しみいただけます。

また、桜ドリンク以外のドリンクオプションもご用意しております。

ここでしか味わうことのできない、春の美食体験をご堪能ください。

■メニュー

【ドリンク】

桜カクテル

【ピザ】

チーズ アスパラガス 桜のホワイトピザ

【デザート】

ストロベリーと桜のタルト

＜Hanami Garden 概要＞

・開催日時：2026年3 月1日（日）～4月30日（木）

・予約受付期間：2026年1月27日（火）～4月29日（水祝）

・場所：ホテルインディゴ東京渋谷11階 オールデイダイニング「Gallery 11」テラス

・料金：4,500円～（消費税込・サービス料別）

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/indigo-shibuya-restaurant/reserve?menu_lists%5b%5d=69705b41495a86b4f655d8e5&utm_source=pressrelease

※桜カクテルが付いていないプランは3,388円（消費税込・サービス料別）

※食材の仕入れ状況などにより、メニューが変更になる可能性がございます。

※悪天候時、または事前に悪天候が予想される際には、屋内のお席へのご案内となりますので予めご了承ください。

Gallery 11概要：

- 正式名称：Gallery 11（ギャラリー イレブン）- オープン日：2023年8月29日（火）- 所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 ホテルインディゴ東京渋谷11階- WEBサイト：https://gallery11.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/Gallery11shibuya/(https://www.instagram.com/gallery11shibuya/)- Facebook：https://www.facebook.com/Gallery11shibuya- ロゴ：

ホテル概要：

- 正式名称：ホテルインディゴ東京渋谷- 総支配人：プリン・パタナタム- 開業日：2023年8月29日（火）- 所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12- 客室：272室（13階～28階）- 設備：3階：カフェ、11階：レストラン/バー/テラス、12階：ホテルレセプション、ジム- 公式サイト：https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/shibuyaku/hndsh/hoteldetail- Instagram：https://www.instagram.com/hotelindigotokyoshibuya/- Facebook：https://www.facebook.com/HotelIndigoTokyoShibuya

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイト www.hotelindigo.com(https://www.hotelindigo.com/hotels/jp/ja/reservation) その他SNSサイト www.facebook.com/Hotel.Indigo(https://www.facebook.com/hotelindigo/), www.instagram.com/hotelindigo.(https://www.instagram.com/hotelindigo) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://www.sixsenses.com/en), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)- プレミアム: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/en), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)- スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/jp/ja/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ (https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/hotels/us/en/reservation)

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation(https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/(https://www.ihgplc.com/en)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan)