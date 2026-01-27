株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、大阪府茨木市において進める「彩都東部地区C区域土地区画整理事業（以下、本事業）」区域内において、保留地の一部である保留地Bを取得いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本事業は、2021年に彩都東部地区C区域土地区画整理組合の設立が認可され、当社を含む業務代行者が推進してまいりました。今般、当社は本事業区域内の保留地Bを取得し、不動産開発事業に取り組んでまいります。

当社は、福岡県古賀市において土地区画整理事業を完了させた実績があるほか、大阪府堺市、河内長野市、愛知県瀬戸市でも土地区画整理事業を展開しています。

今後も土地の価値を最大限に引き出す事業を推進し、地域社会の発展に貢献してまいります。

【新規取得事業用地の概要】

名称 彩都東部地区C区域土地区画整理事業（保留地B）

所在地 大阪府茨木市彩都東部地区C区域

敷地面積 33,035平方メートル





