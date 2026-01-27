AIフレンドリーなデータ構造でメールもLINE配信も「Repro MA」で統合可能に

Repro株式会社

Repro株式会社（以下、当社）は、メール・LINE配信への対応拡充を機にツール名称を変更するとともに、製品サイトをリニューアルいたしました。マーケティングオートメーション（MA）としての提供価値を再定義し、AI活用を前提としたデータ構造のもとでマルチチャネル施策を実行できる、マルチチャネル統合MA「Repro MA」として展開していくことをお知らせいたします。

近年、マーケティングオートメーション（MA）の導入は企業規模を問わず進み、メール配信を中心とした顧客コミュニケーションは一般化しています。一方で、アプリ、Web、メール、LINEなど顧客接点となるチャネルは多様化しており、複数チャネルを前提としたコミュニケーション設計が求められる時代へと移行しています。

こうした環境変化の中で、特に大規模な組織で顧客接点を多く抱える企業では、MAが高度化・複雑化する一方で、MAを導入しているにもかかわらず十分に活用できていない事例が目立ちます。

その背景には、主に次のような構造的な要因があります。

旧来型マーケティングオートメーションの課題

1. 配信チャネルごとにツールや運用が分断されている

アプリ、Web、メール、LINEなどチャネルごとでツールや運用が分かれており、配信設計や改善を横断的に管理できていません。その結果、ツールごとの学習コストが高まり、限られた人員では運用が回らない状況が生じ、チャネルを横断した顧客コミュニケーションの実現が難しくなっています。

2. 顧客データは取得しているが、施策に活かしきれていない

旧来のメールを中心としたMAでは、CDP（カスタマーデータプラットフォーム）やDWH（データウェアハウス）などのデータ基盤に顧客データを保有していても、データの加工や連携に手間がかかり、マーケティング施策へ反映するまでに時間を要しています。また、こうした施策実行にはシステム部門など他部門との連携が不可欠であるため、マーケティング部門単独で柔軟に施策を完結できない状況が生じています。

その結果、顧客全体への一斉配信に頼らざるを得ないなど、MAの活用が限定的になっているケースも見られます。

3. 顧客の状態に合わせてリアルタイムな配信ができていない

旧来のMAでは、構造的に顧客データをリアルタイムに取得することができず、オンライン上の顧客行動を起点とした配信ができません。

その結果、顧客の行動や状態の変化を捉えたコミュニケーションが実現できていません。

当社はこうした市場環境を踏まえ、「導入されているが、十分に活用できていないMA」という構造的な課題に向き合い、企業が現実的に使い続けられるMAのあり方を再定義する必要があると考えました。

■ マルチチャネル統合MA「Repro MA」

Repro MAは、前述の旧来型マーケティングオートメーションの課題に対応し設計されたマルチチャネル統合マーケティングオートメーションです。

複数の配信チャネルを前提とする現在のマーケティング環境において重要なのは、単に顧客との接点を増やすことではなく、顧客の状況や行動に応じて、最適なチャネル・タイミング・内容を一貫した設計で“現場で実行できる”ことです。

こうした背景を踏まえ、Repro MAは次の特長を備えています。

Repro MAの特長

1. 複数の配信チャネルが単一基盤で運用可能

アプリ、Web、メール、LINEといった複数の配信チャネルを単一の基盤で一元的に運用できます。

チャネルごとに分断されがちな配信設計や運用を統合することで、顧客の状況や行動に応じた最適なチャネル・タイミング・内容を一貫して設計・実行することが可能です。

これにより、ツールの学習コストや運用負荷を抑えながら、チャネルをまたいだマーケティング施策をスムーズに展開できます。

2. 今あるデータ環境ですぐにパーソナライズ配信が可能

Repro MAは、Web・アプリから取得した顧客データを活用し、CDP（カスタマーデータプラットフォーム）やDWH（データウェアハウス）を用意せずとも導入直後から顧客のオンライン行動に基づくパーソナライズを開始できます。

そのため、既存のCDPやDWHを経由したデータの取り込みや加工を待つことなく、マーケティング部門主導でリアルタイムな施策の実行が可能です。

さらに、主要なCDP・DWHとも柔軟に連携できるため、Web・アプリで取得したデータに加えて、オフラインデータや他のシステムのデータを組み合わせた、より高度な顧客コミュニケーションも実現できます。

3. リアルタイムに配信が可能

リアルタイムに取得される行動データを活用し、顧客の行動や関心の高まりといったモメンタムを捉えたトリガー配信を実現します。

これにより、顧客の状態に応じて最適なタイミングでメッセージを届ける、リアルタイムなコミュニケーションが可能となります。また、大量配信かつ即時性が求められるアプリのプッシュ通知配信を長年支えてきた技術基盤を活かし、高速配信速度と安定性を両立しています。

従来のMAで起こりがちな顧客全体への一斉配信に頼らない、実効性の高い顧客コミュニケーションを支援します。

■ AI活用を支える「AIフレンドリーなデータ構造」

アプリ・Web・メール・LINEと、チャネルを自由に選択・組み合わせが可能オフライン・オンラインにわたる行動データから、顧客情報、POSデータ、在庫情報まで、企業内に散在する多様なデータをRepro MAがリアルタイムで統合

生成AIの活用が広がる中で、マーケティングオートメーションにおいても、AIを活用するための前提条件として、データの持ち方や構造そのものが問われるようになっています。今後のマーケティングオートメーションの発展は、ツール自体が独自のAI機能を提供することよりも、外部の専門的なAIが参照しやすい形でデータが蓄積され、学習していくことが重要になります。

Repro MAは、マルチチャネル統合や施策をリアルタイムに実行する基盤として、マーケティングで活用しやすいデータ構造を重視しており、結果として「AIフレンドリーなデータ構造」を備えています。今後も、現在顕在化している構造的なMA活用の課題だけでなく、AI活用において将来発生し得る課題に向き合いながら、現場で実効性のあるマーケティングオートメーションの実装を支援します。

Repro MA製品ページ

https://repro.io/products/

Repro株式会社について

AIフレンドリーなデータ構造を基盤にアプリ、Web、メール、LINEを統合したマーケティングオートメーションを実現する「Repro MA」、サイト高速化で収益を改善するツール「Repro Booster」、専門のプロフェッショナルチームによる収益最大化支援サービスを提供しています。

製品・サービスの詳細は（https://repro.io）をご覧ください。

社名 ：Repro株式会社

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F

代表者 ：代表取締役 平田 祐介

設立 ：2014年4月

事業内容 ：マルチチャネル統合マーケティングオートメーション「Repro MA」、サイト高速化で収益改善ツール「Repro Booster」の開発・提供

URL ：https://company.repro.io/

X ：https://twitter.com/reproio

Facebook：https://www.facebook.com/reproio