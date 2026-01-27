早稲田大学商学部の寄附講座「サステナブルな社会を創るリース」にて講義を実施

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：浜野敬一、以下「当社」）は、2026年1月20日、公益社団法人リース事業協会が開講する早稲田大学商学部寄附講座「サステナブルな社会を創るリース」（担当教員：新井剛教授）において、講義メンバーの一社としてワークショップを実施しました。

本講座は、学生の皆さまにリース産業への理解をより深めていただくとともに、リースを通じた社会課題解決に向けた考察力を養うことを目的として実施されています。当社は、この目的に沿い、ワークショップの冒頭にて身近なリース活用事例を紹介しながら、リースが環境負荷の低減や資源循環の推進、さらには持続可能な社会の実現にどのように貢献しているかについて、具体的な解説を行いました。

また、リース業界が不動産、インフラ、環境エネルギーなど幅広い分野に関与していることから、金融知識だけでなく、各分野における事業特性や実務に関する知見を習得できる点についてもお伝えしました。当社は、こうした多様かつ専門性の高い事業領域に携わる機会を紹介することで、学生の皆さまにリース業界への関心を一層深めていただくことができました。

続くグループワークでは、X（旧Twitter）への投稿を想定し、「140文字でリース業界・リース会社の魅力を発信する」というテーマのもと、学生同士が議論・検討を行い、その成果を発表しました。発表された内容は、いずれもリース業界の魅力を的確に捉えるとともに、学生ならではの視点や表現が盛り込まれた素晴らしいものでした。

当社は、脱炭素・循環型社会の実現、地方創生、少子高齢化・労働力不足への対応など、さまざまな社会課題の解決に貢献する新たな金融サービスの創造に挑んでいます。今後も、社会課題の解決に高い関心を持つ学生の皆さまへ、リース事業協会の会員企業として、次世代を担う若い世代の知見を広める機会の提供に取り組んでまいります。