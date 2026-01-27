サポート終了PHPを安全に延命

株式会社ウイル

株式会社ウイル（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：福原直人）は、同社が展開するレンタルサーバーサービス「ウイルネット」にて、サポートが終了したPHPを安全に継続利用できる新サービス「TuxCare Extended Lifecycle Support for PHP（以下、TuxCare ELS PHP）」の提供を開始いたしました。

古いPHPのご利用を推奨するものではありませんが、様々な事情によりPHPのバージョンアップができない方にとっては朗報となります。

サポート終了PHPが抱える深刻な課題

PHPはWebシステムの基盤として広く使用されていますが、公式サポートが終了したバージョンでは、新たに脆弱性が発見されても修正は行われません。

一方で、PHPのメジャーバージョンアップは互換性問題を伴うことが多く、システム改修の負担などから、やむを得ずサポートが終了したPHPを使用し続けている現場が少なくありません。

「TuxCare ELS PHP」とは

TuxCare ELS PHP は、サポートが終了したPHPバージョンに対し、セキュリティ修正（脆弱性パッチ）のみを継続提供する延命サポートサービスです。

言語仕様の変更や新機能は含まれないため、既存のPHPアプリケーションをそのまま利用でき、動作互換性を保ちつつセキュリティリスクを低減できます。

Plesk新拡張機能 × 長年の運用実績

本サービスは、WebPros社のサーバ管理コントロールパネル「Plesk」の拡張機能を活用して提供されています。

Pleskをご利用の環境では、

- 複数のPHPバージョンから数クリックで切り替え可能- TuxCare ELS PHP対応バージョンも同様に選択可能- 特別な設定作業は不要

という 非常にシンプルな導入手順を実現しています。

サポート終了バージョンが使用されている状態プルダウンメニューで選択するだけで切り替え完了します。

株式会社ウイルは、Pleskを用いたサーバー運用に長年の実績があります。

サービスの主な特徴- 多くのサポート終了済みPHPバージョンに対応(2026年1月26日現在、5.6～8.1までサポート)- 脆弱性修正のみを提供（仕様変更・新機能追加なし）- アプリケーション改修不要- Plesk管理画面から簡単切り替え、既存環境を活かしたセキュアな延命運用が可能提供対象

本サービスは、LinuxおよびPlesk環境のウイルネットレンタルサーバーにて無償でご利用いただけます。

VPS・ベアメタルサーバー環境についても、有償オプションとして提供いたします。

詳しいご案内はこちら

https://www.willnet.ad.jp/secured-php-announcement/

株式会社ウイルは、レガシー環境を含む多様な運用現場の実情に寄り添い、「無理なく安全に使い続けられるサーバー環境」の提供を今後も進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ウイル

代表者：代表取締役 福原 直人

事業内容：レンタルサーバーサービス「ウイルネット」 https://www.willnet.ad.jp/

SSLサーバ証明書販売サービス「SSLセキュア」 https://www.ssl-secure.jp/

その他サーバー関連サービスを提供