サポート終了PHPを安全に延命
株式会社ウイル（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：福原直人）は、同社が展開するレンタルサーバーサービス「ウイルネット」にて、サポートが終了したPHPを安全に継続利用できる新サービス「TuxCare Extended Lifecycle Support for PHP（以下、TuxCare ELS PHP）」の提供を開始いたしました。
古いPHPのご利用を推奨するものではありませんが、様々な事情によりPHPのバージョンアップができない方にとっては朗報となります。
サポート終了PHPが抱える深刻な課題
PHPはWebシステムの基盤として広く使用されていますが、公式サポートが終了したバージョンでは、新たに脆弱性が発見されても修正は行われません。
一方で、PHPのメジャーバージョンアップは互換性問題を伴うことが多く、システム改修の負担などから、やむを得ずサポートが終了したPHPを使用し続けている現場が少なくありません。
「TuxCare ELS PHP」とは
TuxCare ELS PHP は、サポートが終了したPHPバージョンに対し、セキュリティ修正（脆弱性パッチ）のみを継続提供する延命サポートサービスです。
言語仕様の変更や新機能は含まれないため、既存のPHPアプリケーションをそのまま利用でき、動作互換性を保ちつつセキュリティリスクを低減できます。
Plesk新拡張機能 × 長年の運用実績
本サービスは、WebPros社のサーバ管理コントロールパネル「Plesk」の拡張機能を活用して提供されています。
Pleskをご利用の環境では、
- 複数のPHPバージョンから数クリックで切り替え可能
- TuxCare ELS PHP対応バージョンも同様に選択可能
- 特別な設定作業は不要
という 非常にシンプルな導入手順を実現しています。
サポート終了バージョンが使用されている状態
プルダウンメニューで選択するだけで切り替え完了します。
株式会社ウイルは、Pleskを用いたサーバー運用に長年の実績があります。
サービスの主な特徴
- 多くのサポート終了済みPHPバージョンに対応(2026年1月26日現在、5.6～8.1までサポート)
- 脆弱性修正のみを提供（仕様変更・新機能追加なし）
- アプリケーション改修不要
- Plesk管理画面から簡単切り替え、既存環境を活かしたセキュアな延命運用が可能
提供対象
本サービスは、LinuxおよびPlesk環境のウイルネットレンタルサーバーにて無償でご利用いただけます。
VPS・ベアメタルサーバー環境についても、有償オプションとして提供いたします。
詳しいご案内はこちら
https://www.willnet.ad.jp/secured-php-announcement/
株式会社ウイルは、レガシー環境を含む多様な運用現場の実情に寄り添い、「無理なく安全に使い続けられるサーバー環境」の提供を今後も進めてまいります。
会社概要
会社名：株式会社ウイル
代表者：代表取締役 福原 直人
事業内容：レンタルサーバーサービス「ウイルネット」 https://www.willnet.ad.jp/
SSLサーバ証明書販売サービス「SSLセキュア」 https://www.ssl-secure.jp/
その他サーバー関連サービスを提供