【VTuber×リアル】会いに行けるアイドルVTuber「クインテ」、大型歌枠リレーを経て最新曲『With you』MVを公開！2/8渋谷ワンマンへ向け期待高まる！

株式会社Blackbox[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mKUFuXQfnGY ]

株式会社Blackbox（東京都新宿区、代表取締役CEO 坂本龍優）が運営する、会いに行けるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」所属の5人組ユニット「クインテ」は、2026年1月25日（日）、待望の9作目となるオリジナル楽曲『With you』のミュージックビデオを公式YouTubeにてプレミア公開いたしました。

今回の新曲公開に先立ち実施された、クインテ主催の大型プロジェクト「#夢を奏でる歌枠リレー」は、画面越しに多くのリスナーを巻き込む圧倒的な企画力と歌唱力を提示し、各ニュースメディアでも取り上げられるなど反響を呼びました。

このオンライン上で可視化された熱狂を、2月8日に開催される渋谷でのクインテ1stアニバーサリーライブへと結集させます。

■ バーチャルとリアルの融合が創り出す、クインテ独自の「2.5次元」体験価値

私たち「ラブボックス」の強みは、バーチャルとしての魅力と、リアルアイドルとしての熱量を高い次元で両立させることにあります。

1. バーチャルが生み出す「日常」の共有と熱狂

YouTubeを中心とした活動では、歌枠リレーのような大型企画を通じ、単なる動画配信を超えた「体験」を共有しています。視聴者の生活に寄り添う継続的な発信がコミュニティを形成し、ラブボックスならではのコンテンツ力を生み出しています。

2. 月1回のリアル活動がもたらす「リアル」の証明と深い感動

配信で育まれた深い絆は、月1回開催されるオフラインライブなど、同じ空間・時間を共有する場所でその真価を発揮します。「ネットで見ていた存在と、同じ場所で出会う」という体験により、ステージ上で放たれる熱量と会場を包む歓喜を最大化。画面の中だけでは完結しない、リアルのアイドル活動を証明しています。

3. 二つの世界が重なる場所に生まれる「真のエンターテインメント」

配信での親しみやすさと、ステージで見せる煌めき。この二つが交差する瞬間に生まれる熱狂こそが、私たちが届けるエンターテインメントです。VTuberという枠を超え、多角的な展開を見せる「クインテ」の今後の活動にぜひご注目ください。

■ 最新曲『With you』Music Video

本作は、制作陣に加藤祐平氏を迎え、クインテの音楽的進化を示すとともに、彼女たちの「これまで」と「これから」を繋ぐメッセージソングとなっています。

URL：https://youtu.be/mKUFuXQfnGY?si=q5fisdV5aZlhng_A(https://youtu.be/mKUFuXQfnGY?si=q5fisdV5aZlhng_A)

【楽曲詳細】

Sound： 作詞・作曲・編曲・Guitar：加藤祐平 / Recording & Mixing Engineer：北村颯太郎 / Mastering Engineer：三好翔太

Movie： Illustrator：ぷきゅのすけ / Movie：やまだあらた

クインテ 1st Anniversary Live「Quintet Queen」

初の周年記念ライブを、エンタメの最前線である渋谷で開催。リアルでのライブを体感できる貴重な機会となります。

日時： 2026年2月8日（日）16:00開演（15:30開場）

会場： BUZZ LIVE 渋谷（東京都渋谷区神南1丁目15-3 B1）

チケット販売URL： https://lovvebox.zaiko.io/e/quintet1stann(https://lovvebox.zaiko.io/e/quintet1stann)

メンバー情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pYpT1br7l6Q ]緋ノ音リズ（ひののりず）

悪魔のボーカリスト

カラー：レッド

X：https://twitter.com/riz_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@riz_lvv





桃妃ミルク（ももさきみるく）

宇宙人の箱入りお姫様

カラー：ライトピンク

X：https://twitter.com/milk_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@milk_lvv

羽乃シエル（はのしえる）

引きこもりのゲーマー天使

カラー：ライトパープル

X：https://twitter.com/ciel_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@ciel_lvv





華埜エレノア（はなのえれのあ）

エルフのおてんばお姉さん

カラー：イエロー

X：https://twitter.com/elenoa_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@elenoa_lvv

雪月花コハク（せつげっかこはく）

どこかおかしな雪の妖精

カラー：ライトブルー

X：https://twitter.com/cohaku_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@cohaku_lvv





クインテ

会いに行ける新人アイドルVTuber5人組。

Quintet Queen「女王たちの五重奏（クインテット）」が由来。

5人が奏でるハーモニーを通じて、個性と絆が織りなす物語りを届けている。2025年2月2日にデビュー。

X：https://x.com/quinte_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@quinte_lvv

会社概要

ラブボックスについて

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/ (https://lovvebox.com/)



株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/

(https://blackbox-inc.com/)



