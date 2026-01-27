聖新陶芸、2026年春夏は“鳥”がテーマ。丸くて愛らしい陶器の栽培キット「COROCORO bird」を中心に、育てて飾れる鳥アイテムを新発売

聖新陶芸株式会社春のテーマは幸せを運ぶとり

聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は2026年1月26日（月）、2026年春夏シーズンの新提案として「鳥」をテーマにした栽培キットシリーズを展開します。丸みのあるフォルムが特長の新作「COROCORO bird（コロコロバード）」を中心に、ハーブが育つティーガーデンや四つ葉が育つキットなど、日常に小さな癒しを届けるアイテムをそろえました。

また、eggling & saucer の発売に合わせ、“鳥と植物が共に暮らす”世界観を打ち出し、育てる楽しさと飾る楽しさを提案します。［ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000147218.html ］

小さな小鳥の器でハーブを育てようーCOROCORO bird（コロコロバード）

首をかしげたりまっすぐ見つめたり愛嬌たっぷり。首の角度で表情豊かに楽しんで。

コロコロバードは、丸いフォルムと、やわらかい表情が魅力の陶器製栽培キットです。昨年好評だった「コロコロキャット」に続き、シリーズ第2弾として“鳥モチーフ”の新作を展開します。［コロコロキャット： https://seishin-plus.ocnk.net/product/498 ］

本体の胴体には水を溜めることができ、内部の吸水フィルターを通して頭部の土へ水を届ける「底面給水」の仕組みを採用しました。水の管理がしやすく、忙しい方や植物初心者でも無理なく育てられる仕様です。

頭部には植物を育てられるスペースがあり、膨らむ土を使って育てる、扱いやすいハーブを採用しました。身近で親しみのあるシマエナガ、ブンチョウ、セキセイインコ、オカメインコの4種類をラインアップし、それぞれ小鳥の模様や色合いを表現しています。

胴体には小さく突き出たしっぽのデザインを施し、表情豊かな頭部は分離式に。頭の角度を変えて飾ることで、視線や表情の変化を楽しめます。デスクや玄関など、限られたスペースにも気軽に置けるアイテムです。

本体カラーに合わせたパッケージが可愛いCOROCORO bird 商品仕様

セット内容

商品名：COROCORO bird

品 番：GD-1053

サイズ：W7.5cm×D5.8cm×H10cm

内 容：アニマルポット（吸水フィルター付きの動物型陶器）/膨らむ土/種/説明書

販売日：2026年 1月 26日

価 格：1,100円（税込）

01 シマエナガ/ミント02 ブンチョウ/レモンバーム03 セキセイ/ワイルドストロベリー04 オカメ/カモミールコロコロバードの栽培キット始め方ー画像[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AVbCp3-wlf0 ]

壁紙のようなパターンデザインにさりげない鳥ーTea Garden（ティーガーデン）

華やかなパッケージがお部屋を明るく彩ります

「ティーガーデン」は、筒状のペーパーポットにインナーポットを組み合わせた、手軽に楽しめる栽培キットです。小鳥のさえずりが聞こえてきそうな庭で、ティータイムを楽しむ情景をイメージし、デザインを描き起こしました。香りを楽しめるハーブを中心にラインナップし、日常のリラックスシーンに取り入れやすいシリーズとして仕上げています。

ポットのデザインは、さりげなく鳥のモチーフを織り込んだパターン柄。

英国調のボタニカル壁紙を思わせるやさしいテクスチャで、どんなお部屋にもすっと馴染みます。

デスクや棚など限られたスペースにも置きやすいコンパクトサイズで、暮らしの中に自然を取り入れたい方におすすめのアイテムです。

02 レモンバームの商品詳細ティーガーデン 商品詳細

セット内容

商品名：ティーガーデン

品 番：GD-1054

サイズ：φ7cm×H10.3cm

内 容：ペーパーポット/インナーポット/培養土/種/説明書

販売日：2026年 1月 26日

価 格：660円（税込）

幸運が訪れますようにーきっと出会える四つ葉のクローバー

01 アップルミント02 レモンバーム03 ワイルドストロベリー04 カモミール四つ葉の生長イメージパッケージは小鳥たちが楽しむ姿

「きっと出会える四つ葉栽培キット」は、幸運の象徴として親しまれる四つ葉のクローバーを育てられる栽培キットです。通常よりも四つ葉が出やすい特別な品種の種を使用しており、育てる過程そのものが“見つける楽しみ”になるアイテムです。

四葉のクローバーはグリーンのハート型のポットで育成。パッケージは幸せを運ぶ小鳥をあしらった、より新しいデザインにリニューアル。贈りものとしても選びやすい、華やかさのある仕立てになっています。今季のテーマに合わせ、幸せを運ぶ小鳥をあしらったデザインに刷新しました。

ハートポットのイメージきっと出会える四つ葉栽培キット 商品詳細

セット内容

商品名：きっと出会える四つ葉栽培キット

品 番：GD-1055

サイズ：W11.5cm×D11.5cm×H12.3cm

内 容：ハートポット/インナーポット/鉢底シート/培養土/種/説明書

販売日：2026年 1月 26日

価 格：1,100円（税込）

会社概要

1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。

1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。

現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

社名：聖新陶芸株式会社

住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71

業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製

